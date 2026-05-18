USA prodloužily výjimku pro ruskou ropu podléhající jejich sankcím

„Americké ministerstvo financí vydává dočasnou 30denní všeobecnou licenci, která umožní nejvíce zranitelným zemím dočasný přístup k ruské ropě uvázlé na moři,“ napsal Bessent na síti X. Zároveň poznamenal, že výjimka pomůže přesměrovat stávající dodávky do nejpotřebnějších zemí tím, že se omezí možnosti Číny hromadit zlevněnou ruskou ropu.
|
USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy
Třicetidenní výjimku ze sankcí Spojené státy poprvé zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě. V dubnu toto opatření Washington prodloužil.
Platnost stávající výjimky vypršela v sobotu 16. května. O prodloužení USA podle zdrojů agentury Reuters rozhodly poté, co se na Washington obrátilo několik zemí, které žádaly více času. Tyto země, které Reuters označil jako chudé a zranitelné, jsou odříznuté od dodávek ropy z Perského zálivu.
Vývoz z tohoto regionu je prakticky zablokován kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu. Írán tuto úžinu, přes kterou se běžně dopravovala zhruba pětina světových zásob ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu, po americko-izraelském útoku na Teherán zablokoval.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už původní výjimku i její první prodloužení kritizoval, když poukázal na to, že miliardy dolarů z prodeje ruské ropy, která je již naložená na tankerech, použije Moskva k pokračování války na Ukrajině. Kyjev od února 2022 vzdoruje ruské invazi a opakovaně upozorňuje na to, že díky prodeji energetických surovin má Rusko peníze na pokfačování války. Uvolnění sankcí vůči Rusku již dříve kriticky komentoval také německý kancléř Friedrich Merz, který to označil za chybu.