Zaostřeno na lodě. USA navrhují další obchodní bariéru, může být drsnější než cla

Příkladem chaosu, který zachvátil světový obchod od nástupu Trumpovy vlády do Bílého domu, budiž dodávka 16 tisíc tun ocelových trubek. Ty měly být v příštích dnech po moři dopraveny z Německa do americké Louisiany. Náklad ale zatím zůstává ve skladu, neboť až 80 procent lodí, které by pro přepravu připadaly v úvahu, pocházejí právě z Číny.

Právě taková plavidla by ale nově mohla podléhat vysokým poplatkům. Podle agentury Bloomberg by mohlo jít až o tři miliony dolarů (asi 69 milionů korun) za každou dodávku do amerického přístavu.

„Jednání o přepravě jsme museli pozastavit do doby, než bude jasné, s čím skutečně máme počítat,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Jose Severin ze společnosti Mercury Group, která zastřešuje logistickou část tohoto projektu.

Další americký zásah proti Číně

Podle Bloombergu se Spojené státy americké tímto krokem snaží reagovat na rostoucí dominanci Číny v oblasti lodní dopravy. Podle Úřadu amerického obchodního zmocněnce Čína v roce 1999 stála jen asi za pěti procenty světové produkce nákladních lodí. Dnes ale ovládá více než polovinu trhu. Loděnice v USA mezitím nová plavidla nevyrábějí téměř vůbec.

Podle návrhu by část zemědělských produktů mohla být do budoucna přepravována dokonce jen výhradně loděmi, které pocházejí z americké výroby. Rovněž má jít o plavidla pod americkou vlajkou a s americkou posádkou. Spojené státy také těší, že by opatření přineslo do praxe nové rozpočtové příjmy.

Agentura Bloomberg ale zároveň informovala o tom, že splnění tohoto požadavku nebude jednoduché. Naopak by do praxe mohlo přinést spoustu negativ. Americké loděnice totiž nemají pro takovou produkci kapacity. Odborníci říkají, že prosazení návrhu v praxi by mohlo hlavně zvýšit ceny, zpomalit celkový tok zboží a poškodit americké zemědělce, přístavy i vývozce.

„Přepravci už oznámili, že poplatky případně přenesou na zákazníky a zruší některé trasy. To by ohrozilo menší přístavy, jako jsou Oakland, Charleston nebo Filadelfie,“ varuje Jonathan Gold z americké Národní federace maloobchodu. Podle aktuálních odhadů by se poplatky vztahovaly až na 83 procent lodí, které do amerických přístavů dorazí.

Další špatná zpráva pro americkou inflaci

Proti návrhu se již stihla postavit drtivá většina zástupců amerického průmyslu i obchodu. Opatření podle nich nemůže oživit domácí výrobu lodí. Naopak spíše ohrozí mezinárodní konkurenceschopnost amerického exportu, přesměruje obchod do přístavů v Kanadě i Mexiku a přispěje k dalšímu růstu americké inflace. „Pokud chcete vyvolat obchodní apokalypsu, udělejte právě tohle,“ uvedl odborník John McCown.

Někteří ale říkají, že návrh jim dává smysl. „Čína používá neférové výrobní praktiky ničící konkurenceschopnost amerických loděnic. Navrhovaná opatření mají potenciál obnovit americké hospodářské kapacity,“ uvedl Scott Paul z Aliance pro americkou výrobu.

Některé firmy kvůli americkému návrhu již plánují čínská plavidla vyřazovat ze svých dlouhodobých plánů. Jako alternativní se jim jeví loděnice v Japonsku a Jižní Koreji, píše Bloomberg. Tamní výroba jede ale už nyní na vysoké obrátky. Japonské a jihokorejské loděnice mají mít plné kapacity až do roku 2028.

Konečným důsledkem by tak mohlo být hlavně užívání starších lodí, které navíc nejsou často ohleduplné k životnímu prostředí, neboť ve srovnání novějšími plavidly vypouštějí do ovzduší mnohem více škodlivin, uzavírá Bloomberg.