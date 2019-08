Neprůstřelné aktovky jdou v USA na dračku, rodiči po masakrech cloumá strach

Například společnost Tuffy Packs, která vyrábí neprůstřelné náplně do batohů, zaznamenala po posledním víkendu nárůst tržeb o 200 procent. Informovala o tom americká stanice NBC, podle níž tvoří zákaznickou základnu pro podobné produkty až 95 procent amerických rodičů.

V posledních dnech zdvojnásobil své tužby i massachusettský výrobce neprůstřelných materiálů Bullet Blocker, který kromě batohů vyrábí také oblečení či další doplňky schopné zastavit kulku.

Po dvou víkendových případech hromadné střelby, během nějž v texaském El Pasu a ohijském Daytonu zahynulo dohromady 30 lidí, cloumá americkými rodiči strach. K řadě podobných tragédií došlo v minulosti na amerických školách a od začátku letošního roku zaznamenaly úřady už více než dvě desítky případů střelby na půdě školy. Také Connor Betts, který v neděli vraždil v Daytonu, chtěl podle výpovědí jeho někdejších spolužáků vystřílet školu, napsala agentura AP.

Neprůstřelné batohy proto momentálně rychle mizí z pultů obchodů. „Měsíčně prodáváme minimálně 100 produktů, za posledních pár dní jsme jich však prodali 300,” řekl deníku Houston Chronicle Roman Zrazhevskiy, šéf e-shopu ReadyToGoSurvival.com. Jeden z největších amerických výrobců tohoto zboží, firma Guard Dog Security, letos přímo cílí na zákazníky, kteří nakupují potřeby pro nadcházející školní rok.

„Dvojitý“ neprůstřelný batoh od společnosti ArmorMe

Cena neprůstřelného batohu se pohybuje zhruba mezi 100 až 200 dolary. Vylepšenou verzi tohoto ochranného prostředku začala v tomto roce prodávat soukromá americká bezpečnostní firma ArmorMe, kterou vede bývalý člen izraelského komanda Gabi Siboni. Batoh od ArmorMe je možné rozložit na dvě části, čímž je možné vytvořit větší ochrannou plochu nebo „klasickou“ neprůstřelnou vestu, která chrání hrudník zepředu i zezadu.



„Problém se pokouší vyřešit trh“

Poptávka po neprůstřelných aktovkách výrazně vzrostla už po loňské hromadné střelbě v Parklandu na Floridě, která se zařadila mezi nejvážnější útoky na americké školy. Devatenáctiletý pachatel Nikolas Jacob tehdy zastřelil 17 lidí.



„Je to neuvěřitelně depresivní,” komentoval vysoký zájem o neprůstřelné batohy Igor Volsky, ředitel organizace Guns Down America (Slož zbraně, Ameriko), která volá po omezení střelných zbraní ve Spojených státech. „Trh se snaží řešit problém, kteří politici vyřešit odmítli,” řekl Volsky deníku The New York Times.



Odborníci však varují, že neprůstřelné výrobky pro běžné lidi, jako například batohy, nemusí nutně procházet stejným testováním jako produkty pro armádu či ozbrojené složky. Mnozí z výrobců navíc přiznávají, že jejich batohy nezastaví kulky ze zbraní těžšího kalibru, jako jsou například útočné pušky. Tvrdí však, že i tak výrazně zvýší šanci na přežití útoku aktivního střelce.

„Neprůstřelné batohy za žádných podmínek neobstojí proti útočným puškám, které se velmi často při hromadných střelbách ve školách používají,” řekl serveru CNBC William Bratton, bývalý komisař newyorské policie. Jejich jedinou výhodou je podle něj určitá forma „psychologické úlevy“ pro rodiče, u samotných dětí totiž pouze vyvolávají strach.