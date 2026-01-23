Ve stejnou chvíli se jeho blízcí spolupracovníci začali po čase opět scházet s republikánskými politiky a společně mají pracovat na kampani, která se má proměnit ve volební vítězství. Miliardář zároveň urovnal napjaté vztahy s americkým prezidentem Trumpem, píše portál The Wall Street Journal.
Politický tým Elona Muska nyní řídí politický stratég Chris Young. Spolu mají řešit, zda po čase opět obnoví činnost Muskova politického výboru America PAC, který může na volební kampaně poskytovat finanční příspěvky v neomezené výši. Výbor původně vznikl hlavně proto, aby pomohl s návratem Trumpa do Bílého domu.
Podle amerických médií má Musk v úmyslu přesvědčit zaryté Trumpovy voliče, kteří ale zatím nemají v úmyslu se letošních voleb do Kongresu zúčastnit. Jde o voličskou skupinu, která primárně odevzdává svůj hlas v prezidentských volbách. Ostatní volby, včetně těch letošních do Kongresu, považuje za druhořadé.
Musk má blízko hlavně k Vancovi
Elon Musk se ke spekulacím zatím osobně nevyjádřil. Podobně reakce nepřišla ani ze strany Trumpovy administrativy. O opětovné spolupráci Muska s republikánskou stranou má však stát hlavně viceprezident J. D. Vance, který s Muskem dlouhodobě udržuje dobré a těsné vztahy. Věří, že Muskova podpora může pomoci republikánské straně k tomu, aby po volbách ubránila těsnou většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů.
Zatím měl Musk finančně podpořit podnikatele a republikánského kandidáta do Senátu Nata Morrise, který má také blízko k viceprezidentovi Vancovi. Na podporu jeho kampaně již poslal 10 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu asi 220 milionů korun. Morris by mohl nahradit v pozici senátora Mitche McDonnella, který se letošních voleb účastnit nehodlá.
Většina republikánů je za Muskův zájem ráda. „Samozřejmě to vítáme. Čím víc bude chtít pomoci, tím lépe,“ uvedl pro The Wall Street Journal republikánský senátor John Thune.
Muskův zájem je pragmatický
Muskova opětovná aktivace v americké politice může působit překvapivě. Ještě poměrně nedávno totiž byly vztahy Muska s prezidentem takřka na bodu mrazu. Mimo jiné i kvůli Muskově chaotickému vedení jednoho z amerických úřadů, který cílil na vytváření úspor a zvyšování efektivity.
Opětovné navázání vztahů tak působí pragmaticky. Trump získá opětovný přístup k Muskovým penězům, podnikatel si na oplátku zajistí vliv v Bílém domě, který se mu může do budoucna hodit. Mimo jiné proto, že Musk je dlouhodobě známý pro svůj tlak na deregulaci, která by se mu hodila i v podnikání.
Během prezidentských voleb v roce 2024 Musk investoval do kampaně bezmála 300 milionů amerických dolarů. Právě on se tak stal největším dárcem vůbec. Dokonce již opustil myšlenku založení své vlastní politické strany, která měla té republikánské konkurovat. To vše potvrzuje, že to s opětovnou podporou Trumpa a jeho okolí může myslet vážně, uzavírá The Wall Street Journal.