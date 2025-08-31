Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok, dívkám nabízí možnost vyjádřit svou osobnost a kulturní kořeny prostřednictvím originálních modelů, napsal portál BBC.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Cítila jsem se jako princezna,“ uvedla pro BBC osmnáctiletá Američanka Brianna LeDouxová, která má haitské a dominikánské kořeny. Z Nigérie si objednala černé šaty vyrobené z látky, která je pokrytá flitry a korálky. Látka se běžně používá v tradičních jorubských návrzích pro akce, kde si lidé chtějí obléknout sladěné oblečení.

„Nechtěla jsem jenom šaty. Chtěla jsem příběh, který bych mohla nosit – něco, co by říkalo: ‚Tohle jsem já a tady jsou mé kořeny‘,“ doplnila. Své plesové šaty ukázala také na TikToku. Video se stalo virálním a její příspěvek má více než 1,1 milionu zhlédnutí.

Trend, kdy se mladé dívky chlubí svými šaty, se proměnil v byznys, který spojuje Američany a módní návrháře v Africe. Plesy na středních školách v USA jsou považovány za symbolický moment, kdy se mladí lidé oficiálně loučí s obdobím střední školy, přičemž se chtějí obléknout do něčeho výjimečného, než vstoupí do nové fáze života.

Levnější než v USA

Průměrná cena plesových šatů z Afriky se pohybuje mezi 600 a 1 000 dolary (12 700 až 21 200 korun), v závislosti na složitosti designu, výběru látky a přidaných detailech. Zakázkové luxusní kousky mohou přesáhnout 1 500 dolarů (31 700 korun). Ceny v USA jsou mnohem vyšší, ušití šatů tam začíná na přibližně 3 500 dolarech (74 000 korun) a může jít výš v závislosti na návrháři a materiálech.

„98 procent šatů, které jsme vyrobili, šlo do USA. Pracovali jsme ve směnách, jen abychom stihli termíny,“ uvedla Shakirat Arigbabuová, která bydlí v městské oblasti Ibadan na jihozápadě Nigérie.

V její firmě Keerah’s Fashion Cave dělá 60 stálých zaměstnanců, během špičky se k nim přidá minimálně 130 dočasných pracovníků. V roce 2019, kdy obdržela svou první velkou objednávku na plesové šaty, měla na starosti 50 zakázek. Do roku 2024 jejich počet vzrostl na více než 500 a letos se trojnásobně zvýšil.

Firma se začíná na příští rok připravovat už v červenci, například shání látky a kreslí siluety. „Už to není sezonní záležitost – je to celý cyklus,“ uvedla Arigbabuová.

Byznys vzkvétá také pro návrhářku Victoriu Aniovou a její dílnu v jihovýchodní Nigérii. Letos odeslala více než 200 šatů do New Yorku, New Jersey a Kalifornie. Podle jejich slov jsou klientky pyšné, když mohou říct, že jejich šaty pocházejí od afrického návrháře. „Měli jsme asi tři klientky, které vyhrály cenu ‚nejlépe oblečené‘, a dvě, které byly královnami plesu,“ uvedla.

Sítě prodávají, ale přinášejí i minusy

Návrháře a návrhářky nacházejí mladé Američanky na sociálních sítích. Například sedmnáctiletá Nian Fisherová z Miami našla svého návrháře na Instagramu.

Vládnou vlající šaty. Turistky nejen na Santorini platí tisíce za fotografie

Pro deník BBC popsala, že všechny konverzace řešila prostřednictvím WhatsAppu, včetně videohovorů, kde ji a její maminku krejčí z Nigérie provázeli měřením. „Ujistili se, že každý rozměr je perfektní, aby mi šaty padly jako ulité,“ řekla.

Podle jejich slov byli všichni ohromení, jakmile šaty dorazily. „Závoj se táhl po zemi, látka byla těžká a lidé pořád říkali: ‚Wow, krásná černá královna‘,“ popsala.

Nigerijská návrhářka Arigbabuová uvedla, že většina jejich objednávek pochází ze zpráv na Instagramu. Sociální sítě podle ní ovšem přinášejí i komplikace. Zažila několik frustrovaných klientek, které si stěžovaly veřejně namísto toho, aby ji kontaktovaly přímo. „Jedna dívka řekla: ‚Nechci to vyřešit – chci, aby se to stalo virální‘,“ uvedla.

Školní výbava ze zastavárny. I to je realita mnoha amerických rodin

Podle návrhářky z Akkry Efua Mensahové ke komplikacím může dojít. „Někdy šaty přijdou pozdě kvůli problémům s celními procedurami nebo zpožděními kurýra,“ připustila. Někdy jsou zkrátka přetíženi. „Jsou dny, kdy pracujeme 20 hodin na opravě jedněch šatů, zatímco balíme další,“ doplnila.

Trumpova cla jako výzva

Oslovení návrháři nicméně tvrdí, že většina klientek je spokojená. Často točí videa při rozbalování, označují značku a pomáhají zvyšovat viditelnost i příliv objednávek.

Cla USA ničí africký stát, o kterém Trump neslyšel. Lesotho zažívá těžké chvíle

Aktuální výzvu pro návrháře přestavuje nová 15procentní americká daň z dovozu zboží z Nigérie. „Cla zvýší náklady, což je učiní méně konkurenceschopnými na americkém trhu,“ řekla Arigbabuová. V reakci na to přemýšlí, jak snížit náklady a zlepšit efektivitu, zkoumá alternativní trhy.

Plánuje také přejít na nový model – místo fungování podle starého modelu, kdy se každé šaty vyráběly až po objednávce, plánuje přejít na systém konfekce, přičemž oděvy budou k dispozici k okamžitému odeslání.

Akční letáky
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.