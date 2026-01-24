Žádné lednové nákupy. Čím dál víc Američanů se připojuje k novému trendu

Ve Spojených státech se šíří nový trend. K již tradičnímu lednovému omezování alkoholu stále více lidí přidává také škrty v nakupování. Lidi k tomu motivují dlouhodobě rostoucí životní náklady i obavy z budoucnosti. Trend s názvem „No Buy January“ i proto ovládl sociální sítě, což dělá pramalou radost obchodníkům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čtyřiačtyřicetiletý Brent Parsons z Nebrasky patří k těm Američanům, kteří se připojili k úspornému lednovému režimu a zákazu impulzivních nákupů. Přestože trend zaujal především mladou generaci, výjimkou nejsou ani někteří čtyřicátníci, jako je on. Parsons se svou manželkou vychovává pět dětí a jeho rodina problém má často vyjít s financemi.

Již je dlouhodobě zvyklý nakupovat hlavně ve slevách, ale během letošního ledna ale nastolil zcela nový režim. Každý výdaj z rodinného rozpočtu musí být předem schválen. „Došel jsem k tomu, že pokud má rodina radikálně nezmění svůj přístup k nakupování, dostaneme se do vážných finančních problémů,“ řekl pro The Wall Street Journal čtyřiačtyřicetiletý Američan.

Jen to nejnutnější

Oblečení, kosmetika nebo třeba elektronika. To jsou všechno položky, které na nákupním seznamu během letošního ledna nemají u vyznavačů trendu „No Buy January“ své místo. Výjimku má jen jídlo, výdaje spojené s bydlením či dopravou. Jednoduše výdaje, kterou jsou opravdu nutné.

Spotřeba čínských domácností vázne. I kvůli mladým, kteří místo nákupů šetří

Data společnosti PricewaterhouseCoopers ukazují, že během loňského prosince vzrostlo vyhledávání hesla „No Buy January“ na vyhledávači Google na pětiletá maxima. Ze statistik rovněž vyplývá, že zájem o tento trend mají hlavně mileniálové a generace Z.

Na sociálních sítích pak Američané sdílejí své příběhy, stanovují si nejrůznější pravidla či výzvy. Tento trend však nevidí rádi hlavně firmy. Podobné experimenty totiž výrazně ovlivňují prodeje mnoha produktů. Kromě alkoholu, sladkostí jde třeba také o holicí strojky, které se nejen na americkém trhu méně prodávají během listopadu.

Maloobchodníci ve stínu cel. Američané šetří, firmám přesto rostou tržby

Z nedávného průzkumu společnosti NerdWallet vyplynulo, že úspornou nakupovací výzvu za poslední roky minimálně jednou vyzkoušela už více než čtvrtina Američanů. Letos se k ní mělo připojit celkem 12 procent dospělých.

Ke změně motivují i obavy z AI

Mezi příznivce „No Buy January“ se řadí i dvaatřicetiletá Gillian Shiehová z New Yorku. Ta si řekla, že měsíční výdaje srazí na méně než 300 dolarů (asi 6 600 korun). Běžně přitom byla zvyklá utrácet až pětinásobně víc. Nyní omezila nákupy oblečení, alkoholu, kávy i kosmetiky na úplně nezbytné minimum. Výjimkou je pouze jídlo, ve kterém se však uskrovňovat nehodlá.

Počet firemních bankrotů je v USA nejvyšší od roku 2010

Američanka ale přiznává, že důvodů ke změně jejího chování bylo víc. „Vlastně ani nevím, jaké všechny faktory sehrály při rozhodnutí roli. Mohly to být úzkosti, obavy z umělé inteligence i strach ze ztráty pracovního místa,“ uvedla pro The Wall Street Journal.

Mnoho dalších Američanů má v poslední době problém vyjít s penězi. Mimo jiné i kvůli inflaci, která už od koronavirové pandemie roste. Čím dál více lidí má i proto problém vyžít s jedním zaměstnáním, což mimo jiné způsobuje, že poptávka po brigádách a druhých úvazcích během posledních měsíců výrazně roste, uzavírá The Wall Street Journal.

