Čtvrti se vylidňují, firmám klesají příjmy. Deportační politika USA nese trpké plody

Autor:
  20:00
Administrativa Donalda Trumpa postupně zpřísňuje svou imigrační politiku. Zaměřuje se i na deportaci migrantů, kteří se ve Spojených státech pobývají bez patřičných povolení. Jen letos se chce americký prezident zbavit až 600 tisíc lidí. Tím ale ohrožuje chod celé americké ekonomiky.
Demonstrace odpůrců prezidenta Donalda Trumpa ve stovkách amerických měst pod heslem No Kings (Žádní králové) v Los Angeles. (14. června 2025) | foto: Reuters

V mnoha amerických městech existují oblasti, v nichž skladbě obyvatelstva dlouhodobě dominují Hispánci. Například v Chicagu je to čtvrť jménem Little Village, které místní neřeknou jinak než „malé Mexiko“. V posledních týdnech a měsících ale lidé z ulic v této čtvrti zmizeli. Mnoho bytů zůstalo prázdných a místní podnikatelé přišli o zákazníky, píše CNN.

Pokud někteří v Little Village zůstali, často se bojí vůbec vycházet z domů. Mnohé obchody jsou i kvůli tomu zavřené. Buď přišly o pracovní sílu, anebo nemají takové tržby, aby se jim vůbec vyplatilo otevřít. „Je to likvidační. Zabíjí nás to. Federální agenti tu kolem krouží a snaží se nás zastrašit. Nikdy bych nevěřil, že něco takového vůbec zažiju,“ říká pro CNN živnostník Mike Moreno, který na jihozápadě Chicaga provozuje bar.

„Dáme jim peníze a letenku.” Trump představil vizi na sebedeportaci migrantů

Je to jeden z mála podobných podniků, který ve čtvrti Little Village zatím zůstal otevřený. Zároveň ale jeho provozovatel přiznává, že tržby mu spadly o 60 procent a ani zdaleka není sám. Podobně je na tom třeba i Marcela Rodriguezová, která zde provozuje zmrzlinárnu. „Děti nechodí do škol a školek. Všichni se bojí vycházet ven. Je to neuvěřitelné,“ tvrdí.

Přitom právě pro jihozápad Chicaga byli latinskoameričtí přistěhovalci vždy důležití. Tuto oblast dokonce před lety pomáhali postavit na nohy. Ve stejnou chvíli ale proti nim Trumpova administrativa brojí.

Migranti jako součást americké ekonomiky

Podle odhadů CNN nelegální migranti v roce 2023 utratili ve Spojených státech amerických až 300 miliard dolarů (asi 6,9 bilionů korun). Loňská data pak ukazují, že jen na daních zaplatili asi minimálně 90 miliard dolarů (asi 2 biliony korun). Tyto prostředky pomohly školám, sociálním službám i dalším zařízením v mnoha městech po celých Spojených státech.

Trump tlačí na víc deportací migrantů z velkých měst, kde byly protesty

Bílý dům ale opakovaně ekonomické přínosy nelegálních migrantů zpochybňuje a dodává, že náklady, které musí USA s ilegální migrací platit, jsou nevyčíslitelně vyšší. Má jít o výdaje související s kriminalitou, přetíženým zdravotnictvím, zahlcenými školami či rostoucími cenami nemovitostí.

Mnozí migranti, kteří ve Spojených státech ještě zůstávají, šetří a posílají vydělané peníze svým rodinám do zahraničí. Analytici americké banky TD dokonce odhadují, že menší útraty nelegálních migrantů sníží celkový růst spotřeby v USA asi o 0,7 procentního bodu. To pro CNN již potvrdily také první velké firmy, zejména pak ty potravinářské. S nižšími tržbami v poslední době bojuje kupříkladu Pepsi.

Migranti čekají na konec Trumpovy éry, raději zůstávají v Mexiku

Zdá se ale, že Trump na svém přístupu k nelegální migraci nehodlá nic měnit. Postupně zvyšuje rozpočty imigrační služeb a rostou kapacity zadržovacích center. „Nemáme žádné indicie, že by něco mělo být jinak. Čím dál to ale zajde, tím větší ztráty to budou. Na spotřebě, zaměstnanosti i daňových příjmech,“ uzavírá pro CNN Erik Rodríguez z lidskoprávní organizace UnidosUS.

Čtvrti se vylidňují, firmám klesají příjmy. Deportační politika USA nese trpké plody

