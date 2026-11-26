SpaceX požádal o povolení rozmístit na oběžné dráze až milion výpočetních modulů letos v lednu. FCC nyní projekt nazvaný Starmind schválila. Podle komise umožní rozvoj nových technologií a posílí vedoucí postavení Spojených států v kosmonautice a umělé inteligenci.
Podle podmínek licence musí SpaceX umístit na oběžnou dráhu a uvést do provozu první družici nejpozději do listopadu 2033. Do listopadu 2035 musí být v provozu desetina povoleného počtu, tedy 100 000 družic, a do listopadu 2038 polovina, tedy 500 000. Zbývající družice má firma rozmístit do listopadu 2040.
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Datová centra jsou základní infrastrukturou pro fungování umělé inteligence a jejich provoz vyžaduje obrovské množství energie. SpaceX tvrdí, že její družice budou moci přímo využívat téměř nepřetržitou energii ze Slunce, což sníží náklady na provoz i údržbu. Oproti pozemním datovým centrům by podle firmy měly mít také menší dopad na životní prostředí.
Není zatím jasné, zda SpaceX skutečně plánuje vypustit celý milion družic. Na oběžné dráze Země se nyní nachází zhruba 17 000 družic a provozovatelé satelitních systémů někdy žádají o povolení většího počtu, než kolik jich nakonec hodlají rozmístit. Získávají tím větší volnost při plánování a vývoji systému. SpaceX například před zahájením budování své sítě Starlink požádala o povolení pro 42 000 družic, v současnosti jich má na oběžné dráze něco přes 11 000.
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Plán na vybudování vesmírných datových center přitom do značné míry počítá s tím, že se firmě podaří výrazně snížit náklady na vynášení družic pomocí její vyvíjené opakovaně použitelné rakety nové generace Starship.
Plán SpaceX kritizovala mimo jiné konkurenční firma Leo, satelitní divize Amazonu. Podle kritiků je nepravděpodobné, že firma skutečně vypustí celý milion družic a jejich rozmístění by mohlo trvat i několik staletí. Předseda FCC Brendan Carr tuto kritiku už v březnu odmítl. Amazonu tehdy vzkázal, že by se měl spíše soustředit na vlastní problémy s vypouštěním družic a budováním satelitní sítě než na aktivity SpaceX, která podle něj družice vypouští rychlým tempem, připomněla agentura Reuters.