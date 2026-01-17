I taková je Amerika. Jedno zaměstnání přestává na obživu stačit

  9:00
Ve Spojených státech rychle přibývá lidí, které jedna práce neuživí. Nejnovější data z amerického pracovního trhu ukazují, že podíl osob s více zaměstnáními je nejvyšší za posledních pětadvacet let. V loňském listopadu šlo o 9,3 milionů Američanů, což bylo v meziročním srovnání o 10 procent víc.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Mnoho Američanů si ke svému hlavnímu pracovnímu poměru přibírá také částečný úvazek. V loňském listopadu jejich počet meziročně vzrostl o 62 procent, což je největší skok od roku 1956. Ekonomové říkají, že změny souvisí s nedávným shutdownem, rostoucími životními náklady i obrovskou nejistotou, která Američany trápí, píše server The Washington Post.

Nejnovější data z amerického trhu práce pocházejí z doby, kdy americké úřady dlouhých 43 dnů fungovaly v režimu nouzových výdajů. Při pohledu do minulosti šlo o nejdelší paralýzu amerického veřejného sektoru v historii. Kvůli shutdownu se omezovala potravinová pomoc pro chudé a neposílaly se výplaty statisícům federálních zaměstnanců.

Američané sahají i po neatraktivních pozicích. Zájem o práci hlásí armáda i popeláři

Se shutdownem se během podzimních měsíců loňského roku musel vypořádávat také Joshua Beers z Marylandu. Aby sebe a svou rodinu uživil, začal po večerech rozvážet jídlo pro společnost Uber Eats. Ačkoliv uzávěra federálních agentur v USA již skončila a Beers se zase do práce vrátil, s rozvozem jídla nepřestal.

„Situace na americkém trhu práce je nyní velmi nepřehledná. Nechci přijít o možnost přivýdělku, neboť má manželka už 12 měsíců hledá zaměstnání marně,“ říká Joshua Beers.

Klesá počet nově vytvořených pracovních pozic

Právě proto začaly v loňském říjnu a listopadu i další desítky tisíc Američanů hledat brigádu či druhé zaměstnání. Jinak by nezvládly splácet půjčky či platit nájem. Odborníci ale říkají, že příčiny změn na americkém trhu práce jsou mnohem komplexnější a nesouvisí pouze se shutdownem. „Čím dál více Američanů má problém i s běžnými výdaji,“ tvrdí analytička Laura Ullrichová.

Diplom z elitní univerzity je opět v kurzu. Američtí náboráři mění strategii

To, že americký trh práce se poslední měsíce nenachází v ideální kondici, naznačují i další faktory. Mezi ně se řadí třeba i počet nově vytvořených pracovních míst. Za poslední tři měsíce jich totiž vzniklo pouze 67 tisíc. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo osmkrát víc.

Nezaměstnanost je nejvyšší za poslední roky

Ve stejnou chvíli navíc v USA začíná stoupat i míra nezaměstnanosti. Poslední data ukazují, že nezaměstnanost ve Spojených státech je nejvyšší za poslední čtyři roky a dosahuje na úroveň 4,6 procenta. Ačkoliv hromadná propouštění jsou zatím spíše výjimečná, mnoho amerických firem omezuje nábor nových pracovníků.

Práci ve svém oboru nyní marně hledá i Rachel Fredericksonová z Wisconsinu, která má více než čtrnáctileté zkušenosti s digitálním marketingem. Aby se uživila, rozhodla se alespoň nastoupit na brigádu v maloobchodě.

Americké firmy se připravují na rok 2026. Nabírání lidí není na pořadu dne

S novou brigádou ale nyní po několika týdnech příliš spokojená není. „Pracuji maximálně 20 hodin týdně. Po Vánocích mám navíc směn méně než dřív. S manželem to dohromady sice ještě zatím finančně zvládáme, naše úspory jsou ale už v podstatě vyčerpané,“ uzavírá pro The Washington Post osmatřicetiletá Američanka.

17. ledna 2026

16. ledna 2026

