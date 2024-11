Sedm statečných světa akcií. Investor prozradil, jak přezdívku vymyslel

Westernový příměr stvořil Michael Hartnett loni v květnu a do role pistolníků obsadil technologické firmy Nvidia, Microsoft, Tesla, Meta, Apple, Amazon a Alphabet. Těchto sedm titulů podle něj ovládá technologický sektor a léta jej chrání před konkurencí i dalšími hrozbami – podobně jako sedmička pistolníků střežila ve filmu vesnici před bandity.

Sedm statečných (1960) Film režiréra Johna Sturgese zachycuje osudy sedmi statečných pistolníků, kteří chránili mexickou vesnici před bandity. Hlavní roli vůdce skupiny Chrise Adamse ztvárnil Yul Brynner. K němu se přidal Steve McQueen jako charismatický Vin Tanner, Charles Bronson jako drsný Bernardo O’Reilly. Ve filmu si zahrál také James Coburn jako rychlý střelec Britt, Robert Vaughn jako citlivý Lee, Brad Dexter jako dobrodruh Harry Luck a Horst Buchholz jako mladý Chico, který se chce stát hrdinou. Film se pod stejným názvem dočkal v roce 2016 remaku.

„Trh má silnou tendenci upřednostňovat kvalitu a stabilní společnosti s nízkým zadlužením. Ve světě, kde se dlouhodobé náklady na kapitál zvyšují a nadměrné zadlužení se už příliš netoleruje, se investoři přesouvají od malých firem s nejistou finanční budoucností k technologickým obrům, kteří mají jasnou dominanci a stabilní příjmy,“ uvedl v rozhovoru pro Reuters Michael Hartnett.

Podobně jako se mexičtí rolníci spoléhali na charismatického Chrise jeho parťáky se nyní investoři odvolávají na technologické giganty. „Mají silné značky, stabilní finanční základnu a dokážou si držet důležité postavení na trhu, i když ostatní firmy mají problémy. Rozvoj umělé inteligence je navíc žene dál kupředu, takže jsou v podstatě ještě silnější. Na trhu není nikdo jiný, kdo by se s nimi mohl měřit,“ uvedl v rozhovoru Hartnett.

Výslovnému přiřazení firem k jednotlivým filmovým postavám se ale brání. Připustil však, že právě vůdce party Chris by snesl přirovnání k Microsoftu. „Kdo je ale třeba Chico už nechám na vaší představivosti, nechci se dostat do problémů,“ dodal pro Reuters.

Někteří investoři ve výčtu zpochybňují přítomnost automobilky Tesla. I ta je však podle Hartnetta reprezentantem nové technologie a inovací, které jí pomáhají odlišit se od ostatních. Hartnett také dodal, že se snažil zaměřit na firmy z takzvané nové ekonomiky, tedy takové společnosti, které pohání vpřed technologické inovace.

Sedm gigantů Skupinu sedmi technologických gigantů reprezentují společnosti Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla. Alphabet a Meta dominují digitální reklamě, Amazon vede v e-commerce a cloudových službách, Apple těží ze svého uzavřeného ekosystému, Microsoft je lídrem v oblasti softwaru a cloudu, Nvidia ovládá trh grafických čipů i AI technologií a Tesla přinesla revoluci ve automobilovém sektoru.

I proto se v jeho žebříčku nenachází třeba úspěšný americký řetězec Walmart. Ten je podle Hartnetta typickým zástupcem staré ekonomiky, respektive tradičnějšího obchodního modelu. „Walmart má sice silnou značku a stabilní příjmy, není ale tak zásadním hybatelem technologických změn,“ doplnil Hartnett.

Situace na trhu se změnila

Michael Hartnett ale zároveň doplňuje, že v posledních měsících se situace na trhu postupně mění. „Před pár měsíci jsme tu měli sedm silných firem, které představovaly asi 33 procent celkové hodnoty indexu S&P 500 Bylo to šílené. V poslední době ale trh naznačuje, že stojí o změny. Investoři se více snaží rozšířit zájem i na další akcie v indexu S&P 500. Chtějí, aby jejich investice byly vyváženější a méně závislé na velkých hráčích,“ domnívá se investiční stratég pracující pro Bank of America s tím, že o slovo se stále více hlásí třeba farmaceutická společnost Eli Lilly.

Odborník je ale zároveň zastáncem názoru, že dominance sedmi velkých technologických firem v ohrožení minimálně zatím není. Stát se to může pouze ve chvíli, kdy by došlo k výrazné hospodářské recesi a investoři by akcie těchto podniků začali rozprodávat.

„Pokud by se trh ocitl pod tlakem, právě tyto akcie by byly první, které by investoři začali prodávat. Na nich totiž stojí většina portfolií. Přestože růst některých firem ze sedmičky začíná zpomalovat, jejich vliv na trh je tak velký, že zatím neexistuje jasná alternativa, která by je nahradila,“ okomentoval situaci pro Reuters Hartnett.

Na otázku, zda by dnes něco na sedmičce změnil, Hartnett s úsměvem odpověděl, že raději nebude spekulovat, protože jeho role je poskytovat strategické pohledy, nikoliv konkrétní investiční doporučení. „Bylo by snadné říct, že bych jednoho nahradil jiným, ale to by jen odpovídalo populárnímu názoru, což není vždy tou správnou cestou,“ uzavřel.