Zatímco ve svém úsilí o revoluci v odpadcích, která má za cíl vyčistit město prostřednictvím vládních opatření pokračuje i starosta Eric Adams, se svojí vlastní iniciativou přichází tentokrát nezisková organizace Sanitation Foundation. Její správní rada se může pochlubit takovými jmény jako filantropka Caryl Englanderová anebo hudební producent Tommy Mottola, píše agentura Bloomberg.

„Odhazovat odpadky, nestarat se o svůj blok, nestarat se o své město, to není cool,“ říká Spencer Rice, člen správní rady, který slogan vymyslel.

Na billboardech, taxících, autobusech a popelářských vozech jsou po celém městě vyvěšeny reklamy s místními hvězdami, jako je brooklynská „Zelená dáma“ Elizabeth Sweetheartová anebo raper Travis Doyle známý pod jménem Nems.

Reklama má rovněž svoji filmovou podobu, ta se bude promítat v předpremiérách kin a na sociálních sítích.

Kampaň cílí zejména na mladé, kteří podle průzkumu mezi obyvateli New Yorku nejčastěji odhazují odpadky. Studie zjistila, že ačkoli to osm z deseti lidí považuje za problém, 38 procent z nich přiznává, že odpadky ne vždy správně vyhazuje. Chroničtí znečišťovatelé odpadky jsou většinou muži ve věku 18 až 24 let, zjistila studie. „Chtěli jsme kampaň, která by působila mladě a svěže,“ řekla Pam Harrisová, prezidentka Sanitation Foundation.

Motivace, ne perzekuce

Předměty mimo koše jsou jen malou částí newyorských problémů s odpadem. Ten zahrnuje i náročnou logistiku svozu odpadků. V rámci reorganizace systému města starosta Adams nedávno přijal opatření k zavedení popelnic, změně časů svozu, jmenování krysaře anebo rozšíření programu kompostování.

Svou revoluci očisty ulic starosta završil tiskovou konferencí, kde oznámil, že ukládání odpadu do popelnic bude povinné i pro všechny obytné budovy. Majitelé těchto staveb musí obyvatelům do 12. listopadu zařídit dostatečný počet popelnic. Do konce roku by v nich mělo podle starosty končit 70 procent veškerého městského odpadu.

Zatímco nedávné pokusy města pokutovat lidi, kteří nedodržují nová pravidla ohledně odpadků, radnice rychle opustila, PR akce nadace se mnohem více zaměřuje na motivování než na perzekuci.

„Doufám, že v naší kampani spojujeme lásku k New Yorku, hrdost na New York i touhu konat a konečně převzít odpovědnost,“ řekla Harrisová.

„Čistota je předpokladem půvabu,“ podotkl Joshua Goodman z newyorského odboru hygieny. „Pokud chcete mít město světové úrovně, musíte ho mít čisté. A k tomu je zapotřebí nás všech,“ uzavřel podle Bloombergu.