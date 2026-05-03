K suchu se navíc přidávají i rostoucí náklady na vstupy, včetně prudce narůstajících cen hnojiv. To nutí chovatele skotu buď k nákladným nákupům krmiva, anebo někteří raději upouštějí od plánů na rozšíření svých stád. Podobné podmínky vedly chovatele skotu k výprodeji zvířat již v minulosti a donutily zemědělce vrtat nové studny, protože řeky vysychaly, píše agentura Bloomberg.
Nadcházející týdny budou pro zemědělce v oblasti Velkých planin klíčové. Ozimá pšenice začíná dozrávat před letní sklizní a ještě před výsadbou dalších plodin. Bez dostatečné vlhkosti z dešťů nebo zavlažování mají pšeničné výhonky potíže s vývojem a tvorbou zrn. Někteří zemědělci tak raději nechají na polích pást dobytek, než aby se pokoušeli o sklizeň.
„Máme spoustu příkladů z nedávné minulosti, kdy na prahu jarní vegetační sezony panovaly podobně drsné podmínky. Ale tahle situace rozhodně patří k těm nejhorším, jaké jsme kdy zažili,“ říká Brad Rippey, meteorolog z amerického ministerstva zemědělství.
Pouze třetina úrody
Ačkoli se letos na jaře v některých částech Planin objevovaly občasné deště, region jako celek zůstává neobvykle suchý. Zima ovlivněná jevem El Niño přinesla jen malé množstvím sněhu a spolu s rekordně vysokými teplotami vysušila půdu.
Důsledky situace jsou patrné již nyní. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství (USDA) bylo pouze 30 procent úrody ozimé pšenice v USA hodnoceno jako dobré až vynikající, což je nejnižší hodnocení od roku 2023. Zhruba polovina úrody v Coloradu, Nebrasce, Oklahomě a Texasu, tedy nejvýznamnějších producentů v regionu, je podle Rippeyho v kategorii špatné až velmi špatné, což naznačuje vysoké riziko výpadků výnosů.
Ceny hnojiv prudce vzrostly v důsledku útoků USA a Izraele na Írán, což některé zemědělce přimělo k omezení jejich používání. Americký kongresman Frank Lucas uvedl, že se rozhodl nekupovat dusíkatá hnojiva pro svá pšeničná pole v západní části státu. „Neměl jsem dostatek vody – k ničemu by to nebylo. A za druhé, ani si nejsem jistý, kolik by to všechno stálo,“ řekl Lucas.
Přidaly se i požáry
Zemědělci čelili ekonomickému tlaku ještě předtím, než sucho ohrozilo úrodu. „V oblasti Velkých planin je vlhkost zoufale potřebná“, uvedl Rippey a dodal, že srážky v nadcházejících týdnech pravděpodobně rozhodnou o tom, zda bude úroda ozimé pšenice v roce 2026 úspěšná, nebo neúspěšná.
Podle předpovědí amerického Centra pro předpovědi klimatu se do konce července očekává rozšíření sucha ve východní části Colorada a západní části Kansasu, přičemž v některých oblastech budou srážky podprůměrné a teploty budou na dané roční období neobvykle vysoké.
Suché podmínky navíc přispěly k sérii ničivých lesních požárů v jižní části prérií, které do konce března spálily zhruba čtyři sta tisíc hektarů seno-pastvin. Tyto ztráty dále zhoršují vyhlídky na obnovu stáda skotu v USA, jehož počet již klesl na nejnižší úroveň za posledních 75 let, protože zemědělci se rozhodují prodávat zvířata na porážku, místo aby je chovali pro chovné účely.
„Sucho všechno zbrzdí,“ řekl Ben Smith, vedoucí terénních operací v neziskové organizaci Farm Rescue. „V takových chvílích musí chovatelé začít činit těžká rozhodnutí o prodeji části svého stáda, pokud si nemohou dovolit nakoupit krmivo nebo nenajdou alternativní zdroj krmiva.“
Velké planiny
Čas i peníze
Organizace Farm Rescue dodala darované seno, které nahradí zásoby zničené při požárech v Oklahomě, Kansasu a Nebrasce, uvedl Smith. Dvě významné obchodní asociace, Nebraska Cattlemen a Oklahoma Cattlemen’s Association, rovněž zřídily fondy vzájemné pomoci na podporu postižených chovatelů dobytka.
„Obnova, ať už jde o ohrady nebo ploty, vyžaduje čas i peníze,“ uvedl Craig Uden, předseda nebraské asociace chovatelů skotu. Připomněl, že při požárech lehly popelem tisíce kilometrů pastvinových plotů. Náklady na obnovu obvykle přesahují 10 000 dolarů na kilometr, což snižuje příjmy chovatelů, i když se to neprojeví v cenách pro spotřebitele.
„Lidé teď nejvíc potřebují osivo, seno, přívěsy a vybavení na přepravu dobytka, protože mnozí z nich budou muset na léto najít nové pastviny,“ uzavřel chovatel podle Bloombergu