V pátek se tento tanker nacházel u Helsinek, přičemž v signálu svého transpondéru uvedl jako cíl cesty New York, napsala agentura AFP s odvoláním na údaje společnosti Kpler. Podle ní plavidlo naložilo téměř 300 000 barelů nafty v Primorsku.
Americký prezident Donald Trump ve snaze snížit ceny nafty před listopadovými volbami do Kongresu podnikl několik kroků, včetně zrušení části sankcí proti Rusku. Stalo se tak po Trumpově telefonátu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, se kterým se dohodl, že Rusko dodá naftu na americký a světový trh.
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Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 000 tun (tj. 2,25 milionu barelů) nafty. V listopadu má následovat dalších 500 000 tun a „hned poté“ ještě milion tun.
Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak minulý týden uvedl, že do konce roku bude Rusko schopno zvýšit vývoz nafty na tři až 3,5 milionu tun měsíčně, což odpovídá běžnému objemu vývozu této komodity z Ruska.
V Primorsku byly minulý týden naloženy náklady nafty určené k vývozu, ale jejich konečné destinace nejsou jasné. Podle údajů LSEG většina plavidel jako cíl cesty uvádí Gibraltar, atlantické pobřeží nebo egyptský přístav Port Saíd.
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Od února 2023, kdy v reakci na válku na Ukrajině vstoupilo v platnost úplné embargo EU na dovoz ruských ropných produktů, vyváží Rusko naftu především do Brazílie a Turecka a také do některých afrických zemí, dodal Reuters.
Rozhodnutí Washingtonu pozastavit platnost sankcí proti ruské naftě označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj za nespravedlivý dárek Putinovi a vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem se vyostřily, připomněl server BBC News.