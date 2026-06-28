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Americké firmy znovu objevily železnici. Kamiony už se tolik nevyplatí

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  17:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Americké firmy začínají po letech přesouvat přepravu zboží znovu na železnici. Tradiční sázka čistě na kamiony se jim totiž i kvůli dražším pohonným hmotám už tolik nevyplatí. Podniky tak stále častěji volí kombinaci obou dopravních prostředků.

Při takzvané intermodální dopravě putuje zboží po železnici i po silnici. Většinu trasy absolvuje vlakem, kamiony obstarají začátek a konec trasy. Firmy tak mohou na jedné straně výrazně ušetřit, na té druhé ale musí počítat s delší dobou transportu a o něco složitější logistikou, píše The Wall Street Journal.

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„Prakticky každý dnes zkoumá možnosti intermodální dopravy. Firmy hledají způsoby, jak zvýšit spolehlivost svých dodavatelských řetězců,“ řekl listu Milton Magos, viceprezident logistické společnosti Traffix.

Zájem potvrzují i data Asociace amerických železnic. Objem přepraveného zboží v Severní Americe letos v květnu meziročně vzrostl přibližně o šest procent na zhruba 369 tisíc kontejnerů týdně. Jde o nejvýraznější růst od března 2025, kdy firmy před očekávaným zavedením nových amerických cel ve velkém doplňovaly zásoby.

Situace se mezitím obrátila i u silničních dopravců. Po několika letech totiž začínají ceny rychle růst. Část kamionových firem v USA navíc v poslední době ukončila činnost kvůli dlouhodobě nízkým maržím a zpřísněným imigračním kontrolám administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ta vedla k tomu, že v USA za posledních několik měsíců ubylo řidičů.

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Výsledkem je již zmíněný i rychlý růst cen tarifů u kamionů. „Stále více firem zvažuje, zda pro ně intermodální doprava není lepší alternativou. Úspora deset až dvacet procent už je velmi zajímavá,“ uvedl pro The Wall Street Journal šéf logistické společnosti Redwood Logistics Mark Yeager.

Železniční doprava roste i mezi Mexikem a USA

Podle společnosti InTek Logistics stála v polovině června intermodální doprava v průměru 1,16 dolaru za míli (zhruba 25 Kč za kilometr). U kamionové dopravy to bylo 3,05 dolaru za míli (asi 66 Kč za kilometr).

K návratu firem na železnici přispívají i samotní dopravci, kteří své služby v posledních letech zlepšili. Největší americký poskytovatel intermodální dopravy J.B. Hunt letos vykázal rekordní počet zakázek za první čtvrtletí. „Jakmile zákazníci získají důvěru, zůstávají u ní dlouhodobě,“ uvedl viceprezident společnosti Spencer Frazier.

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Vyšší zájem hlásí také společnost Schneider National, která letos svou intermodální nabídku ještě rozšířila. Zájem o železnici roste také mezi Spojenými státy a Mexikem. Podle společnosti Traffix se někteří řidiči vyhýbají jízdám do příhraničních oblastí kvůli obavám z přísnějších imigračních kontrol, uzavírá The Wall Street Journal.

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