319 metrů vysoká budova Chrysler Building se 77 patry byla dokončená v roce 1930 a téměř rok držela titul nejvyšší budovy světa. V roce 1931 ji „přerostl“ Empire State Building stojící jen o několik bloků dál, když dosáhl výšky 381 metrů bez antény, píše portál Town nad Country Magazine.

Budovu navrhl architekt William Van Alen a nechal ji postavit továrník Walter P. Chrysler jako symbol své stejnojmenné společnosti. Stavba již několikrát změnila majitele. V roce 2008 koupila za 800 milionů dolarů 90procentní podíl ve věži vláda Abú Dhabí. Poté ji však v roce 2019 prodala za zlomek ceny 150 milionů dolarů rakouské realitní společnosti Signa a newyorské developerské firmě RFR. V roce 2024 však Signa požádala o insolvenci a rakouský soud rozhodl, že bude muset svůj podíl na budově prodat.

Společnosti Cooper Union ani realitka Savills zatím nezveřejnily novou cenu budovy. I vzhledem k současným astronomickým cenám nemovitostí na Manhattanu je otázkou, kolik prodej vynese. List New York Times nedávno vykreslil Chrysler Building jako stavbu, kde si nájemníci stěžují na špatný mobilní signál, nedostatek přirozeného slunečního světla, problémy s výtahy, kalnou vodu vytékající z fontán a zamoření škůdci.

Film versus realita

Budova za dobu své existence byla vším možným od kancelářské oázy až po kulisy ve filmech Sex ve městě anebo Muži v černém. Za okázalým fimovým vykreslením se však skrývá trochu jiná realita. „Stávalo se, že jsme si vzali vodu z některé z fontán a byla úplně hnědá,“ řekl loni jeden z nájemníků deníku The New York Times. „Moje kancelář prostě skončila u toho, že si raději nechávala posílat obří láhve vody z Costca.“

Zatímco požadovaná cena je zatím tajná, poslední prodej, který se týkal společnosti RFR a nyní již nesolventní společnosti Signa, byl uzavřen za 151 milionů dolarů, což je méně než 800 milionů dolarů v roce 2008.

„Vzhledem k síle trhu s pronájmy a vzhledem k tomu, kde se tato budova nachází, cítíme, že je to skvělá příležitost, jak si znovu představit to, co je korunním klenotem newyorského panoramatu,“ uzavřel David Heller, výkonný viceprezident společnosti Savills.