Koberce a ventily za chlaďáky s obaly. USA před volbami šachují s celními výjimkami

Podle dokumentu zveřejněného na internetových stránkách Bílého domu byly ze seznamu vyřazeny některé druhy strojního zařízení, chladicích zařízení a obalových materiálů. Nově na něj naopak přibyly koberce a podlahové krytiny nebo některé druhy ventilů a armatur. Prezident Donald Trump se podle Bílého domu snaží zmírnit zátěž pro americký obchod a zároveň lépe sloužit veřejnému zájmu.
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Collinsová v těsném souboji usiluje o znovuzvolení do Senátu proti demokratickému kandidátovi Troymu Jacksonovi. V prohlášení uvedla, že s hlavním obchodním vyjednavačem prezidenta Trumpa Jamiesonem Greerem a ministrem obchodu Howardem Lutnickem jednala o dopadech cel na obyvatele, podniky a zemědělce ve státě Maine.
Mnozí místní zemědělci podle ní závisejí na specializovaném vybavení, obalových materiálech a dalších výrobcích z Kanady, které nejsou dostupné od amerických dodavatelů, případně je nelze nahradit bez značných dodatečných nákladů. Senátorka proto podle svých slov požádala o celní výjimky pro tyto produkty a upozornila na finanční zátěž, kterou dodatečné náklady představují pro místní firmy a domácnosti.
Chce také pokračovat v jednání s představiteli administrativy o dalších výjimkách a prosazovat širší obchodní dohodu s Kanadou, která je sousedem, spojencem a největším obchodním partnerem USA.
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Ekonomiky Spojených států a Kanady jsou silně propojené, přičemž zhruba 70 procent veškerého kanadského vývozu směřuje do USA. Napětí mezi sousedy je vysoké od srpna, kdy selhala obchodní jednání a Trump v reakci na to uvalil řadu nových cel. Cla zavedená po ztroskotání jednání se týkala zboží za zhruba 20 miliard USD (434,4 miliardy Kč), což představuje 5,5 procenta kanadského vývozu do USA.
Předchozí Trumpova cla na automobily, ocel, hliník a dřevo tvrdě zasáhla Kanadu. Způsobila ztrátu pracovních míst a zpomalení růstu. Kanada tak letos po dvou po sobě jdoucích čtvrtletí hospodářského poklesu vstoupila technicky do recese.