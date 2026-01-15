Snížení cel jen o čtvrtinu. I tak si USA vymohly na Tchaj-wanu obří investice

Autor: ,
  22:12
Spojené státy a Tchaj-wan uzavřely obchodní dohodu. Tchajwanští výrobci polovodičů v jejím rámci investují nejméně 250 miliard dolarů (5,2 bilionu korun) do zvýšení produkce čipů v USA. S odkazem na sdělení amerického ministerstva obchodu o tom informuje agentura Reuters. Americká dovozní cla na tchajwanské zboží se podle dohody sníží ze stávajících 20 na 15 procent.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Reuters

Zboží z Tchaj-wanu tak bude podléhat stejné sazbě jako výrobky z Japonska, Jižní Koreje a z Evropské unie, které uzavřely obchodní dohody s USA loni.

Na generická léčiva a jejich složky, součástky letadel a na „nedostupné přírodní zdroje“ nebude Washington uplatňovat žádné clo.

Je na Si Ťin-pchingovi, co udělá na Tchaj-wanu, řekl Trump. Doufá, že nic neudělá

Tchajwanské polovodičové společnosti se na oplátku zavazují, že v USA investují nejméně 250 miliard dolarů do rozvoje výroby čipů. Dalších 250 miliard dolarů pak věnují na „posílení ekosystému polovodičů a dodavatelského řetězce ve Spojených státech“, napsala agentura AFP.

„Naším cílem je přivést 40 procent tchajwanského dodavatelského řetězce polovodičů sem do Spojených států,“ řekl v rozhovoru se CNBC americký ministr obchodu Howard Lutnick.

„Tyto polovodiče potřebujeme pro naši národní bezpečnost a potřebujeme je vyrábět ve Spojených státech. Nemůžeme se spoléhat na zemi vzdálenou téměř 15 000 kilometrů, že nám dodá tyto produkty, které jsou pro naši národní bezpečnost klíčové,“ dodal.

Tchaj-wan si chce naklonit Trumpa, chystá vojenské nákupy v USA za miliardy dolarů

Agentura Bloomberg ještě před oznámením uzavření dohody s odkazem na vysoce postaveného úředníka v tchajwanské metropoli napsala, že pro Tchaj-pej by znamenala významné vítězství.

Tchaj-wan usiloval o to, aby byla dohoda uzavřena ještě před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, která je která je plánovaná na duben.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

Snížení cel jen o čtvrtinu. I tak si USA vymohly na Tchaj-wanu obří investice

Vlajky Tchaj-wanu a USA na společném setkání v Tchaj-peji v roce 2018

Spojené státy a Tchaj-wan uzavřely obchodní dohodu. Tchajwanští výrobci polovodičů v jejím rámci investují nejméně 250 miliard dolarů (5,2 bilionu korun) do zvýšení produkce čipů v USA. S odkazem na...

15. ledna 2026  22:12

Čína může přijít o svůj černý obchod s ropou. Zásoby jí vydrží jen do března

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)

Čína se dlouhé roky spoléhá na dovoz levné ropy z Ruska, Íránu i Venezuely. Import cenově výhodné suroviny se stal jedním z pilířů nastolené strategie přispívající i k růstu celé čínské ekonomiky....

15. ledna 2026

VIDEO: Po nárazu přišel výbuch. Soud zveřejnil dramatické záběry ze srážky lodí

Vyhořelá loď Solong. (28. března 2025)

Dramatické video zachycuje výbuch, který následoval po nárazu kontejnerové lodi do ropného tankeru. Ve středu ho zhlédli porotci u londýnského soudu. K tragické nehodě došlo loni v březnu na řece...

15. ledna 2026

Ceny ropy rapidně klesly. Obavy trhu z amerického zásahu v Íránu zmírnily

Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce....

Ceny ropy prudce snižují kvůli poklesu obav z vojenského zásahu Spojených států proti Íránu. Severomořská ropa Brent krátce po 14:00 SEČ vykazovala pokles o 4,2 procenta, sestoupila tak pod 64 dolarů...

15. ledna 2026  16:17

Cestovky hlásí další turisticky silnou sezonu. Těžila z ní regionální letiště

Polovina Řeků si nemůže dovolit klasickou dovolenou, tak vyráží na jednodenní...

Skokový nárůst cestujících sice loňský rok podle cestovních kanceláří nepřinesl, zůstal však podobně silný jako rok 2024. Zejména ve vrcholné sezoně už zájem turistů naráží na kapacitní možnosti...

15. ledna 2026  13:28

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

15. ledna 2026  12:06

Paušální daň 2026: Nejvyšší čas nastavit vyšší částku, po 20. lednu už bude pozdě

Provoz bankomatu se vyplatí přibližně od 1500 výběrů za měsíc. Čím...

Placení daně v paušálním režimu, kdy se v jednom „balíku“ odvádí daň i sociální a zdravotní pojištění, je velmi oblíbené hlavně u OSVČ s nižšími příjmy a drobných podnikatelů. Zálohy se ale letos...

15. ledna 2026  11:32

Lidé berou jádro jako bezpečné. Nový šéf Temelína o prioritách i krizových scénářích

Premium
Nový ředitelem Jaderné elektrárny Temelín je od 1. ledna Petr Měšťan.

Elektrárně Temelín od letošního ledna šéfuje šestapadesátiletý Petr Měšťan. Jádro je perspektivní zdroj energie, říká. Na jih Čech se vrací po deseti letech, kdy žil v Brně, ale působil na obou...

15. ledna 2026

Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace

Aleš Michalec

V loňském roce došlo v Česku k výraznému zpomalení výstavby nových solárních elektráren ve srovnání s rekordními roky 2023 a 2024. Celková čísla za celý rok 2025 potvrzují trend ochlazení trhu,...

15. ledna 2026  10:50

Všechny problémy se zhmotnily. Rozpočtová rada shrnula loňský rozpočet

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Minulá vláda skutečně rozpočtovala nerealisticky, shrnula loňský výsledek státního hospodaření Národní rozpočtová rada. Schodek podle ní mohl být ještě horší, ale vládě pomohl lepší výkon ekonomiky,...

15. ledna 2026  10:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podat přiznání k dani už v lednu se vyplatí jen někomu. Nevýhoda je s přehledy OSVČ

ilustrační snímek

Podnikáte, nemáte daňový paušál a po Novém roce 2026 už se „třesete radostí“, že vás jako OSVČ čeká daňové přiznání, přehledy pro sociálku a pojišťovnu a hlavně placení případných nedoplatků?...

15. ledna 2026

Téměř polovina škol vaří podle nové vyhlášky. Strávníků ubylo, zjistil průzkum

Tak vypadá samoobslužná školní jídelna v Dobřanech.

Na nové jídelníčky nastoupilo od letošního školního roku dobrovolně 46 procent jídelen. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci společného stravování, který ve středu společnost představila...

15. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.