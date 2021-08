Americké děti musí vozit do školy Uber, řidiči žlutých autobusů nejsou

Soustava chicagských veřejných škol nyní rozdává dotyčným rodičům tisíc dolarů (21,6 tisíc korun). Z této částky mají pokrýt náhradní dopravu svých ratolestí po následující dva týdny. Pokud by problém přetrvával, dostanou rodiče dalších 500 dolarů (10,8 tisíc dolarů) na měsíc alternativní dopravy.



S nedostatkem řidičů se potýkají školy po celých Spojených státech, nicméně situace v Chicagu je svým způsobem specifická. Dětem začínala škola v pondělí 30. srpna a ještě minulý týden to vypadalo, že s dopravou víceméně nebude problém.

V pátek se však školy dozvěděly od jednoho ze zřizovatelů dopravy, že mu najednou z ničeho nic vypovědělo smlouvu 73 řidičů, kteří měli v pondělí zasednout za volanty žlutých autobusů.

Důvodem hromadného odchodu je podle lokálních médií to, že by se řidiči museli kvůli práci s dětmi nechat očkovat. Nutno zmínit, že kvůli tomuto požadavku odcházeli řidiči už dříve - poté, co v polovině srpna přišlo nařízení, podle kterého musí být všichni pedagogové a další interní i externí zaměstnanci chicagských škol naočkovaní nejpozději do 15. října. Podle zpravodajského webu Chicago Chalkbeat dalo mezi 23. a 27. srpnem výpověď zhruba pět set řidičů.

O tom, že mohou nastat problémy s dopravou, se tak zřejmě vědělo dříve. Rodiče dětí se o tom však dozvěděli až o posledním srpnovém víkendu. Bez potřebného odvozu autobusem zůstalo zhruba 2 100 dětí.

Povolali taxislužby

Představitelé škol se situaci snaží řešit i tak, že prosí o pomoc taxislužby Uber a Lyft. Zapojení soukromých firem má nicméně svá úskalí. Nikdo zatím nemůže zaručit, že budou jejich řidiči naočkovaní. Navíc mnozí rodiče nemají v pracovníky Uberu či Lyftu takovou důvěru jako v řidiče žlutých autobusů. Ježdění do školy taxíkem se navíc mnohým z nich dost prodraží a ani peníze od školy na pokrytí nových nákladů nemusí stačit.

Televizní stanice CBS Chicago například informovala o situaci rodiny Lewisových. Za zhruba 14,5 kilometrovou cestu ze školy domů, která trvá půl hodiny, rodina zaplatila službě Lyft 36 dolarů (777 korun). Pokud by taxík vozil jejich syna do i ze školy každý všední den až do konce září, celková útrata by činila asi 1646 dolarů (35,5 tisíce korun). Jízda školním autobusem přitom stojí 75 centů (16 korun).

Štědré bonusy se míjí účinkem

Důvodů pro nedostatek řidičů je ve Spojených státech víc. Kromě zmíněné neochoty k očkování jde o to, že během pandemie mnoho z nich odešlo do předčasného důchodu, nebo do soukromého sektoru. Tam mají řidiči lepší mzdy.

Průměrný hodinový výdělek řidičů školních autobusů činí sedmnáct dolarů (367 korun), uvádí portál Salary.com. Průměrná mzda řidiče nákladního vozidla v soukromém podniku je 26 dolarů na hodinu (561 korun). Také je nutné vzít v potaz, že vzhledem k povaze jejich práce řídí školní řidiči méně hodin, zhruba 27,5 týdně, uvádí agentura Bloomberg.

Mnoho škol se je proto rozhodlo motivovat štědrými nástupními bonusy. Ve státě Maine dostanou noví řidiči 3000 dolarů (téměř 65 tisíc korun). Jeden ze zřizovatelů škol v Nevadě nabízí novým řidičům 2000 dolarů a dalších tisíc dolarů zaměstnancům, kteří řidiče přivedou.

Ani finanční pobídky však situaci příliš nezlepšují. V pensylvánském Pittsburghu nabízeli nástupní bonus až 5000 dolarů (108 tisíc korun). Přesto museli kvůli nedostatku řidičů odložit školní rok až na 8. září.

Nutno dodat, že nedostatek pracovní síly se netýká jen žlutých autobusů. V USA je nyní zaměstnáno zhruba o šest milionů méně lidí než před vypuknutím pandemie. Procento neobsazených míst je nejvyšší od roku 2001.