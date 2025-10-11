Amerika zažívá soumrak řemeslných pivovarů. Náklady stoupají, zákazníci mizí

  17:00
Řemeslné pivovarnictví ve Spojených čelí největší krizi za posledních dvacet let. Minipivovarům klesají tržby, mnohé na pokles poptávky reagují ukončením provozu. Podle údajů organizace Brewers Association, která vlastníky amerických minipivovarů sdružuje a zastupuje, loni dokonce více řemeslných pivovarů zaniklo, než vzniklo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://21st-amendment.com/

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

V San Francisku již pětadvacet let funguje minipivovar jménem 21st Amendment Brewery. Proslul i díky svému melounovému pivu, za kterým se sem ještě před několika lety sjížděli milovníci piva z širokého okolí. I tento malý pivovar ale v říjnu končí, píše portál The New York Times.

„Čekali jsme, že se život ve městě vrátí po pandemii do původních kolejí. To se ale nestalo. Mírný pokles tržeb u nás začal v roce 2019 a dodnes se to nezměnilo,“ říká dnes zklamaně spoluzakladatel pivovaru Nico Freccia. Jeho pivovaru se od koronavirové pandemie nepodařilo dostat do zisku.

Přitom ještě mezi lety 2010 a 2016 byl úspěch pivovaru mimořádný. Piva odsud se prodávala v několika stovkách restaurací, samoobsluhách i větších řetězcích. V roce 2015 dokonce majitelé zainvestovali do druhého provozu a věřili v ještě výraznější růst. To se ale nestalo. „Trh už v té době začal stagnovat a konkurence byla stále silnější,“ uvádí Freccia.

Pivo už netáhne

Ačkoli podle oficiálních statistik v USA momentálně funguje více než 9 900 minipivovarů, což je proti roku 2015 zhruba dvojnásobek, nemají momentálně na růžích ustláno. Potvrzují to i loňská data ohledně prodejů řemeslného piva. Ty totiž meziročně klesly o 4 procenta.

Ještě před pár lety američtí zákazníci řemeslná piva s oblibou vyhledávali, nynější situace je úplně jiná. Zatímco poptávka mnohým výrazně klesla, náklady výrobcům stouply. Mimo jiné i kvůli clům, která prodražila hliníkové obaly.

Americké pivovary koketují s THC. Mezera v zákoně je láká, morálka odrazuje

Americké minipivovary ale bojují také s rostoucími náklady na pracovní sílu či s drahými pronájmy. I suroviny pro výrobu piva jsou každým rokem dražší. Do toho se přidávají i potíže s vysokými úrokovými sazbami, které americká centrální banka udržuje kvůli trvajícím obavám z inflace. V praxi totiž firmám prodražují investice.

Problémy však způsobuje také změna amerického spotřebitelského chování. Mnozí Američané totiž řemeslná piva už jednoduše nekonzumují.

Lidé raději levnější alternativy

Podobných případů v USA je nespočet. Američané totiž místo piva mnohem častěji sahají po jiných alkoholických alternativách. Mezi ně se řadí mimo jiné také nejrůznější již předmíchané koktejly, které jsou v amerických obchodech k dispozici. „Řemeslné pivo je proti jiným alkoholickým nápojům dražší. Když Američané šetří, škrtají své výdaje právě v této oblasti,“ doplňuje Justin Cox, zakladatel pivovaru Atlas Brew Works ve Washingtonu.

Prodeje piva v USA stagnují. Vítězná je jediná značka, vsadila na nízké kalorie

Někteří ale říkají, že nejde o konec řemeslného piva ve Spojených státech. Jde pouze o korekci trhu, která byla nevyhnutelná, „Zánik mnoha minipivovarů je pouze očistný proces, který nakonec přežijí jen ti nejsilnější. Mnoho podniků nebylo připravených na realitu,“ uzavírá americký expert Bart Watson, podle The New York Times.

