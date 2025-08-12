Americké restaurace balancují nad propastí. Drtí je růst nákladů

Americké restaurace řeší dosud nevídané existenční problémy. Náklady na suroviny neustále rostou, zaměstnanců je nedostatek a aby toho nebylo málo, zákazníci začali více šetřit.

Nejstarší restaurace v Oklahomě Ike’s Chili se nachází na slavné Route 66. (2. ledna 2025) | foto: Ike’s Chili

Restaurace Ike’s Chili v Tulse ve státě Oklahoma nabízí své speciality už 117 let. Za tu dobu zvládla překonat Velkou hospodářskou krizi, covidovou pandemii i vysokou inflaci. Teď ale čelí ještě větším obtížím.

„Ceny všeho neustále rostou a my musíme vymyslet, jak to zvládnout,“ svěřil se CNN provozní restaurace Len Wade. „Například hovězí maso na burgery stojí o dvacet procent víc než před pár lety. Ale přenášet tyto náklady na zákazníky není ideální řešení.“

S podobným problém se potýkají podniky po celé zemi. Wade přiznává, že musel opět zvýšit ceny a bojí se, že odradí hosty. Ti totiž vzhledem k nejisté ekonomické situaci začali méně utrácet. „Zvažujeme, že upravíme jídelní lístek, abychom snížili náklady, ale to by mohlo ohrozit kvalitu,“ řekl provozní.

Gastronomie potřebuje změnu image. Není to práce „poslední volby“

Nezdražilo ale pouze hovězí. Prudký růst ceny zaznamenávají i vejce, káva nebo kakao. Celkové náklady na suroviny se za poslední čtyři roky zvedly přibližně o pětinu, píše CNN.

Nejsou lidi

Dalším problémem, se kterým se podnikatelé v oblasti gastronomie musí vypořádat, je nedostatek pracovních sil. Podle měsíčních průzkumů Národní federace nezávislých podniků je od roku 2021 hledání kvalitních zaměstnanců jedním z nejtěžších úkolů, zvlášť pro malé podniky. Restaurace si tak musí vybrat, jestli nabídnou vyšší mzdy nebo se budou potýkat s nedostatkem personálu.

„V prvním desetiletí tohoto století jsem dostával tři až čtyři žádosti o zaměstnání denně. Od roku 2019 do dnešního dne jich bylo možná tucet,“ řekl Len Wade.

Za problémem najít kvalitní pracovníky stojí podle něj i Trumpovo zpřísnění imigrační politiky, které ze Států vyhnalo spoustu pracovitých cizinců. Centrum pro migrační studia v New Yorku uvedlo, že v roce 2024 v oblasti gastronomie pracovalo asi milion lidí bez dokladů. Teď bude tento počet pravděpodobně nižší.

Co chybí českým hospodám? Vůle, výdrž, vstřícnost a láska k řemeslu, říká expert

Do třetice všeho špatného

Vysoké náklady a nedostatek personálu ale pořád nejsou vše, co restauratéry trápí. Lidé totiž výrazně omezili návštěvy a útraty v podnicích.

Analýa CNN ukázala, že americké restaurace a bary zaznamenaly v první polovině letošního roku jedno z nejslabších období růstu tržeb za posledních deset let. Pomalé tempo souvisí i s tím, že spotřebitelé s nízkými příjmy mají kvůli inflaci vyšší životní náklady.

„Návštěvnost restaurací klesá již několik let, protože američtí spotřebitelé jsou vyčerpaní dlouhodobou vysokou inflací, kterou pociťuje i střední třída,“ řekl viceprezident pro korporátní finance ve společnosti Moody’s Ratings Michael Zuccaro.

Skandinávská gastronomie zažívá boom, Michelin ocenil téměř sto podniků

V metropolitní oblasti Tulsy provozuje několik restaurací i Linda Fordová se svou manželkou Lisou Becklundovou. „Existuje riziko, že se rodiny ze střední třídy prostě rozhodnou, že jíst v restauracích za ty peníze nestojí. Uvědomily jsme si, že hosté mají vytvořenou nějakou představu o tom, kolik by co mělo stát. Ve chvíli, kdy ta cena podle nich neodpovídá hodnotě, přestanou chodit,“ stěžuje si Fordová.

Restaurace tedy nemají takovou flexibilitu při stanovování cen, jako měly kdysi. To je staví do obtížné situace, protože zaznamenávají nižší tržby a zvýšení nákladů zároveň.

Ne všude je ale situace tak vážná. Fed například ve své nejnovější zprávě uvádí, že „návštěvnost restaurací v New Yorku, a především v Brooklynu, nadále roste.“ Stejná zpráva ovšem potvrzuje, že v jiných lokalitách gastronomická situace tak příznivá není.

„Restaurace na jihovýchodě hlásily pokles obratu, protože se spotřebitelé čím dál více zaměřují na cenu. Buď tedy přešli na levnější alternativy, nebo se rozhodli jíst více doma,“ tvrdí Fed.

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

