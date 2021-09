Hrozí bankrot USA? V říjnu mohou státní kase dojít peníze, varuje ministryně

Možnosti „mimořádných opatření”, kterými americké ministerstvo financí od začátku srpna zajišťuje dostatek prostředků pro vládu, se podle Yellenové příští měsíc vyčerpají. Ministryně to ve středu napsala v dopise zákonodárcům z Kongresu. Dodala, že přesný termín kdy k tomu dojde zatím není známý.

„Jakmile budou všechna dostupná opatření a hotovost plně vyčerpány, Spojené státy by poprvé v historii nebyly schopny dostát svým závazkům,” napsala Yellenová. Zvedání dluhového limitu se v minulosti stalo v Kongresu rutinní záležitostí, byť v rámci politického boje demokratů s republikány se s tím několikrát otálelo do poslední chvíle.

„Z minulosti jsme se poučili, že čekání na poslední chvíli na pozastavení, respektive zvýšení limitu dluhu může vážně narušit důvěru podniků a spotřebitelů zvýšit daňovým poplatníkům krátkodobé náklady na půjčování peněz a negativně ovlivnit úvěrový rating USA,” varovala Yellenová v dopise.

Bez navýšení limitu nebude moct americké ministerstvo financí získávat peníze vydáváním dluhopisů. S omezenými příjmy by muselo volit mezi vyplácením mezd státních zaměstnanců, sociálních dávek a platbami úroků státního dluhu. Pokud by se rozhodlo neplatit úroky, znamenalo by to v podstatě státní bankrot.

Chybí deset hlasů

Na navýšení dluhového limitu potřebují vládnoucí demokraté 60 hlasů v Senátu, v horní komoře amerického Kongresu však mají pouze 50 křesel. A téměř všichni republikánští senátoři hodlají hlasovat proti, uvedla agentura Bloomberg. Důvodem je jejich odpor k chystanému rekordnímu balíku v hodnotě 3,5 bilionu dolarů, kterým chce Bidenova administrativa řešit změny klimatu, posílit vzdělávání či rozšířit sociální služby pro seniory a děti.

„Nedokážu si představit žádného republikána, který by v této situaci hlasoval pro navýšení limitu,” uvedl v červenci šéf senátních republikánů Mitch McConnell. Prezident Biden naopak na začátku srpna řekl, že republikáni USA zbankrotovat nenechají. Demokratičtí předáci v Kongresu Nancy Pelosiová a Charles Schumer minulý týden hovořili o „různých možnostech” jak dluhový limit navýšit, blíže však žádnou z nich nespecifikovali.

Zdroj: americké ministerstvo financí

Tahanice o výši dluhového limitu bývají bagatelizovány jako politické divadlo, píše deník Financial Times. Zatím se totiž potřebné změny pokaždé podařilo schválit. Limit existuje od roku 1917 a od té doby byl navýšen už více než 100krát, většinou bez vážnějších průtahů. Jednou z mála výjimek byl spor z roku 2011, který způsobil, že agentura Standard & Poor’s snížila Spojeným státům rating.



Finanční armagedon

Pokud by však Spojené státy nebyly s to dostát svým finančním závazkům, byla by to podle odborníků katastrofa globálních rozměrů. „Byl by to finanční armagedon. Je naprostým šílenstvím vůbec uvažovat o nápadu, že bychom nezaplatili naše dluhy včas,” řekl stanici CNN Mark Zandi, hlavní ekonom analytické společnosti Moody’s Analytics.

Úrokové sazby by v takovém případě vystřelily nahoru a akciové trhy by se zřítily, což by zasáhlo úspory desítek milionů Američanů. Dluhopisy vydávané americkou vládou jsou totiž považovány za jednu z nejbezpečnějších investic vůbec a slouží jako měřítko výkonnosti prakticky všech ostatních cenných papírů.

Americký státní dluh, který je nominálně nejvyšší na světě, nabobtnal až na téměř 29 bilionů dolarů i kvůli tomu, že půjčování peněz na finančních trzích je pro USA relativně jednoduché a levné. Z celou svou historii totiž pokaždé dostály svým finančním závazkům a americký dolar se stal nejpoužívanější světovou měnou. I proto analytici nepovažují hrozbu amerického bankrotu za reálnou, rizika jsou totiž příliš velká.