USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí
Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory
Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...
Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii
Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...
Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz
Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...
Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku
Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...
Průzkum: Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle
Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem 197 korun. Návštěvy podniků proto mnozí omezují, což potvrzují i samotní gastronomové. Třetina...
Čína znovu předstihla USA a stala se hlavním obchodním partnerem Německa
Čína se v prvních osmi měsících letošního roku stala největším obchodním partnerem Německa a vystřídala tak Spojené státy. Německý export do USA totiž negativně ovlivňuje celní politika prezidenta...
Trump se přepočítal. Spojené státy nejspíš Čínu potřebují víc než ona je
Čínský export do USA je odolnější, než se Trumpova administrativa původně domnívala. Navzdory obrovským celním přirážkám tam země vyváží stále každý den zboží v hodnotě přibližně miliardy dolarů, což...
Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů
Ceny ropy na globálních trzích v posledních dnech klesají. I kvůli obrovským přebytkům, které jsou patrné také na moři. Z aktuálních dat společnosti Vortexa plyne, že na ropných tankerech po celém...
Spotřeba uhlí byla loni rekordní, navzdory přechodu na čistou energii, říká zpráva
I přes exponenciální růst obnovitelných zdrojů energie se globální emise skleníkových plynů stále zvyšují. Spotřeba uhlí dosáhla v loňském roce navzdory snahám o přechod na čistou energii rekordní...
Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD
Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není...
KOMENTÁŘ: Jak svět mění pohled na obranu. ESG se už v žertu spojuje se zbraněmi
Pohled Evropy i celého světa na obranné výdaje se mění. Z otloukánka se postupně stalo klíčové téma. Mění se i přístup ke kryptoaktivům, které se ze zábavy pro pár nadšenců proměnily v globální...
Privátní značky již zdomácněly. Zákazníci je volí nejen kvůli ceně, říká analýza
Privátní značky jsou už na českém trhu pevně zavedené a zákazníci jim důvěřují nejen kvůli cenám. Také spotřebitelská nálada patří k nejoptimističtějším v Evropě, rychloobrátkový trh roste díky volbě...
Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza
V letošním třetím čtvrtletí developeři prodali v Praze 1 700 nových bytů, meziročně o 8,1 procenta méně. Proti druhému čtvrtletí to bylo méně o 2,9 procenta. Průměrná nabídková cena nových pražských...
Superdávka a obávaný majetkový test: úředníky bude zajímat váš zůstatek na účtě
O novou superdávku, která nahrazuje mimo jiné i příspěvek na bydlení, si mohou lidé žádat na úřadech práce od 1. října 2025. Podmínky pro její získání mají být spravedlivější, než tomu bylo u...
Byty za 60 miliard. Obce připravily nečekaně mnoho projektů bydlení
Schopnost starostů obcí po celém Česku připravit projekty dostupného bydlení překvapila nejen odborníky, ale hlavně státní kasu. Ta na obecní projekty zaměřené na výstavbu a nákup nemovitostí se...
Čtvrti se vylidňují, firmám klesají příjmy. Deportační politika USA nese trpké plody
Administrativa Donalda Trumpa postupně zpřísňuje svou imigrační politiku. Zaměřuje se i na deportaci migrantů, kteří se ve Spojených státech pobývají bez patřičných povolení. Jen letos se chce...