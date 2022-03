Bílý dům zvažuje zákaz dovozu ruské ropy, v Kongresu na to tlačí

Americká vláda se nakonec také odhodlala zvažovat zákaz dovozu ruské ropy v reakci na invazi na Ukrajinu poté, co v Kongresu den ode dne síly hlasy k přijetí takovéhoto tvrdého omezení. Naplno se již rozjely konzultace s představiteli amerického ropného a plynárenského odvětví, aby se vypočítalo, jaký dopad by to mělo na americké spotřebitele a celosvětové dodávky.