Ameriku trápí bezprecedentní sucho. Dotýká se sto padesáti milionů lidí

S obrovským suchem bojuje více než polovina amerického území. Negativně k tomu přispělo i letošní léto, které přineslo rekordně vysoké teploty. Odborníci říkají, že Spojené státy během července a srpna bojovaly s takzvaným bleskovým suchem. To je charakteristické pro svůj rychlý nástup a mimořádnou intenzitu, píše britský portál The Guardian.

Bleskové sucho je podle vědců důkazem klimatické krize, kterou navíc prohlubuje pokračující masivní spalování fosilních paliv. I ve Spojených státech také kvůli němu stále více lidí bojuje s nedostatkem vody. Po celém světě jde dokonce o 3 miliardy lidí, v dalších letech se má tento problém navíc dál prohlubovat.

Problém se správnou absorpcí

Problematické sucho je způsobené nejen úbytkem dešťových srážek, ale také abnormálně vysokými teplotami, které negativně ovlivňují i správnou absorpci do půdy. „Změny klimatu způsobují extrémy v obou směrech. Když prší opravdu silně, voda se do země nedostane. Naopak tento efekt může vést k ničivým povodním,“ uvedl pro The Guardian vysokoškolský pedagog Lifeng Luo z michiganské univerzity.

Jednotlivé státy v USA bojují se suchem různými způsoby. Příkladem je třeba starosta města New York Eric Adams. Ten před několika dny vyzval obyvatele, aby se méně sprchovali.

„Kratší doba ve sprše je z pohledu problému, kterému čelíme, správná. Ušetřenou vodu budeme mít možnost využít jinými způsoby. Dopady tohoto opatření ale na druhé straně nebudou příliš závratné a je třeba hledat jiné účinné cesty,“ doplnil odborník Luo.

Komplikace pro zemědělství a lodní dopravu

Kalifornie bojuje se suchem a nedostatkem vody rovněž. Problémy má i tamní zemědělský sektor, který z pohledu výnosů už v roce 2022 ztratil celkem 1,7 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 39 miliard korun. V letošním roce bude tato suma ještě vyšší.

Suché počasí navíc komplikuje i lodní dopravu. Na řadě amerických řek je nízká hladina vody a mnozí dopravci musí nyní často přicházet s alternativními trasami. K tomu se navíc bojí i rostoucí náklady, které mohou v budoucnu přepravci přenášet na konečného zákazníka. Nedostatečné množství vody je tedy dalším inflačním impulsem, se kterým se americká ekonomika bude do příštích let potýkat.

„Sucho je obrovskou komplikací pro dopravu, zemědělství i ekonomiku jako celek. Potřebujeme pravidelné dešťové srážky,“ uzavírá pro The Guardian profesor Lifeng Luo.