Ze soudních dokumentů vyplývá tvrzení amerického výrobce, že Aldi používá podobné obaly, které pravděpodobně klamou spotřebitele a vezou se na atraktivitě, slávě a prestiži americké společnosti, píše BBC.

„Přestože Aldi přestal některé výrobky balit nebo jejich obaly změnil, supermarket pokračoval ve výrobě nepřijatelných kopií,“ uvádí se v žalobě. Společnost tvrdila, že pokud bude Aldi moci pokračovat ve svých výrobcích, nenapravitelně poškodí značku Mondelez.

Společnost Mondelez tvrdí, že verze těchto výrobků Aldi mají designové prvky (barvy, grafiku a názvy), které jsou nápadně podobné originálům. Součástí žaloby byly i srovnávající fotografie výrobků Mondelez a Aldi.

Společnost Aldi je v žalobě obviněna z porušení ochranné známky, nekalé soutěže a bezdůvodného obohacení. Společnost Mondelez rovněž uvedla, že požaduje náhradu škody.

Srovnání originálních výrobků americké firmy (levý sloupec) s privátní značkou řetězce Aldi

Společnost Mondelēz popsala obchodní model společnosti Aldi jako založený na levných výrobcích prodávaných pod privátní značkou, které se podobají vzhledem i vlastnostmi známým značkám.

Aldi, který má sídlo v Německu, je známý jako diskontní supermarket nabízející cenově dostupné alternativy ke známým značkám. V USA má momentálně více než 2 500 prodejen.

Není to poprvé, co se Aldi zapletl do boje o ochrannou známku. Začátkem tohoto roku prohrál bitvu s výrobci cideru Thatchers, kteří obvinili supermarket z kopírování jeho nápoje chutí i vzhledem, uzavírá britský portál.