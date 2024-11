Personální čistky v Nike pokračují. Funkce se ujala nová šéfka pro diverzitu

Společnost Nike Inc. zvolila do funkce nového vrcholového manažera pro diverzitu, rovnost a inkluzi. Od 11. listopadu bude tuto funkci vykonávat Kizmet Millsová, potvrdila společnost ve čtvrtek. Od roku 2020 je to již pátý manažer, který se této funkce ujímá. Nový generální ředitel Elliott Hill tímto krokem pokračuje v reorganizaci managementu největší světové společnosti vyrábějící sportovní oblečení.