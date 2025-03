První američtí výrobci se odvracejí od Číny. Zákazníci pocítí zdražení hraček

Regál s hračkami v obchodě řetězce Target v New Yorku. Většina amerických hraček se vyrábí v Číně, proto dva z největších amerických maloobchodních prodejců, Target a Best Buy, varovali, že po zavedení cel dojde ke zvýšení jejich cen. (4. března 2025) | foto: Profimedia.cz

Společnost MGA Entertainment vyrábí své hračky v Číně již mnoho let. Politika prezidenta Donalda Trumpa ji ale nyní donutila k částečným změnám. I přesto však podnik plánuje stále v Číně vyrábět asi 60 procent celkové produkce. Nejedná se tedy o odsun úplný, píše agentura Reuters.

„Musíme se přizpůsobit nové realitě, což má své následky,“ říká generální ředitel výrobce hraček pro agenturu Reuters. Dodává, že zároveň dojde ke zvýšení velkoobchodní cen. Jen tak se totiž společnosti povede alespoň částečně ochránit již tak nízké ziskové marže.

Společnost MGA Entertainment ale není jedinou americkou firmou, která momentálně pracuje na přehodnocení své výrobní strategie. I řada dalších producentů momentálně hledá alternativy, a to zejména kvůli protekcionistické politice amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Hybatelem je Trump

Administrativa nového prezidenta v únoru uvalila dodatečné desetiprocentní clo na všechny čínské importy do USA. Následně se ale toto clo zvýšilo dokonce až na 20 procent. Trump a jeho spolupracovníci uvedli, že cla mají potrestat Peking za nedostatečná opatření související s údajnými nelegálními dodávkami chemických látek, jež se využívají k výrobě fentanylu.

Podle výrobců je skoro jisté, že Trumpova politika se odrazí v cenách zboží v amerických obchodech. Greg Ahearn z Americké hračkářské asociace dokonce říká, že zákazníci by mohli pocítit zdražení až o 20 procent. Vyšší ceny by měly do obchodů v USA dorazit se začátkem nového školního roku.

Možné zdražení by mohlo potkat i řetězec Walmart. Agentura Reuters v této souvislosti informovala o tom, že vedení tohoto podniku začalo vyjednávat s čínskými dodavateli, kteří by podle nich měli snížit požadované ceny.

Podle dostupných dat Americké hračkářské asociace se v Číně momentálně vyrábí asi 77 procent všech hraček, které jsou v USA zákazníkům k dispozici.

Reaguje i Mattel

Na změnu americké politiky reagují i další americké firmy, například Mattel. Tato firma totiž rovněž plánuje snížit svou závislost na produkci v Číně a do konce roku 2025 by v této souvislosti mělo dojít k uzavření další čínské továrny.

„Dříve jsme na území Číny měli hned čtyři továrny. Do konce roku 2025 to ale bude už jen jedna,“ uvedl pro Reuters generální ředitel společnosti Mattel Ynon Kreiz. Odkázal přitom na strategii firmy, která už od roku 2018 počítá s tím, že cílem je postupná diverzifikace dodavatelského řetězce.

Společnost Mattel v Číně momentálně vyrábí zhruba 40 procent všech svých hraček. Cílem firmy je, aby se tato hranice snížila na maximálně 25 procent, uzavírá Reuters.