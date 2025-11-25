Po penny by se v USA mohl přestat razit i niklák. Náklady jsou příliš vysoké

Autor:
  16:02
Jen před pár dny se ve Spojených státech přestal razit americký jednocent, a to po dlouhých 232 letech. Americké ministerstvo financí k tomuto kroku uvedlo, že výroba drobné mince stála více, než jaká byla její nominální hodnota. Nyní by osud nejmenší mince mohl ze stejného důvodu následovat také niklák tedy americký pěticent.
Americký pěticent neboli niklák s portrétem prezidenta Jeffersona. I tato mince...

Americký pěticent neboli niklák s portrétem prezidenta Jeffersona. I tato mince dříve či později z oběhu zmizí. (7. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené...
ilustrační snímek
Mincovna ve Filadelfii v Pensylvánii, kde se vyrazily poslední mince v hodnotě...
Ředitelka americké mincovny Kristie McNallyová hovoří za přítomnosti amerického...
9 fotografií

Zatímco výroba jednoho jednocentu vycházela zhruba o 4 centy více, než jaká byla jeho nominální hodnota, v případě pěticentu je rozdíl ještě markantnější. Čistá ztráta u nikláku totiž dosahuje dokonce na 9 centů, píše portál CNN.

Důvodem ještě výraznějšího rozdílu v nominální a výrobní hodnotě amerického pěticentu spočívá v surovinách. Niklák je totiž ze 75 procent složený z mědi a z 25 procent z niklu. Při pohledu na světové trhy jde však o kovy, jejichž ceny od roku 2016 výrazně vzrostly. Tím se niklák odlišuje od jednocentové mince, která se vyrábí převážně ze zinku.

Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Mincovna ve Filadelfii, která má ražbu amerických mincí na starosti, se snaží náklady na výrobu pěticentu snížit. Expert Mark Weller z organizace Americans for Common Cents dokonce tvrdí, že mincovna uvažuje i o tom, že připraví nový návrh nikláku, jehož výroba bude proti současnosti výrazně levnější.

Weller zároveň dodává, že vizuální podoba nového nikláku by měla být stejná jako v současnosti. Návrh by mohl být připravený do jednoho roku a cílem je, aby se náklady na výrobu jednoho pěticentu stlačily pod hranici 5 centů. I kdyby se ale podařilo snížit výrobní cenu nikláku, náklady spojené s administrativou a distribucí stále činí 2,8 centů.

Hotovost je ve Švédsku téměř historií, bezkontaktnost boduje i u Čechů

Je také otázka, jestli takové snahy mají vlastně smysl. Hotovost totiž preferuje stále méně Američanů, a naopak podobně jako v Evropě dramaticky roste popularita bezhotovostních plateb. Pokud už někdy Američané hotovost využívají, většinou jde o papírové bankovky.

Na konec nikláku to nevypadá

Spojené státy americké nejsou jediným státem, kde debaty o zrušení drobných mincí probíhají. Podobný osud v minulosti potkal také jednocenty a pěticenty v Austrálii. I v Česku došlo před několika lety ke zrušení haléřů a dnes si na ně vzpomene už jen málokdo.

Ekonom David Smith se ale domnívá, že nějakou dobu ještě potrvá, než se USA s niklákem skutečně rozloučí. „Nostalgie jej ještě udrží při životě,“ říká vášnivý sběratel mincí a bankovek.

Zastánci hotovosti také říkají, že čistě bezhotovostní ekonomika by nejvíce zasáhla nízkopříjmové domácnosti. „Poplatky, které jsou s ní spojeny, nakonec zaplatí vždycky spotřebitel. Naopak to nahrává bankám,“ doplňuje Mark Weller. Podle něj bude ústup od nikláku ve skutečnosti jen pomalý.

Hotovost pomalu mizí. Mladší Češi platí mobilem, starší plastovou kartou

Jeho slova potvrzuje nedávný výzkum banky v Richmondu. Ten ukázal, že kdyby po jednocentech z trhu zmizely i americké pěticenty, zaplatili by američtí spotřebitelé každý rok o 56 milionů amerických dolarů více, než pokud by mince stále existovaly, uzavírá CNN.

