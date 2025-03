Značka The Ordinary prodává momentálně v New York City ve svých obchodech s kosmetikou vejce za 3,37 dolaru za tucet. To je až o čtyři dolary levněji než v obchodech. Chladicí boxy s vejci se objevily hned vedle kosmetických produktů značky.

Firma upoutala pozornost zákazníků poté, co jeden z nich zveřejnil účtenku, na níž byl tucet vajec zakoupených v newyorském obchodě společnosti včetně ceny.

„Slyšeli jsme, že NYC potřebuje vajíčka. Tento víkend tak můžete v našich obchodech získat 12 vajec za běžnou cenu 3,37 dolaru. Žádné kličky, jen vejce. Do vyčerpání zásob,“ potvrdila později značka v jednom příspěvku na Instagramu propagujícím tuto nabídku.

Propagační nabídka se na sociálních sítích setkala s velkým ohlasem. Newyorčané totiž byli rádi, že mají na pultech opět cenově dostupná vejce. Zákazníci si ovšem mohli ve vybraných newyorských drogeriích koupit každý pouze po dvou kartonech.

Uživatel Sam Stryker na síti LinkedIn podotkl, že se mu vaječný kousek značky líbí. Označil ho za chytrou hru s názvem značky jako zdravou alternativu k ostatním kosmetickým možnostem. Slovo „ordinary“ totiž kromě značky znamená v angličtině i „obyčejný“, v překladu tak název výrobku říká: „Obyčejná vejce“.

Někteří zákazníci však byli naštvaní, že značka péče o pleť, která se sama prohlašuje za veganskou, prodává a propaguje právě vejce.

Bez zbytečných řečí

The Ordinary je americká značka péče o pleť známá svým vědecky podloženým přístupem bez zbytečných marketingových sdělení. Díky své filozofii cenové dostupnosti, ale podle mnohých i účinné řadě výrobků si v USA našla mnoho příznivců. Značka si zakládá na transparentnosti, účinnosti a vysoce kvalitních složeních kosmetických výrobků.

„Věříme, že dokonalá péče o pleť vychází z promyšleného pochopení vědeckých principů a pečlivého přístupu ke každému rozhodnutí – ať už jde o výběr ingrediencí, vývoj receptur nebo design obalů,“ píše se na jejích stránkách. Krok s newyorským prodejem vajec však nijak nevysvětluje.

V souvislosti s epidemií ptačí chřipky vzrostly ceny vajec v USA z něco málo přes čtyři dolary v lednu až na osmnáct dolarů v posledním únorovém týdnu. Od března 2025 se průměrné ceny vajec pohybují kolem osmi dolarů za tucet.

Úřady v důsledku výskytu ptačí chřipky v USA vyhubily miliony nosnic, což vedlo k akutnímu nedostatku vajec. Desetitisíce lidí si na sociálních sítích stěžují na prázdné regály s vejci v supermarketech. Podle deníku The Guardian se ceny vajec od ledna zvýšily téměř čtyřikrát.