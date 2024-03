Murdoch míří popáté do chomoutu. Jeho nastávající je bioložka z Ruska

Dvaadevadesátiletý mediální magnát Rupert Murdoch se ve čtvrtek pošesté zasnoubil, oznámila to podle deníku New York Times jeho kancelář. Jeho budoucí ženou se stane sedmašedesátiletá ruská molekulární bioložka v důchodu Jelena Žukovová. Pro Murdocha to bude v pořadí již pátá svatba. Ta se odehraje jen pět měsíců poté, co odstoupil z funkce šéfa News Corp.