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Američané se začínají bát o práci. Nadšení z AI mezi mladými opadá, zjistil průzkum

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Umělá inteligence měla lidem usnadnit práci i každodenní život. Ve Spojených státech ale stále častěji vyvolává spíše obavy. Nový průzkum Pew Research Center ukazuje, že nedůvěra vůči AI rychle roste napříč generacemi a poprvé převažuje i mezi Američany mladšími 30 let.

Podle nejnovějšího průzkumu je nyní 52 procent dospělých Američanů z rostoucího používání umělé inteligence více znepokojeno než nadšeno. Ještě na konci roku 2022, krátce po veřejném spuštění ChatGPT, stejný názor zastávalo přibližně 38 procent lidí. Za necelé čtyři roky se tak nálada kolem technologie citelně změnila, píše The Washington Post.

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Nejvýraznější změna je patrná právě mezi mladými. Výzkumníci z Pew Research Center poprvé zjistili, že i mezi lidmi mladšími 30 let tvoří většinu ti, kteří mají z dalšího posouvání AI spíše obavy. Stále více z nich zároveň očekává, že umělá inteligence připraví část lidí o práci.

Nepříjemný signál pro technologické firmy

Podobný vývoj zaznamenala také americká společnost Gallup, která se zabývá průzkumy veřejného mínění. Pro technologické firmy je to nepříjemný signál, protože právě mladší generace obvykle přijímají nové technologie nejrychleji. Tentokrát ale část z nich nevnímá AI jen jako pomocníka, nýbrž také jako konkurenci při vstupu na pracovní trh.

Rostoucí nedůvěry si všímají i šéfové technologických společností. Dario Amodei, šéf firmy Anthropic stojící za chatbotem Claude, připustil, že část odporu může souviset s tím, že odvětví zatím nenabídlo veřejnosti tak zásadní přínosy, jaké slibovalo. Podle něj důvěru lidí nezískají další řeči o vyšší produktivitě. „To, co bude fungovat, je skutečně vyléčit rakovinu,“ uvedl před několika dny.

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Obavy zesilují v době, kdy firmy v USA ve stále větší míře zavádějí umělou inteligenci do administrativy, programování, marketingu nebo zákaznické podpory. Právě pozice pro juniory přitom mohou být automatizací zasaženy jako jedny z prvních, uzavírá The Washington Post.

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