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Koberce a ventily za chlaďáky s obaly. USA před volbami šachují s celními výjimkami

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  8:10
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v Tennessee (10. října 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...
Americký prezident Donald Trump jedná v Oválné pracovně Bílého domu se zástupci...
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump vystupuje v Oválné pracovně Bílého domu během...
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Spojené státy upravily seznam kanadských výrobků podléhajících 50procentním clům zavedeným koncem srpna kvůli údajným diskriminačním obchodním praktikám. Změnu uvítala republikánská senátorka za stát Maine Susan Collinsová, podle níž se podařilo vyjednat další celní výjimky pro důležité produkty tamního potravinářského průmyslu. Změny vstoupí v platnost 30. října.

Podle dokumentu zveřejněného na internetových stránkách Bílého domu byly ze seznamu vyřazeny některé druhy strojního zařízení, chladicích zařízení a obalových materiálů. Nově na něj naopak přibyly koberce a podlahové krytiny nebo některé druhy ventilů a armatur. Prezident Donald Trump se podle Bílého domu snaží zmírnit zátěž pro americký obchod a zároveň lépe sloužit veřejnému zájmu.

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Collinsová v těsném souboji usiluje o znovuzvolení do Senátu proti demokratickému kandidátovi Troymu Jacksonovi. V prohlášení uvedla, že s hlavním obchodním vyjednavačem prezidenta Trumpa Jamiesonem Greerem a ministrem obchodu Howardem Lutnickem jednala o dopadech cel na obyvatele, podniky a zemědělce ve státě Maine.

Mnozí místní zemědělci podle ní závisejí na specializovaném vybavení, obalových materiálech a dalších výrobcích z Kanady, které nejsou dostupné od amerických dodavatelů, případně je nelze nahradit bez značných dodatečných nákladů. Senátorka proto podle svých slov požádala o celní výjimky pro tyto produkty a upozornila na finanční zátěž, kterou dodatečné náklady představují pro místní firmy a domácnosti.

Chce také pokračovat v jednání s představiteli administrativy o dalších výjimkách a prosazovat širší obchodní dohodu s Kanadou, která je sousedem, spojencem a největším obchodním partnerem USA.

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Ekonomiky Spojených států a Kanady jsou silně propojené, přičemž zhruba 70 procent veškerého kanadského vývozu směřuje do USA. Napětí mezi sousedy je vysoké od srpna, kdy selhala obchodní jednání a Trump v reakci na to uvalil řadu nových cel. Cla zavedená po ztroskotání jednání se týkala zboží za zhruba 20 miliard USD (434,4 miliardy Kč), což představuje 5,5 procenta kanadského vývozu do USA.

Předchozí Trumpova cla na automobily, ocel, hliník a dřevo tvrdě zasáhla Kanadu. Způsobila ztrátu pracovních míst a zpomalení růstu. Kanada tak letos po dvou po sobě jdoucích čtvrtletí hospodářského poklesu vstoupila technicky do recese.

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