Na zpomalení amerického technologického sektoru poukazuje nová analýza společnosti CompTIA. Z ní vyplývá, že nezaměstnanost technologických pracovníků v letošním listopadu dosáhla na 4 procenta a jen mezi říjnem a listopadem přišlo o práci 6 800 zaměstnanců, píše web The Washington Post.
„Data mluví jednoznačně. Technologické odvětví v USA má problémy. Přitom dlouhé roky platilo, že právě tento sektor byl tahounem zaměstnanosti a jistotou velmi dobře placených pracovních míst. To se ale změnilo,“ podotýká Mark Zandi, hlavní ekonom společnosti Moody’s.
|
Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny
Technologické firmy v USA se v posledním roce musí potýkat s mnoha výzvami. Mezi ně se řadí jen těžko předvídatelné ekonomické prostředí, politika prezidenta Trumpa, rychlý vývoj a rozvoj umělé inteligence i potřeba efektivně řídit podnikové náklady.
Rozvoj AI jako podniková priorita
Technologičtí giganti jako Meta, Microsoft či Amazon v posledních měsících propustili již tisíce zaměstnanců i navzdory faktu, že jejich tržby strmě rostou. Místo pracovních nákladů ale raději investují do rozvoje umělé inteligence, od které mají technologické podniky v USA velká očekávání.
Technologické podniky citlivě reagují i na nejistý vývoj americké ekonomiky. Centrální banka sice postupně snižuje úrokové sazby, ekonomové ale stále upozorňují na přetrvávající vyšší inflaci. Problémem je také celková rostoucí nezaměstnanost v USA, která v listopadu dosáhla na úroveň 4,6 procenta a je nejvyšší od roku 2021.
|
Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti
Zároveň ale platí, že rozdíl mezi nezaměstnaností v celé americké ekonomice a ryze technologickém sektoru se postupně zmenšuje a aktuálně je nejmenší za posledních několik let.
Americké firmy přicházejí o státní zakázky
Analýza společnosti CompTIA ukazuje, že mezi nejčastěji rušené pracovní pozice v technologickém sektoru se momentálně řadí konzultanti ve vývoji webových aplikací, specialisté na vývoj softwaru i kyberbezpečnosti. Mimo jiné proto, že technologickým firmám klesá počet státních zakázek i zájem o služby ze zahraničí.
Mnoho firem nyní také vyčkává, co přinesou další měsíce. Blízkou budoucnost ale většina ekonomů příliš dobře nevidí. „Nejistota bude přetrvávat i dál,“ varuje rovněž i ekonom Justin Wolfers.
|
Technologické firmy už netáhnou. Vyšel žebříček nejlepších zaměstnavatelů
Technologické firmy v USA za letošní rok propustily již 141 tisíc lidí. To je v meziročním srovnání o 17 procent víc. Ušetřené prostředky firmy alokují do rozvoje AI. Tímto směrem podniky jako Meta, Microsoft či Google plánují utratit jen v roce 2025 až 375 miliard amerických dolarů.
Odborníci ale zároveň dodávají, že kdo chce, práci si v USA stále najde. Základní dovedností je však práce s AI. „Když si s AI rozumíte, zatím se příliš obávat nemusíte,“ podotýká ekonom Zandi. Dovednosti v oblasti umělé inteligence podle něj momentálně figurují jako nezbytné v celkem 41 procent pracovních inzerátech v USA, uzavírá The Washington Post.