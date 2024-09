Kam zmizela fajfka? Značka Nike propásla rozmach běžecké kultury, tvrdí sportovci

Běžecká skupina Brendana Enga v Portlandu v americkém Oregonu se od roku 2021 zečtyřnásobila na přibližně osmdesát běžců. Na jejich pravidelných akcích se čas od času objevují zástupci značek New Balance, Hoka nebo Asics, aby běžcům umožnili vyzkoušet si nové produkty. Atletům dávají běžecké boty zadarmo a platí jim dokonce i nápoje po tréninku. Jeden místní gigant však na scéně silničních běhů nápadně chybí: Nike.

„Za tři roky, co vedu tuto skupinu, se konaly pouze dvě prezentace této značky. Zástupce značky Hoka jsem přitom jen letos viděl už čtyřikrát,“ říká běžecký organizátor pro list The Wall Street Journal.

Natalia Barwegenová pracuje v oblasti prodeje pro jednu z tamních eventových společností. Počátkem roku 2017 založila ve čtvrti Foster Powell v Portlandu běžecký klub FoPo Run. Dnes čtyřicetiletá žena začala nejprve běhat sama, než se po měsíci objevil někdo další. Nyní má klub asi šest desítek pravidelných běžců, kteří se scházejí každou středu.

Yesterday’s run with Portland Runners. 29 days till race day. pic.twitter.com/lBlDmwYCQV — Jenevieve Narbay (@TheJenFilter) September 22, 2024

Také ona začala sledovat, kdo je označen na příspěvcích běžeckých obchodů na Instagramu. Posílala pak zprávy zástupcům těchto značek, aby je přiměla přijít na její FoPo Run udělat svou předváděčku. První značkou, která se na jejích trénincích před dvěma lety objevila, byla Hoka. Brzy ji následovaly další obuvnické firmy jako Mizuno anebo Brooks.

Poprvé se jí ozvala firma Nike až koncem dubna, kdy její zástupce konečně přinesl běžcům k vyzkoušení páry bot Invincible 3. „Někdy se zástupci Nike až moc soustředí na cool hiphopové skupiny v centru města a na mladé lidi, zatímco na kluby zapomínají,“ říká Barwegenová.

Běžec rovná se zákazník

Běžecké kluby nebo skupiny existují v USA již nejméně dvě desetiletí, ale až donedávna byly většinou určeny výhradně elitním běžcům. Až postpandemický běžecký boom přinesl nový, inkluzivnější druh sportovců, tedy potenciálních zákazníků. V dnešní době se totiž do většiny klubů může přihlásit kdokoli. A je také na nich, jakou značku obuvi si vyberou.

Jednou z nejvíce agilních značek běžecké obuvi je dnes především společnost New Balance. Ta má po celém světě své zástupce, kteří úzce spolupracují s místními běžeckými trenéry nebo vedoucími běžeckých klubů. „Naším cílem je navázat s běžci těsný kontakt, který si zapamatují, až budou příště hledat nové boty,“ říká viceprezident společnosti pro běhání Kevin Fitzpatrick. Dodává, že jeho firma nevidí okamžitou návratnost. „Vidíte ji až v průběhu času.“

Také společnost On se sídlem v Curychu uplatňuje podobný přístup. V USA nyní dokonce zakládá své vlastní běžecké kluby. „Začátkem letošního roku jsme otevřeli obchod v Portlandu a neoficiálně jsme převzali středy pro běžecké kluby tím, že zveme ostatní do našich vlastních,“ říká Dan Schade, generální ředitel společnosti On pro Ameriku.

Dlouholetý monopol

Společnost Nike si dlouho udržovala de facto monopol na pozornost i peněženky nadšených běžců. V posledních letech se však zaměřila na jiné oblasti svého podnikání, včetně vydávání limitovaných edic tenisek. Konkurenti proto ucítili šanci a vtrhli na běžecký trh místo ní. Oslabené finance přiměly Nike k novému strategickému nastavení.

Společnost Nike oznámila neočekávaný pokles tržeb v posledním čtvrtletí a s odkazem na slabší návštěvnost obchodů a zhoršující se makroekonomické podmínky v Číně snížila výhled tržeb na celý rok. Za celý letošní rok tržby značky vzrostly pouze o jedno procento; jde o nejhorší výsledky za více než dvacet let s výjimkou prvního roku pandemie a finanční krize v letech 2008–09.

Vedení společnosti přiznává, že v kritické kategorii běžců ztratilo svou pozici. Tvrdí, že nyní znásobuje úsilí, aby ji znovu získala. „Podinvestovali jsme běžeckou obuv, a proto se na ni znovu soustředíme,“ řekl o kategorii běžeckých bot v dubnovém rozhovoru šéf společnosti Nike John Donahoe.

Představenstvo společnosti před několika dny oznámilo, že právě on odchází z firmy do důchodu a na pozici prezidenta a generálního ředitele se vrací dlouholetý veterán firmy Elliott Hill. Ten se rovněž připojí k představenstvu a výkonnému výboru, uvedla společnost v prohlášení.

Kdo dřív přijde...

Podle některých amerických běžeckých klubů má však značka Nike i nadále silnou pozici. Tvrdí to například Amir Armstrong, který spoluzaložil běžecký klub v portlandské čtvrti Old Town. Každé úterý se zde scházejí dvě běžecké a jedna chodecká skupina. V létě se někdy na běhání sejde i více než sto lidí.

Když přijde s testováním obuvi nějaká značka, což se děje téměř každé dva měsíce, je to pro běžce bezmála svátek. „Nike se u nás objevuje stejně často jako jakákoli jiná značka,“ potvrzuje Armstrong. Jeden ze zástupců této značky se podle něj stal dokonce součástí jeho běžecké skupiny. „Běhá s námi. Někdy vede moje lidi, když musím pracovně odjet mimo město,“ říká Armstrong.

Přesto i jeho běžci připouštějí, že Nike už nedominuje běžecké kultuře tak jako kdysi. Hlavně proto, že ji ostatní značky dohnaly agresivnějším marketingem v terénu. Vedoucí běžeckých klubů říkají, že značky jako Brooks, Hoka a Asics využily ochoty členů vyzkoušet něco nového. A změnit to, pokud se jim to líbí. „Lidé opravdu volí značky, které k nám přicházejí častěji,“ uzavírá podle The Wall Street Journalu běžecký trenér Brendan Eng z Portlandu.