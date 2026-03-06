Válka s Íránem brzdí tankery. USA povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

  8:14
Americká vláda na 30 dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie. Reaguje tak na problémy s dodávkami suroviny z Blízkého východu, které jsou důsledkem války s Íránem.
Americký prezident Donald Trump s indickým premiérem Naréndrou Módím (14. února...

Americký prezident Donald Trump s indickým premiérem Naréndrou Módím (14. února 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií navštívil Indii. Přivítal...
Rafinerie ropy v Guwahati, kterou provozuje společnost Indian Oil Corporation....
Donald Trump na palubě Air Force One
Ukrajinci bodují. Ceny pohonných mot v Rusku vystřelily vzhůru a motoristé...
9 fotografií

„Abychom umožnili pokračující tok ropy na globální trh, vydalo ministerstvo financí dočasnou 30denní výjimku, která umožňuje indickým rafineriím kupovat ruskou ropu,“ uvedl americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že toto opatření nebude znamenat žádný výrazný finanční přínos pro ruskou vládu, protože se týká pouze ropy, která se již nachází na moři.

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

Indie podle agentury Reuters dováží zhruba 40 procent ropy z Blízkého východu přes Hormuzský průliv. Lodní doprava touto vodní cestou však v důsledku války s Íránem prakticky ustala.

Po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu se Indie stala největším kupcem ruské ropy přepravované po moři. V poslední době však indické rafinerie nákupy ruské ropy omezily pod tlakem Washingtonu, který se tak snaží Rusku zkomplikovat financování války na Ukrajině.

Indie přestane odebírat ruskou ropu, Módí to slíbil, tvrdí Trump. USA za to sníží cla

Omezení nákupů ruské ropy pomohlo Indii uzavřít prozatímní obchodní dohodu se Spojenými státy a vedlo k odstranění dodatečného 25procentního cla, které loni v srpnu kvůli nákupům ruské ropy uvalil na indické zboží americký prezident Donald Trump.

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

