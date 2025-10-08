Obchodníci v USA se kvůli clům předzásobili. O zboží nakonec nemusí být zájem

Mnoho Američanů se nyní obává dalšího ekonomického vývoje. Proto mezi odborníky roste přesvědčení, že jejich útraty v obchodech letos nakonec budou menší, než obchodníci původně očekávali, píše portál The Wall Street Journal.
Už nyní je patrné, že úroveň zásob roste rychleji než samotné tržby. Například prodejce sportovního oblečení Lululemon Athletica na americkém trhu v uplynulém kvartálu meziročně zvýšil stav zásob o 21 procent. Prodeje ve stejném období ale stouply pouze o 13 procent a ani interní odhady pro poslední letošní čtvrtletí momentálně nenaznačují výrazný obrat k lepšímu.
Podobně je na tom i další značka oblečení Ralph Lauren. I její zásoby v posledním letošním kvartálu rostly rychleji než tržby. Analýza společnosti Telsey Advisory Group navíc ukazuje, že podobné to je u mnoha dalších maloobchodníků.
Prodejce možná zachrání slevy
Prodejci ale nemohou zásoby na svých skladech držet věčně. Reagovat musí na aktuální sezonu i trendy. Proto hrozí, že značky budou muset navzdory původním plánům výrazně zlevňovat. Jinak hrozí, že se jim zboží na skladech vůbec nepodaří prodat.
Ne však všichni sdílejí stejné obavy. Třeba řetězec Academy Sports & Outdoors vsadil na zboží, které se prodává celoročně. Proto vedení této společnosti příliš nevadí, že by se zásoby ještě letos nepodařilo prodat. „Bylo to pro nás velké rozhodnutí. Zboží nám totiž nyní leží na skladech. Věříme ale, že úspory na clech nám to vykompenzují,“ uvedl finanční ředitel Carl Ford. Dodal, že ve skladech má jeho společnost velký počet jízdních kol nebo činek.
Zkušenosti z pandemie
Při pohledu do minulých let to není poprvé, kdy se američtí maloobchodníci potýkají s přetlakem zásob. Patrné to bylo zejména během koronavirové pandemie, kdy se narušily veškeré dodavatelské řetězce a problémy měly výrobní i přepravní firmy.
Mnoho firem se obávalo, že nebudou mít svým zákazníkům co nabídnout, a tak se řada z nich rozhodla jít cestou budování zásob. Následná poptávka ale nebyla taková, jakou si představovali. Proto přišly na řadu slevy. Firmy kvůli tomu utrpěly nemalé ztráty, ze kterých se mnohé vzpamatovávají dodnes.
Ačkoliv letošní situace vypadá proti té pandemické o něco příznivěji, pomalejší růst zaměstnanosti a přetrvávající vyšší inflace vyvolávají i mezi analytiky obavy. „Očekávám, že během podzimních měsíců zdraží oblečení, obuv i další bytové doplňky, a to o až několik procent. Další vlna zdražování navíc může přijít počátkem roku 2026,“ varuje analytik Rick Patel ze společnosti Raymond James.
Slova analytiků navíc potvrzuje i nedávný průzkum organizace PricewaterhouseCoopers. Z něj totiž vyplynulo, že američtí zákaznici letos sníží vánoční výdaje, což by mělo být dokonce poprvé od roku 2020. V meziročním srovnání by americké předvánoční nákupy měly letos být o 5 procent menší, uzavírá The Wall Street Journal.