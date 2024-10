Když skříně volají o pomoc. Recyklace použitého oblečení v USA zatím nemá řešení

Jestli mají lidé v USA něčeho dostatek, pak je to oblečení, které jim už nesedí, boty, které jim nikdy nebyly pohodlné, a čepice a trička zdarma, které nechtěli ani o ně nikdy nežádali. Jak se vypořádat s mohutným přebytkem oblečení je již dlouho otevřenou otázkou jak pro lidi, kteří se snaží uvolnit místo ve skříni, tak pro ty, kteří se obávají, že všechny tyto přebytky nakonec skončí na skládce, píše agentura Bloomberg.

Podle odhadů si průměrný Američan pořizuje ošacení rychlostí nejméně jeden kus týdně. V několika posledních letech se však ve spotřebě objevil jeden fenomén. Zákazníci, zejména ti mladší čtyřiceti let, projevují rostoucí zájem o staré ošacení. Nové je sice levnější a je ho víc než kdykoli v historii lidstva, ale většina z něj je také proto nudná a opakující se.

Několik let postpandemické krize módního průmyslu navíc pomohlo zavést sentiment oblíbený u části teenagerů v každé generaci. Vintage oblečení je nyní víc cool než kupovat si to, co vám nějaká značka nebo nověji nějaký algoritmus nařizuje nosit.

Vintage móda vládne

V loňském roce rostl podle statistik americký trh s použitým oblečením sedmkrát rychleji než trh s novým. Analýza společnosti GlobalData předpokládá, že tento trh bude do roku 2028 růst o jedenáct procent ročně.

Obchodní příležitost je tu zřejmá a firmy se ji snaží využít už více než deset let. Startupy jako RealReal, Vestiaire Collective, Poshmark nebo ThredUp za poslední roky úspěšně rozšířily trh s přeprodejem ošacení. Zájem spotřebitelů o oblečení z druhé ruky nyní vzrostl natolik, že se do dalšího prodeje pouštějí i tradiční značky jako Levi’s, Lululemon, Madewell nebo Patagonia, které začaly prodávat použité výrobky online.

Společnosti RealReal, ThredUp nebo Poshmark sice vstoupily na burzu, avšak v uplynulých letech ztratily velkou část původní hodnoty svých akcií. Společnost StockX, o které se kdysi hovořilo, že se chystá na vlastní primární veřejnou nabídku, v posledních letech několikrát propouštěla. Společnost Etsy uvedla, že tržby platformy stále rostou, ačkoli její výkonný ředitel na začátku tohoto roku naznačil, že zůstává ztrátová. „Nabídka je dostatečná a poptávka velká,“ říká Aaron Cheris z marketingové společnosti Bain & Co. Podle něj však těmto firmám matematika stále jaksi nevychází.

Ošklivá pravda na skládkách

Každé tržiště pro další prodej funguje trochu jinak. Obecně lze říci, že existují dva obchodní modely: společnosti, které drží zásoby, a ty, které je nechávají prodávajícím, dokud je neprodají oni. „Držení zásob by mělo být teoreticky lepší pro kupujícího i prodávajícího,“ říká Cheris. Mimo jiné to znamená, že produkty s větší pravděpodobností někdo vyfotografuje a rychle odešle zákazníkovi, což je výhodné pro obě strany.

Výměnou za toto pohodlí se prodejci musí spokojit s menším podílem na zisku z každé transakce. Platformy si strčí do kapsy větší podíl, aby kompenzovaly náklady na nákup zboží a jeho přepravu do skladu, kde je někdo zkontroluje, roztřídí, vyčistí, vyfotí a zařadí do databáze. A pak jsou tu náklady a starosti s vyřizováním reklamací atd.

Isaac Krakovsky z konzultační společnosti EY říká, že tento model má i další rizika. Často se totiž stává, že tyto platformy dostanou zboží, které z toho či onoho důvodu již nelze prodat. Musí tedy najít jiné způsoby, jak s ním naložit. Obvykle to dělají tak, že ho ve velkém prodají zprostředkovatelům, kteří ho odvezou do zámoří, kde se prodá nebo vyhodí. „Ošklivá pravda je, že ho někdy vidíte na skládkách,“ říká Krakovsky.

Podle Cherise je tedy z hlediska nákladů obvykle výhodnější upustit od skladových zásob. Peer-to-peer prodejní platformy udělají veškerou práci s fotografováním, balením a přepravou výměnou za větší podíl z prodejní ceny. Jde zhruba o model eBay, který již dokázal, že může být stabilním podnikem. Značka však také těží z prodeje produktů prakticky všech typů, což znamená spoustu věcí s vyšší pořizovací cenou a lepší marží než použité oblečení.

Ačkoli mají Američané doma spoustu přebytečného oblečení, Krakovsky říká, že neexistuje nekonečná celonárodní zásoba věcí, které by lidé skutečně chtěli koupit. „V kolika skříních má ještě majitel takový neobjevený poklad?“ ptá se. Přeprodejní platformy tak nemohou jednoduše objednat více toho, co se nejlépe prodává, ze svých továren. Musí spíše přesvědčit lidi, aby to jeden po druhém vyhrabali a poslali.

Recyklace jako reputace

Pak je tu problém rychlé módy. Tlak na snižování cen ze strany trendových prodejců s nízkou kvalitou stále mění vnímání amerických zákazníků toho, co je přiměřená cena za kus oblečení. S tím, jak toto číslo neustále klesá, je stále obtížnější udržet marže v obchodě s použitým oblečením. Rychlá móda postupem času bude vyplňovat stále více toho, co se bude na mnoha těchto platformách nabízet, přestože si o ní dnes jen málokdo myslí, že vůbec za něco stojí.

Pro tradiční značky, které se pouštějí do dalšího prodeje oblečení z druhé ruky, jde tedy spíše o posílení reputace než o model příjmů. „Je to skvělé pro jejich příběh udržitelnosti, je to dobré pro jejich kulturu, je to přínosné pro jejich značku,“ říká Krakovsky. Sám konzultoval s velkými značkami jejich resale programy. „Firmy jsou si vědomy toho, že se nikdy nerozšíří do takové velikosti, jakou by potřebovaly, protože je to příliš pracné,“ říká.

Nové modely přeprodeje starého oblečení však stále vznikají. Není snad většího důkazu o odhodlání módy hledat další cesty než například nová platforma v oboru – Croissant. To je doplněk prohlížeče Google Chrome, který sleduje uživatele při nakupování online a nabízí mu umělou inteligencí vygenerovanou garantovanou cenu za budoucí odkup kabelky nebo slunečních brýlí, které si ještě nekoupili, pokud je do roka bude chtít prodat.

John Howard, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Croissant, říká, že podle dosavadních údajů tyto garantované ceny při dalším prodeji podněcují kupující k tomu, aby zvažovali dražší varianty nákupu, než by jinak chtěli. Zdá se, že příslib dalšího prodeje nabízí zákazníkovi jakousi psychologickou slevu, i když ji lze uplatnit až poté, co šatstvo vyřadí ze svého šatníku a Croissant ho nabídne na Depopu, Poshmarku anebo dalších trzích. „Pak se s penězi v ruce dá předpokládat, že nastal čas znovu nakupovat,“ uzavírá Howard podle Bloombergu.