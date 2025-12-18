Nad americkým technologickým sektorem se smráká. Firmy propouštějí, investují do AI

  18:00
Technologický sektor byl ještě donedávna pracovní jistotou pro celé Spojené státy. Data z posledních měsíců ale ukazují, že situace se mění. Počet volných pracovních míst klesá, podniky propouštějí a nezaměstnanost technologických pracovníků v USA pozvolna roste.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na zpomalení amerického technologického sektoru poukazuje nová analýza společnosti CompTIA. Z ní vyplývá, že nezaměstnanost technologických pracovníků v letošním listopadu dosáhla na 4 procenta a jen mezi říjnem a listopadem přišlo o práci 6 800 zaměstnanců, píše web The Washington Post.

„Data mluví jednoznačně. Technologické odvětví v USA má problémy. Přitom dlouhé roky platilo, že právě tento sektor byl tahounem zaměstnanosti a jistotou velmi dobře placených pracovních míst. To se ale změnilo,“ podotýká Mark Zandi, hlavní ekonom společnosti Moody’s.

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

Technologické firmy v USA se v posledním roce musí potýkat s mnoha výzvami. Mezi ně se řadí jen těžko předvídatelné ekonomické prostředí, politika prezidenta Trumpa, rychlý vývoj a rozvoj umělé inteligence i potřeba efektivně řídit podnikové náklady.

Rozvoj AI jako podniková priorita

Technologičtí giganti jako Meta, Microsoft či Amazon v posledních měsících propustili již tisíce zaměstnanců i navzdory faktu, že jejich tržby strmě rostou. Místo pracovních nákladů ale raději investují do rozvoje umělé inteligence, od které mají technologické podniky v USA velká očekávání.

Technologické podniky citlivě reagují i na nejistý vývoj americké ekonomiky. Centrální banka sice postupně snižuje úrokové sazby, ekonomové ale stále upozorňují na přetrvávající vyšší inflaci. Problémem je také celková rostoucí nezaměstnanost v USA, která v listopadu dosáhla na úroveň 4,6 procenta a je nejvyšší od roku 2021.

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Zároveň ale platí, že rozdíl mezi nezaměstnaností v celé americké ekonomice a ryze technologickém sektoru se postupně zmenšuje a aktuálně je nejmenší za posledních několik let.

Americké firmy přicházejí o státní zakázky

Analýza společnosti CompTIA ukazuje, že mezi nejčastěji rušené pracovní pozice v technologickém sektoru se momentálně řadí konzultanti ve vývoji webových aplikací, specialisté na vývoj softwaru i kyberbezpečnosti. Mimo jiné proto, že technologickým firmám klesá počet státních zakázek i zájem o služby ze zahraničí.

Mnoho firem nyní také vyčkává, co přinesou další měsíce. Blízkou budoucnost ale většina ekonomů příliš dobře nevidí. „Nejistota bude přetrvávat i dál,“ varuje rovněž i ekonom Justin Wolfers.

Technologické firmy už netáhnou. Vyšel žebříček nejlepších zaměstnavatelů

Technologické firmy v USA za letošní rok propustily již 141 tisíc lidí. To je v meziročním srovnání o 17 procent víc. Ušetřené prostředky firmy alokují do rozvoje AI. Tímto směrem podniky jako Meta, Microsoft či Google plánují utratit jen v roce 2025 až 375 miliard amerických dolarů.

Odborníci ale zároveň dodávají, že kdo chce, práci si v USA stále najde. Základní dovedností je však práce s AI. „Když si s AI rozumíte, zatím se příliš obávat nemusíte,“ podotýká ekonom Zandi. Dovednosti v oblasti umělé inteligence podle něj momentálně figurují jako nezbytné v celkem 41 procent pracovních inzerátech v USA, uzavírá The Washington Post.

18. prosince 2025

Akční letáky
