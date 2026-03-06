Válka s Íránem brzdí tankery. USA povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

„Abychom umožnili pokračující tok ropy na globální trh, vydalo ministerstvo financí dočasnou 30denní výjimku, která umožňuje indickým rafineriím kupovat ruskou ropu,“ uvedl americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že toto opatření nebude znamenat žádný výrazný finanční přínos pro ruskou vládu, protože se týká pouze ropy, která se již nachází na moři.
Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022
Indie podle agentury Reuters dováží zhruba 40 procent ropy z Blízkého východu přes Hormuzský průliv. Lodní doprava touto vodní cestou však v důsledku války s Íránem prakticky ustala.
Po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu se Indie stala největším kupcem ruské ropy přepravované po moři. V poslední době však indické rafinerie nákupy ruské ropy omezily pod tlakem Washingtonu, který se tak snaží Rusku zkomplikovat financování války na Ukrajině.
Indie přestane odebírat ruskou ropu, Módí to slíbil, tvrdí Trump. USA za to sníží cla
Omezení nákupů ruské ropy pomohlo Indii uzavřít prozatímní obchodní dohodu se Spojenými státy a vedlo k odstranění dodatečného 25procentního cla, které loni v srpnu kvůli nákupům ruské ropy uvalil na indické zboží americký prezident Donald Trump.