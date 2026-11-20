Americké ministerstvo obchodu povolilo do 11. května letošního roku vývoz více než 879 tisíc čipů určených pro umělou inteligenci. Ukazují to dokumenty, které ve čtvrtek zveřejnil zahraniční výbor americké Sněmovny reprezentantů. Výrobci přitom žádali o povolení dodat do Číny přes 3,4 milionu kusů. Kolik čipů se tam skutečně dostalo, však ze zveřejněných údajů není jasné, píše The New York Times.
Mezi největší příjemce povolení patří známé čínské technologické společnosti. Tencent a jeho dceřiné firmy mohly nakoupit 150 tisíc čipů, Alibaba 75 tisíc a Baidu dalších 43 tisíc.
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Povolení na čtyři tisíce kusů získala také automobilka BYD. Američtí zákonodárci upozorňují, že některé společnosti mají vazby na čínskou armádu. Samotné zařazení na příslušný seznam však ještě neznamená, že čipy skutečně poslouží vojenským účelům.
Podezřelé firmy a prázdné kanceláře
Pozornost zákonodárců upoutala také dubnová žádost společnosti Nvidia o povolení dodat více než 40 tisíc výkonných čipů H200 společnosti New Century Lettall Data Service.
Podle deníku The New York Times má tato firma vazby na čínský podnik Megaspeed a podnikatelku Alice Huangovou. Tu americké zpravodajské služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Společnost Megaspeed nyní vyšetřují americké úřady kvůli podezření z nelegálního převozu čipů do Číny. Ve zveřejněných dokumentech figurují také firmy Maginfra a Beijing New Matrix Information Technologies.
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Reportéři deníku The New York Times se vydali po stopách adres jejich kanceláří v Číně, našli však jen prázdné prostory. Nikdo z lidí na místě o těchto společnostech nic nevěděl. Pozornost vyšetřovatelů přitahuje i společnost Aivres Systems, která je propojená s čínským podnikem podléhajícím americkým sankcím.
Nvidia odmítá, že by při vývozu čipů porušila pravidla. „Všechny naše dodávky byly legální a schválené americkou vládou,“ uvedl mluvčí společnosti John Rizzo. Zároveň zdůraznil, že firma žádné čipy H200 společnosti napojené na Megaspeed nedodala. „Nedodali jsme jí je a ani je dodávat nebudeme,“ dodal.
Skandál stál šéfa Nvidie místo
Dokumenty se dostaly na veřejnost jen krátce poté, co z čela Nvidie odešel její dlouholetý šéf Jensen Huang. Ten v listopadu odstoupil kvůli odhalení mimomanželského vztahu s Alice Huangovou.
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Americká média psala také o jeho poměru s další zaměstnankyní firmy. Vzhledem k podezření, že Alice Huangová spolupracovala s čínskou rozvědkou, se nyní řeší, zda se jejím prostřednictvím mohly do Číny dostat citlivé informace. Žádné důkazy o takovém úniku zatím zveřejněny nebyly.
Vývoz čipů H200 do Číny povolil loni v prosinci americký prezident Donald Trump. Podmínkou bylo, aby zásilky z Tchaj-wanu nejprve zamířily do Spojených států. Tam měly projít bezpečnostní kontrolou a podléhat 25procentnímu clu. Čínská vláda však umožnila jen omezené nákupy, protože chtěla dát přednost domácím výrobcům čipů.
Americké ministerstvo obchodu svůj postup hájí. „O udělení licencí rozhodujeme po konzultacích s několika americkými vládními úřady,“ vysvětlil jeho mluvčí.
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Nvidia mezitím oznámila, že čipy H200 do Číny přestala dodávat. K situaci se vyjádřila i konkurenční AMD. „Dodržujeme příslušné americké zákony a předpisy a máme zavedený důkladný systém jejich kontroly,“ uvedla mluvčí společnosti.
Předseda zahraničního výboru Brian Mast nyní požaduje vysvětlení, proč úřady schválily žádosti týkající se firem, u nichž panují pochybnosti o jejich skutečné činnosti. V prosinci proto plánuje vyslechnout ministra obchodu Howarda Lutnicka a jeho náměstka Jeffreyho Kesslera. Postup vlády chtějí podrobně prověřit i opoziční demokraté, uzavírá The New York Times.