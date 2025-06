Návrh zákona, který podpořil ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr., uvádí seznam více než čtyřiceti chemikálií včetně syntetických potravinářských barviv a bělené mouky. Týká se široké škály potravin včetně bonbonů Skittles, limonády Mountain Dew anebo třeba lentilek M&M’s. Návrh zákona je nyní těsně před schválením a čeká na podpis guvernéra Grega Abbotta, píše agentura Bloomberg.

V Texasu žije 31 milionů obyvatel a je druhým nejlidnatějším státem USA. Zákona může mít dalekosáhlý vliv na celý potravinářský průmysl. Znamenalo by to také jedno z nejvýznamnějších vítězství hnutí Make America Healthy Again, pod které se Kennedy rovněž podepsal.

„Guvernér Abbott bude i nadále spolupracovat se zákonodárci, aby zajistil, že Texasané budou mít přístup ke zdravým potravinám, aby se mohli starat o sebe a své rodiny, a přezkoumá všechny právní předpisy, které mu pošlou na stůl,“ uvedl jeho tiskový tajemník Andrew Mahaleris.

Bonbony, limonáda i cereálie

Texas je považován za jeden z nejpřívětivějších států USA pro podnikání. Neexistuje zde státní daň z příjmu fyzických osob a obecně se zde uplatňuje mírnější přístup k regulacím.

Pokud Abbott zákon podepíše, zařadí se podle aktivistky Vani Hariové do historie jako muž, který zlomil potravinářskému průmyslu vaz. „Je to něco, co v americkém potravinářském průmyslu vyvolá neuvěřitelné změny,“ dodala.

Podle návrhu zákona by se v Texasu muselo objevit varovné označení na mnoha balených potravinách, pokud výrobci nezmění jejich složení. Patří mezi ně například lentilky Skittles a M&Ms výrobce Mars, cereálie Froot Loops společnosti WK Kellogg, limonáda Mountain Dew od PepsiCo anebo chipsy Nacho Cheese Doritos, které všechny používají syntetická barviva.

Návrh zákona by vyžadoval, aby se varování objevovala ve velikosti písma ne menší než nejmenší text ostatních informací vyžadovaných americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Text by se měl objevit na přiměřeně viditelném místě a měl by mít dostatečně vysoký kontrast, říká návrh zákona.

Výrobci se brání

Průmyslové skupiny a společnosti včetně výrobců PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola, Conagra Brands, Walmart a další se ale novému zákonu brání. Zaslaly texaskému zákonodárnému sboru dopis datovaný z 19. května, v němž zákonodárce vyzývají, aby iniciativu nepřijímali.

„Ustanovení o označování potravin v tomto návrhu zákona má neuvěřitelně široký záběr. Nařizuje varovné štítky na běžných potravinách na základě tvrzení, že zahraniční vlády takové zboží zakázaly, a nikoli na základě norem stanovených texaskými regulačními orgány nebo americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv,“ napsaly skupiny.

Asociace spotřebitelských značek (CBA), průmyslová skupina sdružující některé z největších potravinářských společností v zemi, vyzvala Abbotta, aby zákon vetoval.

„Složky používané v amerických potravinách jsou bezpečné a byly důkladně prozkoumány na základě objektivního vědeckého a na riziku založeného procesu hodnocení,“ uvedl John Hewitt, senior viceprezident CBA pro státní záležitosti. „Požadavky na označování potravin podle nového zákona nařizují nepřesné varování, vytvářejí právní rizika pro značky a vedou ke zmatení spotřebitelů a vyšším nákladům.“

Profesorka marketingu a aplikované ekonomie na Cornellově univerzitě ve státě New York Jura Liaukonyteová uvedla, že státní zákony měly v minulosti vážné dopady. Připomněla vermontský zákon z doby před deseti lety, který vyžadoval, aby firmy zveřejňovaly informace o použití většiny geneticky modifikovaných přísad. To podle jejího výzkumu přimělo některé společnosti k tomu, aby tato upozornění přidaly na potraviny prodávané po celé zemi, uzavřela agentura Bloomberg.