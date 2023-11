New York konečně našel svého krysaře. Jeho zbraní je oxid uhelnatý

Město New York je již dlouho známé svou populací potkanů. V posledních letech se zde však kolonie zvířat nekontrolovaně rozrostly. Podle nedávných odhadů žijí v New Yorku až tři miliony potkanů, to je za posledních deset let nárůst o téměř milion jedinců. Podle Julie Meninové, členky městské rady zastupující manhattanskou čtvrť Upper East Side, zvířatům pomáhají především potraviny vyhozené jídelnami. Tento odvěký problém se od covidu ještě znásobil.

Svou vinu nesou také nedávné škrty v městské hygienické službě – a to vše vytvořilo takřka ideální podmínky pro krysí epidemii. Newyorskou radnici doslova bombardují stovky stížností. „Rodiče nám píšou, že potkani přebíhají dětem přes nohy, když je vedou do školy,“ říká Meninová.

Hledá se deratizátor

Podle ní však město konečně nalezlo řešení, a to se jmenuje plynování. V souvislosti s nárůstem počtu nevítaných zvířat v období po epidemii Meninová zkoumala různá řešení a zjistila, že v Bostonu a San Diegu začali potkany likvidovat pomocí oxidu uhelnatého. Její úřad proto začal hledat deratizátora, který by tuto techniku použil i v New Yorku. Volba padla na deratizačního veterána jménem Matt Deodato.

Myšlenka je jednoduchá: do krysích nor v newyorských dvorech, parcích a stromořadích se napumpuje oxid uhelnatý, který krysy spolehlivě otráví. Plyn, který je lehčí než vzduch, byť nepatrně, se poté přirozeně rozptýlí.

Tato metoda je bezpečnější než třeba otrávené návnady nebo pasti, které mohou ohrozit domácí zvířata a další volně žijící živočichy. A plyn funguje rychle. „Zasáhneme tvrdě a zabijeme rychle. Zdá se mi to prostě účinnější než jiné systémy,“ říká krysař Deodato.

Krysař vyrábí oxid uhelnatý pomocí malého zařízení na kolečkách, které jedovatý plyn mísí s viditelným stopovacím kouřem. Zavede hadici do vchodu podezřelé nory a roztočí stroj jako sekačku na trávu. O chvíli později se začnou z řady dalších blízkých míst v zemi valit chuchvalce dýmu, které odhalí rozložení sítě krysích tunelů. „Nikdy tu není jen jedna díra,“ říká Deodato.

Jsou prostě dokonalí

Newyorští potkani jsou však velmi schopným nepřítelem. „Obdivuji je, protože udělají cokoli, aby přežili,“ říká Deodato. Viděl už, jak se zvířata prokousávají pevnými tvárnicemi. Během svého ročního života může mít samice potkana sedm nebo osm mláďat: „V pondělí může porodit a v úterý znovu zabřeznout, tak dokonalí jsou. I mláďata jsou silná,“ dodává.

Městský úřad uvádí, že Deodatova technika dosáhla téměř stoprocentní účinnosti. A po roce deratizačních kroků opravdu stížností stran potkanů skutečně začalo ubývat ,“ říká Meninová. Její úřad zaplatil první rok krysařových služeb z grantu města ve výši deset tisíc dolarů a letos tuto částku zdvojnásobil. Chce tuto metodu rozšířit do dalších ulic. „Ozvali se i další úředníci, aby se dozvěděli, jak to mohou dělat také,“ pochvaluje si akci úřednice.

Je však plynování všelék na newyorskou krysí katastrofu? Žádná inovativní deratizace newyorské krysy nezlikviduje, dokud budou mít přebytek potravy. Starosta Eric Adams se od svého nástupu do funkce ambiciózně snaží dostat hromady newyorských odpadků do kontejnerů s víkem. „New York býval známý pro své špinavé ulice, ale od nynějška budeme známí pro čisté,“ řekl Adams v červnu. Úsilí Meninové podle svých slov plně podporuje, bude to však trvat roky.

„Bez účinnější likvidace odpadků se s potkany nikam nepohneme,“ říká Deodato. Tvrdí, že i kdyby se podařilo vyhubit všechny krysy ve městě, do roka by byly zase zpátky. „Vyhráváme malé bitvy, ale válku nevyhrajeme, uzavírá podle The Guardianu newyorský krysař.