USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Autor: ,
  23:12aktualizováno  23:16
Spojené státy dnes oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský prezident Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou.
Ropná plošina Lukoil v Kaspickém moři v Rusku (3. března 2022)

Ropná plošina Lukoil v Kaspickém moři v Rusku (3. března 2022) | foto: Reuters

Americký ministr financí Scott Bessent (23. dubna 2025)
Ruský ropný gigant Rosněfť. Ilustrační snímek.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Obří ropná rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (3. března 2022)
16 fotografií

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

Průzkum: Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle

Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem 197 korun. Návštěvy podniků proto mnozí omezují, což potvrzují i samotní gastronomové. Třetina...

Čína znovu předstihla USA a stala se hlavním obchodním partnerem Německa

Čína se v prvních osmi měsících letošního roku stala největším obchodním partnerem Německa a vystřídala tak Spojené státy. Německý export do USA totiž negativně ovlivňuje celní politika prezidenta...

22. října 2025  21:45

Trump se přepočítal. Spojené státy nejspíš Čínu potřebují víc než ona je

Čínský export do USA je odolnější, než se Trumpova administrativa původně domnívala. Navzdory obrovským celním přirážkám tam země vyváží stále každý den zboží v hodnotě přibližně miliardy dolarů, což...

22. října 2025

Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů

Ceny ropy na globálních trzích v posledních dnech klesají. I kvůli obrovským přebytkům, které jsou patrné také na moři. Z aktuálních dat společnosti Vortexa plyne, že na ropných tankerech po celém...

22. října 2025

Spotřeba uhlí byla loni rekordní, navzdory přechodu na čistou energii, říká zpráva

I přes exponenciální růst obnovitelných zdrojů energie se globální emise skleníkových plynů stále zvyšují. Spotřeba uhlí dosáhla v loňském roce navzdory snahám o přechod na čistou energii rekordní...

22. října 2025  15:10

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není...

22. října 2025  13:48

KOMENTÁŘ: Jak svět mění pohled na obranu. ESG se už v žertu spojuje se zbraněmi

Pohled Evropy i celého světa na obranné výdaje se mění. Z otloukánka se postupně stalo klíčové téma. Mění se i přístup ke kryptoaktivům, které se ze zábavy pro pár nadšenců proměnily v globální...

22. října 2025  13:04

Privátní značky již zdomácněly. Zákazníci je volí nejen kvůli ceně, říká analýza

Privátní značky jsou už na českém trhu pevně zavedené a zákazníci jim důvěřují nejen kvůli cenám. Také spotřebitelská nálada patří k nejoptimističtějším v Evropě, rychloobrátkový trh roste díky volbě...

22. října 2025  13:01

Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza

V letošním třetím čtvrtletí developeři prodali v Praze 1 700 nových bytů, meziročně o 8,1 procenta méně. Proti druhému čtvrtletí to bylo méně o 2,9 procenta. Průměrná nabídková cena nových pražských...

22. října 2025  11:33

Superdávka a obávaný majetkový test: úředníky bude zajímat váš zůstatek na účtě

O novou superdávku, která nahrazuje mimo jiné i příspěvek na bydlení, si mohou lidé žádat na úřadech práce od 1. října 2025. Podmínky pro její získání mají být spravedlivější, než tomu bylo u...

22. října 2025

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

22. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byty za 60 miliard. Obce připravily nečekaně mnoho projektů bydlení

Premium

Schopnost starostů obcí po celém Česku připravit projekty dostupného bydlení překvapila nejen odborníky, ale hlavně státní kasu. Ta na obecní projekty zaměřené na výstavbu a nákup nemovitostí se...

22. října 2025

Čtvrti se vylidňují, firmám klesají příjmy. Deportační politika USA nese trpké plody

Administrativa Donalda Trumpa postupně zpřísňuje svou imigrační politiku. Zaměřuje se i na deportaci migrantů, kteří se ve Spojených státech pobývají bez patřičných povolení. Jen letos se chce...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.