Většina amerických odborníků nesouhlasí s postojem prezidenta Trumpa, že se jeho administrativě podařilo zastavit zvyšování spotřebitelských cen. Naopak varují, že kvůli nastolené celní politice zdražování neskončilo, píše portál The Washington Post.
Inflace v USA se během éry předchozího prezidenta Joe Bidena pohybovala vysoko nad stanoveným inflačním cílem americké centrální banky. V některých měsících byla americká meziroční inflace dokonce dvouciferná. Obrovské zdražování během koronavirové pandemie nesly americké domácnosti těžce a šlo tak o jedno z hlavních předvolebních témat.
|
Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny
Trump svým voličům vehementně sliboval, že v případě jeho úspěchu definitivně obrovskou inflaci zastaví. „Od prvního dne ukončíme inflaci a zajistíme, aby Amerika byla opět cenově dostupná, a to snížením cen všech výrobků,“ řekl Trump v září 2024.
To se mu ale při pohledu do dat z posledních měsíců podařilo jen z části. Inflace sice je momentálně nižší než během pandemie, stále ale zůstává poměrně daleko od doby před rokem 2020.
Ceny jsou o 25 procent vyšší
Podle webu The Washington Post jsou ceny amerického zboží a služeb momentálně o 25 procent vyšší než před pandemií. Když se Trump během letošního ledna znovu oficiálně ujal prezidentského úřadu, americký index spotřebitelských cen dosahoval na hranici 3 procent.
Data ze srpna ale ukázala, že během prvních sedmi měsíců jeho funkčního období byla změna jen nepatrná, neboť meziroční americká inflace dosáhla na 2,9 procenta. Novější statistické údaje zatím nejsou k dispozici. I přesto ale z Bílého domu stále zaznívá, že inflace momentálně činí 2,3 procenta.
„Trumpova administrativa přináší Američanům úlevu a vytváří základy pro ekonomickou obnovu. Svědčí o tom mimo jiné obrovské investice do výroby a zaměstnanosti za biliony dolarů a nízká i stabilní inflace ve výši 2,3 procent,“ podotýká zástupce mluvčí Bílého domu Kush Desai.
|
Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé
Trump se odvolává na zdražování během sedmiměsíčního období ve funkci, což ale podle ekonomů není standardní. Snaží se přepočítávat data o spotřebitelských cenách z prvních sedmi měsíců ve funkci na celý rok.
Podle této metodiky Trumpova administrativa předpokládá, že nastolené trendy z prvních sedmi měsíců budou přetrvávat i dál. Ekonomové ale říkají, že sedm měsíců není dostatečně dlouhá doba pro určení skutečných inflačních trendů v hospodářství. Zvlášťě pak v situaci, kdy Trump v praxi výrazně změnil americkou celní politiku.
Fed zůstává ve střehu
K inflaci se přitom běžně přistupuje jinak. Porovnává se konkrétní měsíc s tím samým obdobím v roce loňském. Jde o přístup, který v praxi favorizuje také americká centrální banka, která se momentálně snaží americkou inflaci brzdit udržováním vysokých úrokových sazeb.
Trump to ale vidí aktuální inflační situaci v USA dlouhodobě jinak. „Inflace prakticky neexistuje. Ceny v USA výrazně klesly,“ napsal prezident Trump už koncem letošního srpna na sociální síť Truth Social.
Federální rezervní systém dlouhodobě cílí na dvouprocentní tempo růstu spotřebitelských cen. Ačkoliv dopady Trumpovy celní politiky na americkou inflaci jsou momentálně menší, než se původně předpokládalo, americká centrální banka se pro další měsíce obává hlavně ochlazování trhu práce. I proto momentálně udržuje přísnější měnovou politiku, než by si Trumpova administrativa přála.
|
Cla začínají USA bolet. Stouply ceny, nad vodou drží ekonomiku ti nejbohatší
Analytici Goldman Sachs ale zároveň v jedné ze svých posledních studií spočítali, že američtí spotřebitelé momentálně nesou asi 55 procent nákladů zvýšených cel. Do konce příštího roku se ale podle nich má tento podíl zvýšit až na 70 procent. To by naznačovalo, že zvyšování spotřebitelských cen v USA ještě zdaleka není u konce, uzavírá The Washington Post.