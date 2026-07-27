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Americké rozvodné sítě jsou pod tlakem. Vedra a datová centra ženou spotřebu vzhůru

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  20:00
Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě Virginie v USA (23. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Areál elektrárny Boulder Solar 1 v Boulder City ve státě Nevada v USA (23....
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Rozvodné sítě v USA se dostávají pod stále větší tlak. Během veder prudce roste spotřeba klimatizací, a to ve chvíli, kdy i rychle přibývající datová centra potřebují nepřetržitý přísun elektřiny. Provozovatelé sítí proto stále častěji sahají k nouzovým opatřením a upozorňují, že desítky let stará infrastruktura se postupně blíží hranici svých možností.

Teploty v řadě amerických států v posledních týdnech opakovaně překračovaly hranici 38 stupňů Celsia. Energetická infrastruktura v USA se tak dostává do stavu, na který nebyla stavěná. Současný systém vznikal v době, kdy spotřeba elektřiny rostla jen pozvolna, píše agentura Bloomberg.

Největší tlak nyní pociťuje společnost PJM Interconnection, která dodává elektřinu zhruba 67 milionům lidí v oblasti od Chicaga po Washington. Do její sítě spadá také severní Virginie, kde se nachází jedna z největších koncentrací datových center na světě. Spotřeba elektřiny v síti PJM vystoupala 2. července na rekordních 168 gigawattů. Překonala tak maximum, které platilo zhruba dvacet let.

Teploty mohou být i vyšší

Američtí meteorologové přitom upozorňují, že samotné teploty nebyly na místní poměry nijak výjimečné. Ve Washingtonu se rtuť teploměru alespoň jednou za léto běžně přiblíží 38 stupňům Celsia.

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„Obavy o stabilitu sítě a rekordní spotřeba přicházely během počasí, které bylo výrazně teplé, ale většinou ne historicky extrémní,“ uvedl pro Bloomberg hlavní meteorolog společnosti Vaisala Xweather Bradley Harvey.

Společnost PJM během letošního července dvakrát vyhlásila stav pohotovosti kvůli napjaté situaci v síti. Americké ministerstvo energetiky zároveň požádala o povolení, aby datová centra mohla v případě potřeby spustit vlastní záložní generátory.

PJM po skončení léta plánuje mimořádnou aukci, která má zajistit, aby datová centra nesla náklady odpovídající své spotřebě. Výstavba nových elektráren a vedení ale potrvá roky. „Hlad po elektřině je větší než kdy dříve, ale zdrojů a přenosových kapacit je méně,“ uvedl Gary Cunningham ze společnosti Tradition Energy.

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Podobně jako PJM toto léto postupovala také společnost Southwest Power Pool, která spravuje elektrickou síť od amerického Středozápadu až po Skalisté hory. Po vyhlášení nejvyššího stupně pohotovosti získala od federálních úřadů souhlas, aby mohla využít dostupné výrobní kapacity naplno.

Spotřeba bude dál prudce stoupat

Problémem pro americké firmy je především vysoká vlhkost. Ta zvyšuje pocitovou teplotu a omezuje noční ochlazování. Klimatizace proto zůstávají zapnuté déle do večera, kdy by za běžných okolností měla spotřeba klesat.

Agentura Bloomberg upozorňuje, že spotřeba elektřiny má v některých částech USA během příštích deseti let téměř dvojnásobně vzrůst. Provozovatelé sítí proto připravují nové zdroje, posilují přenosovou soustavu a mění pravidla pro největší odběratele. Rychlé řešení ale neexistuje. Po letech pomalého růstu spotřeby se do sítí investovalo málo a některé regiony jsou dnes výrazně zranitelnější.

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Ne všechny části země jsou na tom stejně. Texas, který v roce 2021 zasáhly během zimní bouře rozsáhlé výpadky proudu, v posledních letech výrazně navýšil výrobu ze slunce a větru a rozšířil také bateriová úložiště. Do konce roku by mělo být k tamní síti připojeno více než 114 gigawattů těchto zdrojů. Přestože i Texas letos v červenci zaznamenal rekordní spotřebu, stav energetické nouze nemusel vyhlásit téměř dva roky, uzavírá Bloomberg.

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