Základní mince v oběhu v USA
Nominální hodnotaNázev (anglicky)Český překlad / běžné označeníMateriál (přibližně)Typické motivy
1 ¢Pennycent, lidově pennyměď-plátovaný zinekportrét Abrahama Lincolna (od 1909)
5 ¢Nickelniklák (mince o pěti centech)slitina mědi a nikluThomas Jefferson, Monticello
10 ¢Dimedime (deseticentovka)slitina mědi a nikluFranklin D. Roosevelt
25 ¢Quarter (Quarter Dollar)čtvrtdolar, čtvrťákměď-niklGeorge Washington; různé série (státy, národní parky, ženy USA)
50 ¢Half Dollarpůldolarměď-niklJohn F. Kennedy
$1.00Dollar Coinjednodolarová mince, dolarslitina mědi, zinku a manganurůzné motivy (Sacagawea, prezidentská série aj.)
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Proč miliony lidí stále platí přes SIPO? Jedna věc je pro ně důležitější než peníze

Ilustrační snímek

Pro majitele chytrých telefonů a mobilních bankovních aplikací ta služba nedává smysl. Přesto je stále populární a užívají ji údajně tři miliony plátců. SIPO jako způsob jednorázového placení...

25. listopadu 2025  13:55

Akcie vydělaly dolarovým milionářům víc než jejich podnikání, ukázala analýza

ilustrační snímek

Dolaroví milionáři zůstávají ohledně svých financí velmi optimističtí geopolitickému pnutí navzdory. Změnil se ale jejich hlavní zdroj příjmů. Zatímco dříve rostl jejich majetek zejména díky...

25. listopadu 2025  11:57

Bez stejných podmínek pro všechny nepřežijeme, žádají oceláři levnější elektřinu

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Ani několik týdnů po oznámení německé vlády, že se po Novém roce chystá výrazně snížit ceny elektřiny pro energeticky náročné podniky, se na české straně neděje prakticky nic. Zástupci vlády v demisi...

25. listopadu 2025  11:36

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  11:22

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

18. října 2025,  aktualizováno  25. 11. 10:48

Agrofert koupil společnost, která vlastní terminál čpavku v Nizozemsku

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V.

25. listopadu 2025  10:14

Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový kontrakt

Advertorial
Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový...

Pražská plynárenská uzavřela desetiletou smlouvu se společností Equinor na dodávky zemního plynu z Norska. Partnerství posiluje energetickou bezpečnost Česka a zajišťuje dlouhodobé a předvídatelné...

25. listopadu 2025

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

25. listopadu 2025

Pomalé změny dusí investice. Ministerstvo chystá zrychlení územního plánování

Premium
ilustrační snímek

Česku unikají kvůli zdlouhavým procesům povolování zahraniční investice. Pro velké investory je důležitá rychlost, s jakou je možné v území investovat. Zjednodušeně platí, že první rok chtějí...

25. listopadu 2025

Škoda ve Vrchlabí mění šéfa, letos má v plánu rekordních 720 tisíc převodovek

Výroba převodovek v závodu Škoda Auto Vrchlabí. (24 .listopadu 2025)

Novým vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí se od prosince stane Lars Bürger. Nahradí Ivana Slimáka, který po čtrnácti letech ve vedení závodu odchází do penze. Továrna letos očekává rekordní...

24. listopadu 2025  17:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Odpad opět podraží. Chybí odvody za úklid vlhčených ubrousků

Testovali jsme dvanáct značek vlhčených toaletních papírů.

Poplatky za komunální odpad patří mezi rychle rostoucí výdaje českých domácností a obce upozorňují, že další zdražování je prakticky nevyhnutelné. Rozpočty samospráv stále více zatěžuje úklid volně...

24. listopadu 2025

Tvrdé daně jako cesta k rovnostářství. Z Norska ale nejbohatší prchají pryč

ilustrační snímek

Norsko se dlouhodobě řadí mezi nejvíce rovnostářské země na světě. Mimo jiné i kvůli tamnímu daňovému systému, který výrazně zatěžuje nejbohatší vrstvu norské společnosti. Nejmajetnějším Norům ale s...

24. listopadu 2025  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.