Fed v rámci letošního roku rozhodl o redukci sazeb vůbec poprvé. Kompromis se američtí centrální bankéři snažili najít mimo jiné proto, že další měsíce budou pro rozhodování o měnově-politických otázkách ve Spojených státech velmi náročné, informuje agentura Bloomberg.
„Rozhodnutí jsou nyní velmi obtížná. Žádná cesta není bez rizika,“ řekl v návaznosti na uvolnění měnové politiky předseda Rady guvernérů Jerome Powell. Poslední hlasování ukázalo, že Powellovi se v náročných dobách nejspíš daří jeho kolegovi sjednocovat. Proti redukci sazeb o 0,25 procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta byl totiž pouze čerstvě jmenovaný centrální bankéř Stephen Miran, který má velmi blízko k prezidentovi Trumpovi. Nepřekvapivě tak proti většině prosazoval ještě výraznější snížení.
Čísla z amerického trhu práce jsou varovná
Americká centrální banka se pro částečné uvolnění měnové politiky rozhodla i přesto, že data z amerického trhu práce nejsou momentálně příliš pozitivní. Přírůstek nových pracovních míst byl proti předchozím měsícům nižší a zároveň mírně vzrostla i míra nezaměstnanosti. Přitom právě o silný trh práce se Fed mohl v posledních letech opírat.
Velkou otázkou je také meziroční tempo růstu spotřebitelských cen, které v srpnu zrychlilo na 2,9 procenta z červencových 2,7 procenta. Srpnová inflace tedy byla při pohledu do minulých měsíců nejvyšší od letošního ledna.
Podle agentury Bloomberg totiž minimálně šest amerických centrálních bankéřů naznačilo, že pro další snížení sazeb už letos hlasovat nebude.
Trumpův spojenec se vymyká
Čerstvě jmenovaný centrální bankéř Miran ale ve stejnou chvíli vzkazuje, že bude naopak prosazovat velmi citelné snížení úrokových měr. Hovořil dokonce o tom, že by se základní úroková sazba měla do konce letošního prosince snížit dokonce o 1,25 procentního bodu.
Nálada v americké centrální bance ale momentálně není ideální. Mimo jiné proto, že Trumpova administrativa dlouhodobě vyvíjí na Frd obrovský tlak a žádá uvolněnější měnovou politiku. Trump centrální bankéře veřejně kritizuje a nebojí se ani osobních útoků.
Příkladem je guvernérka Lisa Cooková, jejíž účast na středečním hlasování o snížení úrokových měr nebyla poměrně dlouho jistá. Trump se ji totiž snaží odvolat kvůli obvinění z hypotečního podvodu. Soud nicméně rozhodl, že Cooková může ve funkci zůstat, dokud se spor o její odvolání iniciované Trumpem nevyřeší.
Šéf americké centrální banky Powell je na údajný politický tlak opakovaně dotazován ze strany médií. Dlouhodobě ale trvá na tom, že on a jeho kolegové se rozhodují pouze na základě ekonomických dat a nemíní na tom nic měnit. „Jsme pevně odhodláni si držet svou nezávislost,“ zopakoval ve středu Powell. Ve stejnou chvíli ale má Trump již hledat jeho nástupce, uzavírá Bloomberg.