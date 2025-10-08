Obchodníci v USA se kvůli clům předzásobili. O zboží nakonec nemusí být zájem

  20:00
Američtí maloobchodníci s napětím čekají, jaké prodeje budou mít v dalších týdnech a měsících. Řada z nich se totiž kvůli protekcionistické politice Trumpovy administrativy předzásobila. Mnohé sklady jsou přeplněné a obchodníci věří, že před Vánoci zboží úspěšně prodají. Realita však může být jiná.
ilustrační snímek

Mnoho Američanů se nyní obává dalšího ekonomického vývoje. Proto mezi odborníky roste přesvědčení, že jejich útraty v obchodech letos nakonec budou menší, než obchodníci původně očekávali, píše portál The Wall Street Journal.

Už nyní je patrné, že úroveň zásob roste rychleji než samotné tržby. Například prodejce sportovního oblečení Lululemon Athletica na americkém trhu v uplynulém kvartálu meziročně zvýšil stav zásob o 21 procent. Prodeje ve stejném období ale stouply pouze o 13 procent a ani interní odhady pro poslední letošní čtvrtletí momentálně nenaznačují výrazný obrat k lepšímu.

Američané obracejí každý dolar. Kvůli vysokým cenám klesá zájem o chipsy

Podobně je na tom i další značka oblečení Ralph Lauren. I její zásoby v posledním letošním kvartálu rostly rychleji než tržby. Analýza společnosti Telsey Advisory Group navíc ukazuje, že podobné to je u mnoha dalších maloobchodníků.

Prodejce možná zachrání slevy

Prodejci ale nemohou zásoby na svých skladech držet věčně. Reagovat musí na aktuální sezonu i trendy. Proto hrozí, že značky budou muset navzdory původním plánům výrazně zlevňovat. Jinak hrozí, že se jim zboží na skladech vůbec nepodaří prodat.

Otázky a odpovědi: Kdo je vítěz a kdo poražený Trumpovy celní politiky

Ne však všichni sdílejí stejné obavy. Třeba řetězec Academy Sports & Outdoors vsadil na zboží, které se prodává celoročně. Proto vedení této společnosti příliš nevadí, že by se zásoby ještě letos nepodařilo prodat. „Bylo to pro nás velké rozhodnutí. Zboží nám totiž nyní leží na skladech. Věříme ale, že úspory na clech nám to vykompenzují,“ uvedl finanční ředitel Carl Ford. Dodal, že ve skladech má jeho společnost velký počet jízdních kol nebo činek.

Zkušenosti z pandemie

Při pohledu do minulých let to není poprvé, kdy se američtí maloobchodníci potýkají s přetlakem zásob. Patrné to bylo zejména během koronavirové pandemie, kdy se narušily veškeré dodavatelské řetězce a problémy měly výrobní i přepravní firmy.

Mnoho firem se obávalo, že nebudou mít svým zákazníkům co nabídnout, a tak se řada z nich rozhodla jít cestou budování zásob. Následná poptávka ale nebyla taková, jakou si představovali. Proto přišly na řadu slevy. Firmy kvůli tomu utrpěly nemalé ztráty, ze kterých se mnohé vzpamatovávají dodnes.

Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Ačkoliv letošní situace vypadá proti té pandemické o něco příznivěji, pomalejší růst zaměstnanosti a přetrvávající vyšší inflace vyvolávají i mezi analytiky obavy. „Očekávám, že během podzimních měsíců zdraží oblečení, obuv i další bytové doplňky, a to o až několik procent. Další vlna zdražování navíc může přijít počátkem roku 2026,“ varuje analytik Rick Patel ze společnosti Raymond James.

Slova analytiků navíc potvrzuje i nedávný průzkum organizace PricewaterhouseCoopers. Z něj totiž vyplynulo, že američtí zákaznici letos sníží vánoční výdaje, což by mělo být dokonce poprvé od roku 2020. V meziročním srovnání by americké předvánoční nákupy měly letos být o 5 procent menší, uzavírá The Wall Street Journal.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie", při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

8. října 2025

Úsek dálnice D35 na Jičínsku postaví sdružení firem za víc než čtyři miliardy

Úsek dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku postaví za 4,33 miliardy korun bez DPH sdružení firem STRABAG SIS a FIRESTA-Fišer. Rozhodlo tak Ředitelství silnic a dálnic. Vybrané sdružení...

8. října 2025  18:19

Dotykové kiosky slaví deset let. Změnily objednávky i roli obsluhy v restauracích

Již od roku 2015 mění samoobslužné kiosky způsob, jakým si Češi objednávají jídlo v restauracích. Přestože zpočátku budila nová technologie obavy kvůli tomu, že gastronomii odosobní, dnes je z nich...

8. října 2025

Spor o Spezi skončil. Název pomerančové limonády s kolou může i mimo Německo

V Německu po desetiletích skončil spor o používání názvu Spezi, který označuje mix kolového nápoje a pomerančové limonády. Ve středu o tom informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová...

8. října 2025  17:49

Trápí celou Evropu. Africký mor prasat ohrožuje i Česko, varuje veterinární správa

Přestože se opatření spojená s africkým morem u prasat v Česku zmírnila, nákaza podle Státní veterinární správy (SVS) ČR zůstává hrozbou. S africkým morem bojují i za hranicemi v sousedním Německu a...

8. října 2025  17:26

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:05

Zemědělci podpořili na ministerský post experta Martina Šebestyána

Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, by se měl podle hlavních zemědělských nevládních organizací stát ministrem zemědělství. O podpoře dlouholetého zemědělského...

8. října 2025  16:28

Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Pořádat firemní vánoční večírek na fotbalovém stadionu? V Evropě a ve světě stále populárnější koncept se nyní začíná prosazovat i v Česku. SK Slavia Praha nabízí firmám možnost uspořádat takovou...

8. října 2025  15:34

Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Nedostatek personálu v oblasti řízení letového provozu způsobuje problémy na letištích po celých USA. Roste počet zpožděných letů, některé věže řízení letového provozu hlásily částečné nebo dokonce...

8. října 2025  15:25

Leo Express zavádí spoje z Prahy do Bratislavy. Jeden bude jezdit až do Petržalky

Železniční dopravce Leo Express spustí příští rok od 30. dubna novou linku mezi Prahou a Bratislavou. Denně pojednou dva zpáteční spoje, přičemž jeden bude začínat a končit ve stanici...

8. října 2025  13:02

Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva

Za dubnovým blackoutem, který postihl většinu Španělska, část Portugalska a některé oblasti Francie, stála série takzvaných kaskádových přepětí, zvýšení napájecího napětí nad stanovenou normu, uvádí...

8. října 2025  12:48

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

8. října 2025  9:55

