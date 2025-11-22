Američané sahají i po neatraktivních pozicích. Zájem o práci hlásí armáda i popeláři

Pozice s nízkými mzdami a náročnými pracovními podmínkami v minulosti považované za neatraktivní v USA přitahují stále více uchazečů. Mnozí lidé hledají finanční stabilitu kvůli ekonomickým těžkostem nebo změnám na trhu práce. Nárůst počtu žádostí hlásí například firmy specializující se na řízení dopravy.

Popelářský vůz společnosti Waste Management. Waste Management je firma zabývající se správou odpadu a odpadového hospodářství. (20. března 2024) | foto: Profimedia.cz

„Když v kanceláři zazvoní telefon, zpozorním, protože si říkám, jestli to není nový zákazník,“ říká Marcus Rush, generální ředitel společnosti AQC Traffic Control. Podle něj ale lidé volají převážně kvůli žádosti o práci. „To se nikdy dřív nestávalo,“ doplnil pro agenturu Bloomberg

Firma zaměstnává lidi, kteří řídí dopravu a vykonávají bezpečnostní dohled u stavebních prací. Pracovníci jsou zaměstnáni na dlouhé směny a tráví dvanáct hodin venku, a to během letních veder i v zimním studeném počasí. Podle Rushe nyní firma vyřizuje až 80 žádostí týdně, předtím to bylo nanejvýš deset.

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Aktuálně je schopný přijmout pouze 15 procent pracovníků, kteří se ucházejí o práci. Před pár lety přijal téměř každého, kdo měl platnou certifikaci a prošel testem na drogy. „Nikdy jsem nečekal, že se ocitneme v takové pozici, v jaké jsme teď,“ říká.

To dříve nebylo

Zvýšení počtu uchazečů o práci registrují i jiné firmy. „V roce 2022 bylo téměř nemožné najít pracovníky, dnes to opravdu neplatí,“ potvrzuje Rick Hermanns, generální ředitel personální firmy HireQuest, která mimo jiné pomáhá hledat zaměstnance pro recyklační centra.

Firma říká, že v sektoru nakládání s odpady a recyklaci se počet žádostí o zaměstnání na jedno volné místo zvýšil o 50 procent proti období před několika lety. Podle společnosti jde o důsledek celkového většího počtu uchazečů a také snížení počtu volných pozic „Dnes dokážeme tyto pozice obsadit, zatímco před třemi lety bychom byli v úzkých, kdyby nám odpadová firma zavolala a řekla, že potřebuje 30 lidí,“ uvedl Hermanns.

Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

Společnost Waste Management specializovaná na odpadové hospodářství i někteří její konkurenti uvádějí, že se jim podařilo snížit fluktuaci zaměstnanců. Houstonská firma se minulý měsíc pochlubila, že například mezi řidiči popelářských vozů a techniky je na historickém minimu.

Vězeňské služby i armáda

Zvýšený zájem o pracovní pozice hlásí také vězeňské služby a armáda. Georgia Department of Corrections (GDC), státní agentura amerického státu Georgia, která spravuje vězeňský systém a zajišťuje výkon trestů, hlásí, že v každém z posledních tří měsíců obdržela více než tisíc žádostí na všechny pozice včetně vězeňských dozorců. To je nárůst o více než 40 procent proti loňsku. Mluvčí agentury ovšem zájem přičítá intenzivnější reklamě a pracovním veletrhům.

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

„Americká armáda, jejíž nábor bývá obtížný kvůli riziku nebezpečí a odloučení od rodiny, nyní opět plní své náborové cíle,“ potvrdila Beth Aschová, hlavní ekonomka v think-tanku RAND. V roce 2022 armáda nesplnila svůj náborový cíl a chybělo jí 25 procent potřebného počtu pracovníků. Nyní ona i další složky ozbrojených sil hlásí, že své cíle dosahují dokonce před plánem.

„Opakovaně se ukazuje, že když se ekonomice začne dařit o něco hůře a míra nezaměstnanosti stoupne, zvyšuje se počet zájemců o vstup do armády,“ zmínila Aschová. Dodala, že svou roli pravděpodobně sehrálo i nedávné zvýšení platů.

Míra nezaměstnanosti v USA v srpnu vzrostla na 4,3 procenta, což je mírný nárůst z 4,2 procenta v červenci. Novější data zatím nejsou k dispozici. Podle tamních statistik ale nezaměstnání jsou bez práce déle, téměř 26 procent nezaměstnaných bylo v srpnu bez práce déle než půl roku, což je jeden z nejvyšších podílů za deset let, uzavřela agentura Bloomberg.

