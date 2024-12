Vítejte v chrámu křivek. Kim Kardashianová otevřela vlajkový obchod s prádlem

„Chtěla jsem, aby to v obchodu vypadalo jako u mě doma,“ komentovala Kardashianová. „Je to teplé, ale zároveň minimalistické.“ (17. prosince 2024) | foto: https://skims.com/

Dámské spodní prádlo Skims se mezi zákaznicemi nejen z řad celebrit těší čím dál větší oblibě. Značka, kterou spoluzaložili Kim Kardashianová, Emma Gredeová a Jens Grede, nedávno získala od investorů finanční injekci ve výši 270 milionů dolarů (6,1 miliard Kč), hodnota podniku tak nyní činí čtyři miliardy dolarů (90 miliard Kč). Po čtyřech letech existence se tak stala hned čtyřnásobným jednorožcem. Objevují se tak zvěsti o jejím vstupu na burzu. Otevření nové vlajkové prodejny na Manhattanu je dalším krokem úspěšné expanze značky.

Prostor prodejny je minimalistický, vévodí mu několik metrů vysoká socha nahé italské umělkyně Vanessy Beecroftové zasazená uprostřed prostoru. „Všechno je velmi zakřivené a smyslné,“ říká Kardashianová. „Doufáme, že se zákazníci budou cítit obklopeni charakteristickými křivkami naší značky,“ doplnil architekt Rafael de Cárdenas, který obchod navrhl, píše list The Washington Post.

Od studu k vyzývavosti

Kdyby šlo shrnout základní premisu značky Skims do jednoho slova, byl by to výraz tvar. Právě křivky jsou odpovědí na současně vládnoucí estetiku oslavující spíše tvrdé a ostré hrany. Možná právě tento fakt vysvětluje, proč má brand takový úspěch právě nyní.

Řada spodního prádla Skims, vyráběná v široké škále odstínů pleti, změnila odvětví tvarovacího prádla i módní průmysl v širším slova smyslu. Stahovací spodní prádlo tělové barvy ženy sice běžně nosily již dříve, ale produkty byly natolik trapné, že se jim dostalo zesměšnění dokonce i v populární kultuře. Třeba film o Bridget Jonesové anebo dokusérie Real Housewives je považovaly za nutnou oběť moderní ženy.

„Spousta žen se dříve vůbec nezmiňovala o tom, že by nosila tvarovací spodní prádlo,“ říká Kardashianová, která je ve firmě zároveň hlavní kreativní ředitelkou. Podle ní až její značka vše změnila. Ženy se díky jejím prádlu cítí o něco sebevědoměji. „Spousta žen dnes nosí naše Skims jako svrchní oblečení,“ říká tvůrkyně.

Napůl Victoria, napůl Calvin

Za posledních čtrnáct měsíců společnost Skims spolupracovala se značkami Dolce & Gabbana, North Face anebo Swarovski. Navázala partnerství s basketbalovou NBA a i ženskou WNBA a navrhla spodní prádlo pro tým USA na olympijské hry v Paříži. Virální kampaně, v nichž se v tomto spodním prádle zdánlivě v pravou chvíli ukáže Sabrina Carpenterová, Usher nebo Kim Cattrallová, vzbuzují podobné vzrušení, jako to kdysi dělaly obálky časopisů.

„Myslím, že její přístup je zčásti Victoria’s Secret a zčásti Calvin Klein,“ komentuje úspěch Skims americká spisovatelka Tahirah Hairstonová. Dodává, že jméno Kardashianové je sice se značkou spjato, ale není středobodem image produktů. „A tak i když nemusíte mít tuhle ženu zrovna v lásce, Sabrinu Carpenterovou už třeba ano,“ dodává.

Podle mnohých je Skims kvalitní spodní prádlo, což může v porovnání s fungováním Kardashianové ve světě šoubyznysu znít pro mnohé poněkud paradoxně. Ale i na to má americká superstar vysvětlení. „Můžete mít ten nejlepší marketing na celém širém světě a pak dostanete výrobek, který je shit. Každý to ví, každý o tom mluví. Takoví lidé už pak nikdy nebudou vaši zákazníci,“ vysvětlila superstar. Podle ní má produkt větší váhu než marketing, ale marketing je jeho důležitou součástí. „Podle mého názoru potřebujete obojí, abyste měli kulturně relevantní značku,“ dodává kreativní ředitelka Skims.

Luxus jako jednoduchost

První den otevření prošlo dveřmi nového newyorského obchodu na 5. Avenue asi 3 000 lidí. Následující den se návštěvnost téměř zdvojnásobila. „Světlé prostory vyžadují velkou údržbu,“ říká spolumajitel značky Jens Grede. Podlaha obchodu se podle něj bude umývat několikrát denně. „Chtěla jsem, aby to v obchodu vypadalo jako u mě doma,“ komentovala Kardashianová. „Je to teplé, ale zároveň minimalistické.“

Interiéru nového obchodu vévodí, stejně jako jejímu spodnímu prádlo, béžová. Kardashianová totiž udělala z barvy spíše jakousi osobní výpověď. Kdo ze sociálních sítí zná interiéry jejích vlastních nemovitostí, sázka na jednobarevnost mu dává smysl. Právě díky Kardashianové jsou nyní interiéry v tlumených barvách hlavním estetickým trendem mnoha amerických domácností.

„Řekla bych, že můj vkus je luxusní,“ říká k tomu Kardashianová. Pro ni znamená kvalitu produkt vyrobený z kvalitních materiálů, luxus musí být zároveň jednoduchost. „Mám velmi specifická pravidla týkající se mého designu, úhlů a linií od stěn, nábytku až třeba po větrací otvory v mém domě.“ Totéž si myslí o liniích podprsenek a spodního prádla. „Jednoduché, luxusní, jednobarevné...“

Elone, čekej balíček

Kardashianová přijela na čtvrteční večírek při příležitosti otevření svého značkového obchodu na koloběžce, protože si nedávno zlomila nohu. Ještě krátce před svým zraněním se dostala do zpráv, když pózovala s autem Tesla a Muskovým novým humanoidním robotem. Poslala vůbec Muskovi na oplátku nějaké Skims? „To mě ani nenapadlo,“ říká podnikatelka a dodává, že Musk má opravdu dobrý cit pro design a že by se mu jistě líbily. „Takže, Elone, balíček je na cestě k tobě,“ směje se.

Pro příští rok se podnikatelka soustředí na otevírání dalších obchodů. „Zatím jsme podepsali jedenáct nájemních smluv a na příští rok se chystáme jich podepsat mnohem více,“ říká. „Když vidím lidi, jak se lidé procházejí po Páté avenue s nákupními taškami s nápisem Skims, skoro mě to rozpláče,“ uzavírá Kardashianová podle The Washington Post.