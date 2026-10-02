Nafta se během září dostala na úrovně, které Spojené státy v minulosti zažily jen výjimečně. Průměrná cena překročila šest dolarů za galon (1,59 dolaru za litr) a krátce se dostala nad 6,50 dolaru (137 korun). Pro dopravce to znamená výrazně vyšší výdaje za palivo. Menší firmy přitom často dostanou za zakázku zaplaceno až ve chvíli, kdy zboží dovezou zákazníkovi, píše Bloomberg.
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Ceny nafty ve Spojených státech poprvé přesáhly šest dolarů za galon
„Když nás palivo stojí 250 dolarů (5 250 korun), tuhle sumu ještě někde najdete. Když je to 800 dolarů (16 800 korun), začíná to být mnohem složitější,“ popsal Sean Smith ze společnosti Truckstop. Celé odvětví na podobně vysoké ceny podle něj není stavěné ani na ně není připravené.
Kamion zdraží i to, co na naftu nejezdí
Vyšší ceny nafty se neprojevují jen u dopravců. Zvyšují také náklady výrobcům a obchodníkům, kteří jsou na silniční přepravě závislí. Silně to pociťují také zemědělci. Farmář Joe Miller z Colorada ještě loni platil za galon nafty přibližně 3 dolary (asi 63 korun), nyní zhruba dvojnásobek.
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USA chtějí omezit vývoz nafty. Ve světě by kvůli tomu mohla výrazně zdražit
Týdně ho palivo stojí asi o 6 tisíc dolarů (asi 132 tisíc korun) více. Letos proto poprvé zavedl poplatek za dopravu. O část zákazníků ale kvůli tomu přišel. „Rodina i tak chce pokračovat v podnikání dál. Děláme to přes čtyřicet let,“ říká třiašedesátiletý farmář. Pokud ceny zůstanou vysoko, čeká další růst nákladů i příští rok.
Podobně jsou na tom i další malé firmy. Výrobce keramiky Gavin Finefield z Illinois platí více za odesílání zboží zákazníkům a vyšší náklady promítá do ceny dopravy. Podle něj už zdražování začíná ovlivňovat poptávku.
Na vině hlavně válka na Blízkém východě
Za růstem cen stojí především napětí na světovém trhu s ropou a palivy. Konflikt s Íránem narušil část dodávek a situaci dál zhoršilo Rusko, které omezilo vývoz nafty poté, co ukrajinské útoky poškodily některé jeho rafinerie.
Tlak už registrují i velké logistické společnosti. Firma J. B. Hunt například odhadla, že vyšší ceny paliva zvýší její čtvrtletní náklady nejméně o deset milionů dolarů (210 milionů korun). U menších dopravců je ale problém palčivější Některé firmy podle zprostředkovatelů odmítají zakázky, protože jednoduše nemají dost peněz na natankování.
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Čekáme zprávy o nových dodávkách. USA tlačí Evropu k uvolnění nafty z rezerv
Drahá nafta se proto před listopadovými volbami stává i politickým tématem. Administrativa Donalda Trumpa hledá způsoby, jak ceny srazit, ve hře je také omezení vývozu americké nafty. Takový krok by ale mohl mít vedlejší důsledky na rafinerie a ceny dalších paliv, uzavírá agentura Bloomberg.