Trump na své sociální síti Truth Social v pátek oznámil, že USA uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou, čímž si zajistily většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země.
V neděli Trump v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že proces doplňování zásob začne brzy, a venezuelskou ropu označil za „dar Venezuely lidu Spojených států“.
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Trump oznámil dohodu s Venezuelou, USA získají obří množství ropy
Podle Reuters však není jasné, jak rychle by venezuelská dohoda mohla zajistit doplnění rezerv nebo přinést v dohledné době americkým motoristům prospěch. Dohoda, kterou Trump v pátek oznámil, má za cíl oživit venezuelský ropný průmysl, ale než se produkce bude moci podstatně zvýšit, bude vyžadovat značné investice a práci na infrastruktuře.
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová o víkendu dosažení dohody potvrdila. Dodala, že dohoda umožní výrazné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy.