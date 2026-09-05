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Opustí dýšková kultura USA? Stále převládají nevýhody, soudí odborníci

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  16:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Ve Spojených státech přibývá podniků, které ruší možnost spropitného. Důvodem je nerovný přístup a nestabilita příjmů zaměstnanců. Podle odborníků je ale takové podnikání finančně mnohem náročnější.

Caroline Kraetzerövá si jako sommelierka vydělá v přepočtu 830 korun na hodinu, což je zhruba dvojnásobek toho, co dostávají číšníci v jiných podnicích v San Francisku. Rozdíl je ale v tom, že restaurace La Cigale, kde pracuje, nepřijímá spropitné.

„I když vím, že jinde bych na spropitném vydělala hodně peněz, nechci být závislá na štědrosti cizích lidí a minimální mzdě. Vyhovuje mi, že vím, kolik každý měsíc dostanu,“ řekla Kraetzerová pro BBC.

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Na druhé straně USA v Massachusetts provozuje restauraci se stejným systémem i Rachel Millerová. Přešla na něj před pěti lety, kdy podnik znovu otevřela po covidové pauze. „Myslím si, že dýška jsou nefér, protože ti, kteří nejsou vidět, nedostanou téměř nic. Každý člen týmu je ale stejně důležitý,“ tvrdí Millerová. Navíc ji vadí, že tak hosté, ať už vědomě nebo nevědomě, hodnotí obsluhu na základě pohlaví, rasy nebo sexuální orientace. „Není žádným tajemstvím, že bílý muž dostává více než všichni ostatní,“ říká.

Aby svým pracovníkům mohla stabilní příjem zajistit, zvedla v podniku ceny. Sedmichodové menu tak vyjde na 2 100 korun a devítichodové na 2 600, což je ve srovnání s okolními místy více.

Není to tak snadné

Ne všude to ale funguje. majitelka restaurace Danielle Ayerová zkusila spropitné zrušit v roce 2020, loni v září se k němu ale musela vrátit. „Zvedli jsme ceny o 23 procent, ale nefungovalo to. Provoz je dražší. Dýška se do příjmů nepočítají, ale ceny jídel ano, takže jsme kromě vyšších mezd museli platit i vyšší daně,“ popisuje.

Podle profesora managementu potravin a nápojů na Cornellově univerzitě Williama Micheala Lynna za tím stojí i neznalost hostů. „Nedochází jim, že když zaplatí více peněz za jídlo, nemusí už pak dávat dvacetiprocentní tip. Nezájem pak vede k nižší poptávce,“ vysvětluje.

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Jednou z prvních amerických restaurací, která dýška zrušila, byla v roce 2015 Dirt Candy. „Chtěla jsem rovnější přístup pro všechny zaměstnance. Hodně zákazníků je dodnes příjemně překvapených, když nemusí platit nic navíc,“ tvrdí šéfkuchařka a majitelka Amanda Cohenová, která zaměstnancům platí 620 korun.

Lynn ale upozorňuje na to, že systém bez spropitného může být pro nové zaměstnance neatraktivní. „Jsou zvyklí, že si takhle mohou vydělat hodně peněz.“ Přestože ale „povinné“ dávání dýšek lidi dlouhodobě unavuje, Lynn nepředpokládá, že by v blízké době k jejich zrušení ve většině restaurací došlo. „Ekonomicky je pro podniky stále výhodnější, aby tipy zachovaly, než aby je zrušily,“ uzavírá podle britského portálu.

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