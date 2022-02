Americký státní dluh trhá rekordy. Poprvé přesáhl 30 bilionů dolarů

Částka je částečně výsledkem biliónových státních výdajů, které Spojené státy nasadily na boj proti covidu-19 a zmírnění ekonomických ran spojených s pandemií. Šlo například o zaplacení rozšířené podpory v nezaměstnanosti či opatření na podporu malého byznysu. Od konce roku 2019 dluh vzrostl zhruba o sedm bilionů dolarů, informuje stanice CNN.

Federální vláda nyní dluží 23,5 bilionu dolarů věřitelům a dalších 6,5 bilionu dolarů sama sobě. Výdaje Kongresu ale rostly stabilním tempem již několik let předtím, než pandemie vůbec začala. K překročení 30bilionové hranice tak došlo o několik let dříve, než se původně předpokládalo, podotýká deník The New York Times.

„Dluh 30 bilionů dolarů je obscénní číslo. Ale co je ještě depresivnější, je fakt, že většinu politiků z obou stran to ve skutečnosti nezajímá,“ uvedl senátor Ben Sasse pro Fox News. Jak dodal, někdo bude muset peníze zaplatit. „Nezaplatí je oni, ale naše děti,“ doplnil.

Dluhový milník přichází v nepříjemné době, americký Fed plánuje zvýšit úrokové sazby, což pravděpodobně povede ke zdražení široké škály půjček. Vyšší náklady na půjčky financování dluhů jen ztíží.

Zákonodárci zvedli dluhový strop

Obě komory amerického Kongresu v prosinci schválily zákon o zvýšení limitu státního dluhu o 2,5 bilionu dolarů a odvrátily tak hrozící platební neschopnost americké vlády.

Pokud by zákonodárci zvýšení dluhového stropu neschválili, hrozilo by vládě, že si nebude moci půjčovat další peníze na svůj provoz. Přišla by tím o možnost splácet některé dluhy nebo financovat sociální programy a důchody, což by podle expertů mělo vážné následky pro americkou i světovou ekonomiku.

Nový strop vládního byl zvýšen na 31,4 bilionu dolarů. Limit by měl stačit na financování vládních operací až do roku 2023.