USA sužuje nevídané sucho. Chovatelé musí činit nelehká rozhodnutí

Jan Dvořák
  9:00
Američtí zemědělci v oblasti Velkých planin čelí závažnému suchu, které ohrožuje sklizeň ozimé pšenice a nutí chovatele skotu k nákladným nákupům krmiva. Sucho nyní postihuje téměř 90 procent území Nebrasky a Oklahomy a očekává se, že suché počasí bude přetrvávat až do jara. Deště se do středních částí USA pravděpodobně vrátí až později v létě.
Letos postihlo západní Iowu, východní Nebrasku a jihovýchodní Jižní Dakotu...

Letos postihlo západní Iowu, východní Nebrasku a jihovýchodní Jižní Dakotu zimní sucho s teplotami vyššími, než je obvyklé, a malým množstvím sněhu. I duben je zatím neobvykle suchý a horký a zemědělci se připravují na zavlažování svých plodin pěstovaných v řádcích, jak je vidět na poli v okresu Woodbury v Iowě. (16. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Zemědělec při výsadbě sóji na poli v okresu Woodbury ve státě Iowa. Letos...
Snímek kukuřičného pole v venkovské oblasti okresu Thurston ve východní...
Pole v západní Iowě, na kterém kvůli suchu dosud nebyly vysazeny řádkové...
Čerstvě oseté kukuřičné pole v okrese Woodbury v Iowě. Podle mapy amerického...
6 fotografií

K suchu se navíc přidávají i rostoucí náklady na vstupy, včetně prudce narůstajících cen hnojiv. To nutí chovatele skotu buď k nákladným nákupům krmiva, anebo někteří raději upouštějí od plánů na rozšíření svých stád. Podobné podmínky vedly chovatele skotu k výprodeji zvířat již v minulosti a donutily zemědělce vrtat nové studny, protože řeky vysychaly, píše agentura Bloomberg.

Nadcházející týdny budou pro zemědělce v oblasti Velkých planin klíčové. Ozimá pšenice začíná dozrávat před letní sklizní a ještě před výsadbou dalších plodin. Bez dostatečné vlhkosti z dešťů nebo zavlažování mají pšeničné výhonky potíže s vývojem a tvorbou zrn. Někteří zemědělci tak raději nechají na polích pást dobytek, než aby se pokoušeli o sklizeň.

„Máme spoustu příkladů z nedávné minulosti, kdy na prahu jarní vegetační sezony panovaly podobně drsné podmínky. Ale tahle situace rozhodně patří k těm nejhorším, jaké jsme kdy zažili,“ říká Brad Rippey, meteorolog z amerického ministerstva zemědělství.

Pouze třetina úrody

Ačkoli se letos na jaře v některých částech Planin objevovaly občasné deště, region jako celek zůstává neobvykle suchý. Zima ovlivněná jevem El Niño přinesla jen malé množstvím sněhu a spolu s rekordně vysokými teplotami vysušila půdu.

Důsledky situace jsou patrné již nyní. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství (USDA) bylo pouze 30 procent úrody ozimé pšenice v USA hodnoceno jako dobré až vynikající, což je nejnižší hodnocení od roku 2023. Zhruba polovina úrody v Coloradu, Nebrasce, Oklahomě a Texasu, tedy nejvýznamnějších producentů v regionu, je podle Rippeyho v kategorii špatné až velmi špatné, což naznačuje vysoké riziko výpadků výnosů.

Ceny hnojiv prudce vzrostly v důsledku útoků USA a Izraele na Írán, což některé zemědělce přimělo k omezení jejich používání. Americký kongresman Frank Lucas uvedl, že se rozhodl nekupovat dusíkatá hnojiva pro svá pšeničná pole v západní části státu. „Neměl jsem dostatek vody – k ničemu by to nebylo. A za druhé, ani si nejsem jistý, kolik by to všechno stálo,“ řekl Lucas.

Přidaly se i požáry

Zemědělci čelili ekonomickému tlaku ještě předtím, než sucho ohrozilo úrodu. „V oblasti Velkých planin je vlhkost zoufale potřebná“, uvedl Rippey a dodal, že srážky v nadcházejících týdnech pravděpodobně rozhodnou o tom, zda bude úroda ozimé pšenice v roce 2026 úspěšná, nebo neúspěšná.

Podle předpovědí amerického Centra pro předpovědi klimatu se do konce července očekává rozšíření sucha ve východní části Colorada a západní části Kansasu, přičemž v některých oblastech budou srážky podprůměrné a teploty budou na dané roční období neobvykle vysoké.

Suché podmínky navíc přispěly k sérii ničivých lesních požárů v jižní části prérií, které do konce března spálily zhruba čtyři sta tisíc hektarů seno-pastvin. Tyto ztráty dále zhoršují vyhlídky na obnovu stáda skotu v USA, jehož počet již klesl na nejnižší úroveň za posledních 75 let, protože zemědělci se rozhodují prodávat zvířata na porážku, místo aby je chovali pro chovné účely.

„Sucho všechno zbrzdí,“ řekl Ben Smith, vedoucí terénních operací v neziskové organizaci Farm Rescue. „V takových chvílích musí chovatelé začít činit těžká rozhodnutí o prodeji části svého stáda, pokud si nemohou dovolit nakoupit krmivo nebo nenajdou alternativní zdroj krmiva.“

Velké planiny
(Great Plains)

jsou rozlehlá travnatá oblast v Severní Americe mezi Skalistými horami a řekou Mississippi, rozkládající se od Kanady po USA.

Charakterizuje je rovinatá či zvlněná krajina, polopouštní klima, rozsáhlé zemědělství a historicky obrovská stáda bizonů. Oblast je proslulá produkcí obilí a zemědělstvím.

