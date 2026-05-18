Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

USA prodloužily výjimku pro ruskou ropu podléhající jejich sankcím

Autor: ,
  20:06
USA prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil to ministr financí USA Scott Bessent ve svém příspěvku na sociální síti. Podle něj výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...
Donald Trump (16. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
15 fotografií

„Americké ministerstvo financí vydává dočasnou 30denní všeobecnou licenci, která umožní nejvíce zranitelným zemím dočasný přístup k ruské ropě uvázlé na moři,“ napsal Bessent na síti X. Zároveň poznamenal, že výjimka pomůže přesměrovat stávající dodávky do nejpotřebnějších zemí tím, že se omezí možnosti Číny hromadit zlevněnou ruskou ropu.

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy

Třicetidenní výjimku ze sankcí Spojené státy poprvé zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě. V dubnu toto opatření Washington prodloužil.

Platnost stávající výjimky vypršela v sobotu 16. května. O prodloužení USA podle zdrojů agentury Reuters rozhodly poté, co se na Washington obrátilo několik zemí, které žádaly více času. Tyto země, které Reuters označil jako chudé a zranitelné, jsou odříznuté od dodávek ropy z Perského zálivu.

Vývoz z tohoto regionu je prakticky zablokován kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu. Írán tuto úžinu, přes kterou se běžně dopravovala zhruba pětina světových zásob ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu, po americko-izraelském útoku na Teherán zablokoval.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už původní výjimku i její první prodloužení kritizoval, když poukázal na to, že miliardy dolarů z prodeje ruské ropy, která je již naložená na tankerech, použije Moskva k pokračování války na Ukrajině. Kyjev od února 2022 vzdoruje ruské invazi a opakovaně upozorňuje na to, že díky prodeji energetických surovin má Rusko peníze na pokfačování války. Uvolnění sankcí vůči Rusku již dříve kriticky komentoval také německý kancléř Friedrich Merz, který to označil za chybu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

USA prodloužily výjimku pro ruskou ropu podléhající jejich sankcím

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

USA prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil to ministr financí USA Scott Bessent ve svém příspěvku na sociální síti....

18. května 2026  20:06

Kupujte méně zlata, šetřete palivy. Indický premiér varuje před důsledky války

Indický premiér Naréndra Módí se účastní setkání s ruským prezidentem...

Ačkoliv administrativa amerického prezidenta naznačuje, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit, zatím se tak nestalo. Dlouhodobě zablokovaný Hormuzský průliv mezitím způsobil zejména...

18. května 2026

Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

Podnik a těžba se nachází v blízkosti chvaletické elektrárny.

Lepší ekonomický potenciál než se čekalo, s provozní marží 48 procent, má podle nezávislého ekonomického posudku projekt těžby manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky. Projekt chystá společnost...

18. května 2026  18:17

Na dovolenou odletíte, uklidňují experti. Rafinerie zvedly produkci kerosinu

Doplňování paliva do letadla společnosti Wizz Air na britském letišti Luton (5....

S blížícím se létem a stále neukončenou válkou v Íránu rostou i obavy, zda kvůli nedostatku paliva nebudou aerolinky rušit lety do oblíbených dovolenkových destinací. Podle informací odborníků to...

18. května 2026

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf modernizace Nejezchleb

Mojmír Nejezchleb na vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou podobu...

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf odboru modernizace dráhy a zástupce bývalého generálního ředitele Jiřího Svobody Mojmír Nejezchleb. Ten organizaci dočasně vedl po odvolání Jiřího...

18. května 2026  15:37

Bikero po insolvenci ožívá. Nový majitel chystá prodejnu i návrat zimního sortimentu

Bikero v Praze na Brumlovce.

Značka Bikero, prodejce kol, po insolvenci pokračuje pod novým majitelem. Provoz e-shopů bikero.cz a bikero.sk převzala společnost SNOW-HOW ČR. Nový vlastník chystá kamennou prodejnu v Jažlovicích u...

18. května 2026  15:25

Slovenské úřady uznaly chybu. Odpustí prodejci langošů pokutu za chybějící diakritiku

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Slovenská finanční správa vyhoví odvolání prodejce langošů, jemuž za chybějící diakritiku na účtence uložila pokutu 1500 eur (asi 36 500 Kč), uvedl prezident FS Jozef Kiss. Zdůvodnil to procesním...

18. května 2026  13:52

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

18. května 2026  11:36

Superdávka začne platit až v srpnu. Kdo na ni má nárok a jak o ni požádat

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila. Příjemci dosavadních podpor, kteří o ni požádali do konce minulého roku, obdrží...

18. května 2026  10:30

Teplárny bez uhlí, bateriové systémy, modulární reaktory. Procházíme generační energetickou proměnou, říká Čermák z ČEZ ESCO

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května...

Česká energetika stojí před největší proměnou za poslední dekády. „Země směřuje k éře modulárních reaktorů, moderního teplárenství a masivního využívání bateriových úložišť,“ řekl generální ředitel...

18. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ryanair trhá rekordy. Zisk v loňském roce zvýšil o 40 procent na 55 miliard korun

Ryanair létá výhradně s Boeingy 737-800

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair, zvýšila v uplynulém finančním roce svůj zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur (55 miliard Kč)....

18. května 2026  8:48

Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr

Zbraslavský hostinec pod náměstím se nově proměnil v první pražskou restauraci...

Cestu za dobytím českého pivního trhu zahájila Kofola v Praze na Zbraslavi. Právě zde v bývalém hotelu Darwin se Zbraslavským hostincem otevřela svou první restauraci v Čechách pivní značka Zubr,...

18. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.