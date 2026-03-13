USA povolily nakupovat ruskou ropu, která je již naložená na tankerech

  1:20aktualizováno  2:31
Spojené státy v noci na pátek povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr financí Scott Bessent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://www.sinokor.co.kr/

Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 dolarů za barel. Na trzích v posledních dnech panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě, vyvolané americko-izraelskými údery proti Íránu.

Americké ministerstvo financí vydalo licenci, která povoluje do půlnoci z 10. na 11. dubna washingtonského času prodej ruské ropy a ropných produktů naložených na lodě před půlnocí z 11. na 12. března. Podle Bessenta toto opatření nepřinese ruské vládě významné finanční výhody.

USA chápou roli ruské ropy, řekl Putinův vyslanec po jednání s Trumpovými lidmi

„Toto úzce zaměřené krátkodobé opatření se vztahuje pouze na ropu, která je již v přepravě, a nepřinese ruskému státu, který většinu svých příjmů z energetiky získává z daní vybíraných v místě těžby, žádné významné finanční výhody,“ uvedl Bessent na X.

Oznámení přichází den poté, co americké ministerstvo energetiky uvedlo, že USA uvolní 172 milionů barelů ropy ze strategických zásob ve snaze omezit prudký nárůst cen ropy v důsledku války v Íránu. Toto uvolnění je součástí širšího středečního závazku 32 členských zemí Mezinárodní agentury pro energii (IEA) uvolnit 400 milionů barelů ropy. Americká vláda už 5. března povolila na 30 dnů dovoz sankcionované ruské ropy, ale pouze do Indie.

Válka s Íránem brzdí tankery. USA povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské základny. Doprava na klíčové trase v Hormuzském průlivu v důsledku války téměř ustala, při normálním provozu přitom úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Banka Citigroup odhaduje, že kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv trh s ropou přichází o sedm až 11 milionů barelů denně.

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí ve čtvrtek prohlásil, že Hormuzský průliv by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí naopak uvedl, že průlivem může i nadále proplouvat mnoho plavidel, pokud svou plavbu koordinují s íránským námořnictvem.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

13. března 2026  1:20,  aktualizováno  2:31

Akční letáky