Čas i peníze

Organizace Farm Rescue dodala darované seno, které nahradí zásoby zničené při požárech v Oklahomě, Kansasu a Nebrasce, uvedl Smith. Dvě významné obchodní asociace, Nebraska Cattlemen a Oklahoma Cattlemen’s Association, rovněž zřídily fondy vzájemné pomoci na podporu postižených chovatelů dobytka.

„Obnova, ať už jde o ohrady nebo ploty, vyžaduje čas i peníze,“ uvedl Craig Uden, předseda nebraské asociace chovatelů skotu. Připomněl, že při požárech lehly popelem tisíce kilometrů pastvinových plotů. Náklady na obnovu obvykle přesahují 10 000 dolarů na kilometr, což snižuje příjmy chovatelů, i když se to neprojeví v cenách pro spotřebitele.

„Lidé teď nejvíc potřebují osivo, seno, přívěsy a vybavení na přepravu dobytka, protože mnozí z nich budou muset na léto najít nové pastviny,“ uzavřel chovatel podle Bloombergu

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

USA sužuje nevídané sucho. Chovatelé musí činit nelehká rozhodnutí

Letos postihlo západní Iowu, východní Nebrasku a jihovýchodní Jižní Dakotu...

Američtí zemědělci v oblasti Velkých planin čelí závažnému suchu, které ohrožuje sklizeň ozimé pšenice a nutí chovatele skotu k nákladným nákupům krmiva. Sucho nyní postihuje téměř 90 procent území...

3. května 2026

Pořád věřím, že malá skupina přemýšlivých lidí může změnit svět, říká profesor Frouz

Premium
Jan Frouz

Emise oxidu uhličitého stále rostou, oteplování Země pokračuje a aktuální konflikty a krize jako by dosavadní zelené plány tak trochu odsouvaly na vedlejší kolej. Byly naše závazky v boji s...

3. května 2026

Svět musí počítat s dražšími potravinami. Pro chudší státy je to fatální vize

Filipíny - Ostrov Bohol

Ačkoliv země Perského zálivu nepatří mezi hlavní světové producenty zemědělských plodin, začíná válka s Íránem výrazně narušovat globální potravinové řetězce. Uzavřený Hormuzský průliv a poškozená...

3. května 2026

Revoluce v placení. Na Slovensku musejí obchody nově nabízet platbu online

Ilustrační fotka

Slovenský maloobchod zažívá revoluci. Od 1. května vstoupila v platnost nová povinnost, podle které musí všichni prodejci a poskytovatelé služeb umožnit zákazníkům bezhotovostní úhradu u všech plateb...

2. května 2026  16:08

Tokijské letiště má nové pomocníky. Se zavazadly pomáhají humanoidní roboti

Robot na japonském letišti Haneda odbavuje kufry. (27. dubna 2026)

Společnost Japan Airlines začne od května testovat humanoidní roboty na letišti Haneda v Tokiu. Stroje mají pomáhat s manipulací zavazadel v době rostoucího turismu a nedostatku pracovních sil. Podle...

2. května 2026

Země OPEC+ zvýší produkci ropy. Navzdory odchodu Emirátů

Ropné pole v oblasti Mangistau v Kazachstánu.

Sedm zemí širší těžařské skupiny OPEC+ má podle předběžné dohody v plánu zvýšit v červnu těžební kvóty ropy o přibližně 188 tisíc barelů denně. Navýšení produkce je v plánu navzdory rozhodnutí...

2. května 2026  13:25

Miliardový boom byznysu s kartami Pokémon vyvolává vlnu kriminality

Herní karta Pokémon, kterou ve Francii vydražili za v přepočtu víc než 300...

Karty Pokémon již dávno nejsou jen dětský koníček. Během let se proměnily v samostatnou investiční kategorii, jejíž hodnotu zvyšují sběratelé z generace mileniálů a generace Z, kteří se s vydělanými...

2. května 2026

Tři mrtví rybáři. Svědectví odhaluje kruté praktiky na čínské lodi

Rybář drží svůj úlovek v přístavu Shimoni v okrese Kwale v Keni. (11. června...

Poté, co loni na rybářské lodi čínské státní společnosti Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries zemřeli tři rybáři, vycházejí na povrch podmínky, při kterých tito najatí zaměstnanci pracovali. Podle...

2. května 2026

Rychlá móda může zdražit. Drahá ropa dusí textilní průmysl v Asii

Zaměstnankyně společnosti Bindal Silk Mills šije oděvy z&#8239;polyesterové...

Růst cen ropy po vypuknutí konfliktu s Íránem zvyšuje náklady na výrobu polyesteru a zasahuje textilní průmysl v Asii. Někteří výrobci v Indii a Bangladéši proto omezují produkci a upozorňují na...

2. května 2026

Česko má šanci na solidní růst. Konflikt v Íránu může mít dva vlivy, říká ekonom

Premium
Jaromír Šindel

Výsledky růstu české ekonomiky na začátku roku jsou sice pozitivní, pro analytiky ale představují nemilé překvapení. Všichni jsme čekali výrazně vyšší spotřebu domácností. Ty ale nejspíš na začátku...

2. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom v pátek na své sociální síti Truth Social. Důvodem...

1. května 2026  18:40,  aktualizováno  21:45

Českou aplikaci Rouvy pro cyklistické trenažery pohltil americký obr Zwift

Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné...

Americká společnost Zwift, globální lídr v oblasti sportovních technologií, oznámila akvizici českého konkurenta v segmentu indoorové cyklistiky, společnosti Rouvy. Dosavadní majoritní vlastník české...

1. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.