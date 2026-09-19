Důvěra v dolar slábne. Čína a Rusko hledají cesty mimo americký systém

Americký státní dluh v srpnu poprvé překročil 40 bilionů dolarů, tedy zhruba 840 bilionů korun. Za necelou dekádu se více než zdvojnásobil a rostoucí zadlužení začíná být stále výrazněji znát i na finančních trzích. Výnos desetiletých vládních dluhopisů se tento týden dostal nad pět procent, nejvýše od roku 2007. Investoři tak za financování americké vlády požadují vyšší úrok než v minulých letech, píše The New York Times.
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O odklonu investorů od Spojených států však zatím mluvit nelze. Americké burzy zůstávají největší na světě, do rozvoje umělé inteligence míří obrovské částky a zatím neexistuje měna, která by americký dolar mohla v dohledné době nahradit.
Postavení dolaru se přesto postupně oslabuje. Podle Mezinárodního měnového fondu tvořila americká měna v prvním čtvrtletí letošního roku asi 57 procent světových devizových rezerv. Stále tak s přehledem drží první místo, její podíl je však nižší než před deseti či dvaceti lety.
Jedním z důvodů je i to, že Spojené státy využívají dolarový systém jako nástroj zahraniční politiky. Sankce mohou firmám i celým státům výrazně zkomplikovat přístup k západním bankám a mezinárodním platbám. Trumpova administrativa tento tlak v srpnu ještě zvýšila spuštěním programu Operation Economic Outcast, který míří na Írán a subjekty pomáhající mu sankce obcházet.
Přizpůsobuje se Čína i Indie
Státy proto stále častěji hledají způsoby, jak posílat peníze i jinak. Čína například rozvíjí projekt mBridge, který má umožnit rychlejší a levnější převody mezi digitálními měnami zapojených centrálních bank.
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Podobným směrem se vydávají také Rusko a Indie. „Příběh odklonu od dolaru je jeden z nejstarších příběhů vůbec. Země přemýšlejí, jak dolar obejít, a technologie to dnes dělají o něco levnější a jednodušší než dříve,“ uvedl pro The New York Times Josh Lipsky z think-tanku Atlantic Council.
Americký ministr financí Scott Bessent přesto tento týden před Kongresem hájil stabilitu finančního systému. „Spojené státy jsou lídrem a lídr se konkurence nebojí. Konkurence nás dělá lepšími,“ tvrdí.
Změna je patrná také u zlata. Jeho cena letos poprvé překonala hranici pěti tisíc dolarů za trojskou unci a centrální banky ho dál ve velkém nakupují. Snaží se tím rozložit riziko a snížit závislost na tradičních rezervních aktivech.
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V roce 2025 už hodnota zlata drženého v rezervách překonala hodnotu amerických státních dluhopisů v rukou zahraničních oficiálních institucí. Fed ovšem upozorňuje, že velkou část tohoto posunu způsobilo samotné zdražení kovu, nikoli pouze nové nákupy.
Některé země navíc mění i místo, kde své zásoby uchovávají. Nizozemská centrální banka letos přesunula z USA a Kanady do Londýna zhruba 86 tun zlata. Francie zase dokončila přesun a úpravu 129 tun kovu dříve uloženého v New Yorku, uzavírá The New York Times.